Σε ένα μικρό χωριό της ανατολικής Γαλλίας, ένα κορίτσι 16 ετών φυλάει ανάμεσα στα λιγοστά προσωπικά του αντικείμενα μια ζωγραφιά με χρωματιστά μολύβια. Δείχνει μια μητέρα να προστατεύει το παιδί της από τις βόμβες που πέφτουν από τη Ρωσία. Δίπλα τους υπάρχουν δύο σημαίες. Στην ουκρανική γράφει «Δόξα στην Ουκρανία» και στη ρωσική «Όχι στον Πούτιν, όχι στον πόλεμο». Είναι μια ζωγραφιά που θα μπορούσε να έχει φτιάξει οποιοδήποτε παιδί. Για τη Μάσα Μοσκαλιόβα, όμως, ήταν η αρχή μιας περιπέτειας που την οδήγησε στον χωρισμό από τον πατέρα της, στον εγκλεισμό σε ορφανοτροφείο και τελικά στη φυγή από τη Ρωσία.

Η Μάσα ήταν μόλις 12 ετών όταν έφτιαξε το σχέδιο, λίγες εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022. Σήμερα, τέσσερα χρόνια αργότερα, ζει μαζί με τον πατέρα της, Αλεξέι Μοσκαλιόφ, σε μια άγνωστη τοποθεσία της γαλλικής επαρχίας. Έχουν καταφέρει να φύγουν από τη Ρωσία, αλλά εξακολουθούν να ανησυχούν για την ασφάλειά τους.

Η ιστορία τους καταγράφεται σε ρεπορτάζ του CNN, το οποίο συνάντησε πατέρα και κόρη στη Γαλλία. Εκεί, μακριά από τη χώρα όπου γεννήθηκαν, προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους έχοντας χάσει σχεδόν όλα όσα είχαν.

«Παρόλο που είναι μια παιδική ζωγραφιά και φαίνεται τόσο απλή, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα είχε τέτοιες συνέπειες;», αναρωτιέται η Μάσα, κοιτάζοντας το σχέδιο που εξακολουθεί να κρατά.

CNN finds a Russian girl who was forced to flee the country over her drawing about Putin’s war against Ukraine: “How many decades before Russia becomes a democratic and free country?” https://t.co/kxs1r6z2t0 — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) October 17, 2026

Η ζωγραφιά που δεν έμοιαζε με των άλλων παιδιών

Η ιστορία ξεκίνησε στην πόλη Γεφρέμοφ, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, όπου η Μάσα ζούσε με τον πατέρα της, ο οποίος τη μεγάλωνε μόνος του. Ήταν οι πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία. Στο σχολείο, η δασκάλα ζήτησε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν εικόνες υποστήριξης προς τα ρωσικά στρατεύματα.

Τα περισσότερα παιδιά ζωγράφισαν άρματα μάχης ή το γράμμα Ζ, το οποίο είχε ήδη μετατραπεί σε σύμβολο της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η Μάσα επέλεξε κάτι διαφορετικό.

Αντί για στρατιώτες και πολεμικά οχήματα, ζωγράφισε μια γυναίκα με ένα παιδί, τις βόμβες και τα αντιπολεμικά συνθήματα.

Δεν επιχείρησε να προσαρμοστεί στο θέμα που είχε ορίσει η δασκάλα. Ήθελε να αποτυπώσει αυτό που καταλάβαινε η ίδια από όσα συνέβαιναν. «Ζωγράφισα την κατάσταση όπως πραγματικά την έβλεπα, αυτό που πίστευα ότι ήταν η αλήθεια», λέει σήμερα.

Αμέσως μετά το μάθημα, μια συμμαθήτριά της την πλησίασε. Η Μάσα δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι ακολούθησε, αλλά θεωρεί πιθανό ότι το σχέδιό της καταγγέλθηκε στις αρχές. «Ίσως ήταν εκείνη που το κατήγγειλε, οδηγώντας σε όλα όσα ακολούθησαν. Σε κάθε περίπτωση, η ζωγραφιά κατέληξε στα χέρια της αστυνομίας. Και τότε άρχισαν όλα τα προβλήματά μας», θυμάται.

Μια σχολική εργασία είχε πλέον μετατραπεί σε υπόθεση των ρωσικών αρχών.

Η σύλληψη του πατέρα και ο χωρισμός τους

Οι συνέπειες δεν περιορίστηκαν στη μαθήτρια. Λίγο καιρό αργότερα, ο πατέρας της, Αλεξέι Μοσκαλιόφ, βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για «δυσφήμηση του ρωσικού στρατού», βάσει της νομοθεσίας που είχε θεσπιστεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία για την αντιμετώπιση της δημόσιας αμφισβήτησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αλεξέι καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης σε σωφρονιστική αποικία.

Η Μάσα, που μεγάλωνε μόνο με τον πατέρα της, απομακρύνθηκε από το σπίτι τους και οδηγήθηκε σε ορφανοτροφείο. Από εκείνη τη στιγμή, η καθημερινότητά της άλλαξε ολοκληρωτικά. Έχασε την επαφή με τον άνθρωπο που τη φρόντιζε και βρέθηκε να ζει σε ίδρυμα, ενώ ο πατέρας της εξέτιε την ποινή του.

Για σημαντικό μέρος της εφηβείας της, η ζωή της καθοριζόταν από τις συνέπειες εκείνης της ζωγραφιάς.

Η ίδια δεν μπορούσε να γνωρίζει πότε θα επέστρεφε κοντά στον πατέρα της ούτε αν θα κατάφερναν κάποτε να ζήσουν ξανά μαζί με ασφάλεια.

Η φυγή από τη Ρωσία και η νέα ζωή στη Γαλλία

Μετά την αποφυλάκιση του Αλεξέι, πατέρας και κόρη αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Το ταξίδι τους πέρασε από την Αρμενία, προτού καταλήξουν στη Γαλλία, όπου έφτασαν στις αρχές του 2026 και έλαβαν προσωρινή άδεια παραμονής.

Σήμερα ζουν σε ένα μικρό χωριό στα ανατολικά της χώρας, προσπαθώντας να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που τους προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά παραμένει άγνωστο. Δεν έχουν σχεδόν τίποτα από την προηγούμενη ζωή τους.

Ο Αλεξέι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που συνδέει με την περίοδο της φυλάκισής του. Η Μάσα πηγαίνει σε γαλλικό σχολείο, χωρίς ακόμη να γνωρίζει καλά τη γλώσσα στην οποία παρακολουθεί τα μαθήματα.

Πατέρας και κόρη περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους μαζί. Η κοινωνική τους ζωή είναι περιορισμένη, ενώ ο φόβος για την προσωπική τους ασφάλεια δεν έχει εξαφανιστεί.

Μία από τις λίγες χαρές της Μάσα ήταν η άφιξη του σκύλου που της είχαν χαρίσει όταν βρισκόταν στο ορφανοτροφείο. Το ζώο είχε μείνει στην Αρμενία και μεταφέρθηκε αργότερα στη Γαλλία, επιτρέποντάς της να αποκτήσει ξανά κάτι οικείο από τα προηγούμενα χρόνια.

Ο πατέρας της, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δηλώνει περήφανος για την κόρη του. «Όλα όσα έχασα, όλα όσα είχα στη Ρωσία, αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι τώρα μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα και να λέμε την αλήθεια», εξηγεί.

Και προσθέτει: «Από το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι δεν διώκονται για τα λόγια ή τις απόψεις τους».

Από τη σχολική ζωγραφιά στα βίντεο κατά του Πούτιν

Η εμπειρία των τελευταίων τεσσάρων ετών δεν οδήγησε τη Μάσα να σταματήσει να εκφράζει τις απόψεις της. Αντιθέτως, η 16χρονη χρησιμοποιεί πλέον το YouTube και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απευθύνεται τόσο στους ανθρώπους που ζουν στη Ρωσία όσο και στο διεθνές κοινό.

Στον ελεύθερο χρόνο της, όταν δεν βρίσκεται στο σχολείο, ασχολείται με τη δημιουργία περιεχομένου και με την προσπάθεια να μεταφέρει τις απόψεις της για τον πόλεμο και την πολιτική κατάσταση στη χώρα της.

Η κριτική της στρέφεται κυρίως κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τους θανάτους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν περιορίζεται όμως στη ρωσική ηγεσία.

Μιλώντας στο CNN, επικρίνει και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για τη στάση του απέναντι στον Ρώσο ομόλογό του. «Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι τρομερό», αναφέρει.

Στη συνέχεια εξηγεί την αντίθεσή της στις δημόσιες χειραψίες του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν. «Το γεγονός ότι ο πρόεδρος μιας ελεύθερης χώρας δίνει το χέρι σε έναν δολοφόνο», λέει, αποδίδοντας στον Ρώσο πρόεδρο την ευθύνη για τα θύματα του πολέμου.

Η Μάσα εμφανίζεται πολύ πιο ώριμη από την ηλικία της. Οι εμπειρίες της από την ηλικία των 12 ετών μέχρι σήμερα έχουν επηρεάσει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την πολιτική, αλλά και τις σκέψεις της για το μέλλον.

«Θα γύριζα στη Ρωσία με τεράστια χαρά»

Παρά όσα έχει ζήσει, η Μάσα εξακολουθεί να θέλει να επιστρέψει κάποτε στην πατρίδα της.

Δεν γνωρίζει, όμως, αν θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει όσο παραμένει στην εξουσία το σημερινό πολιτικό καθεστώς. «Θα επέστρεφα στη Ρωσία με τεράστια χαρά», λέει στο CNN.

Αμέσως μετά, θέτει τα ερωτήματα που την απασχολούν περισσότερο. «Αλλά πότε θα αλλάξει αυτό το καθεστώς; Δεν ξέρω. Πόσες δεκαετίες θα χρειαστούν; Πόσες δεκαετίες μέχρι η Ρωσία να γίνει μια δημοκρατική και ελεύθερη χώρα;».

Η ίδια θεωρεί ότι η αντίδραση των ρωσικών αρχών στη ζωγραφιά της δεν ήταν τυχαία. Πιστεύει ότι ακόμη και η διαφωνία ενός μικρού παιδιού μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απειλή, όταν αμφισβητεί την επίσημη κρατική γραμμή. «Εδώ υπήρχε ένα παιδί που είπε την αλήθεια, που δεν φοβήθηκε», λέει.

Και συνεχίζει: «Αν αυτό το παιδί δεν είναι μόνο του, αν υπάρχουν πολλά παιδιά σαν κι αυτό, αν δεν είναι μόνο ένας έφηβος αλλά χίλιοι έφηβοι, όχι μόνο ένας ενήλικος αλλά ένα εκατομμύριο, τότε αυτό είναι που θα αλλάξει τη Ρωσία προς το καλύτερο».

Πώς σώθηκε η ζωγραφιά που τους άλλαξε τη ζωή

Από όλα τα αντικείμενα που η Μάσα και ο πατέρας της αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω στη Ρωσία, ένα από τα ελάχιστα που κατάφεραν να διασώσουν είναι η ίδια η ζωγραφιά που αποτέλεσε την αφετηρία της περιπέτειάς τους. Η 16χρονη εξηγεί ότι τη βρήκε εντελώς τυχαία, την περίοδο που ετοιμάζονταν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

Ήταν τοποθετημένη σε ένα ράφι, ανάμεσα σε παλιά σχολικά τετράδια. Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορηθεί την ύπαρξή της, αλλά δεν είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν και να την κατασχέσουν.

«Δεν την είχαν κατασχέσει. Δεν την είχαν βρει ή δεν της είχαν δώσει σημασία. Ίσως επειδή η αστυνομία δεν σκέφτηκε να ψάξει ανάμεσα στα πράγματα ενός παιδιού», εξηγεί. Την πήρε μαζί της όταν έφυγαν.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η ζωγραφιά βρίσκεται στο καινούργιο της σπίτι, σε ένα χωριό της ανατολικής Γαλλίας.

Είναι ένα από τα ελάχιστα αντικείμενα που της έχουν απομείνει από τα παιδικά της χρόνια στη Ρωσία. Το ίδιο κομμάτι χαρτί που κάποτε την έφερε αντιμέτωπη με την αστυνομία, την απομάκρυνε από τον πατέρα της και τους ανάγκασε τελικά να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Και το οποίο η Μάσα, παρά όλα όσα συνέβησαν, αποφάσισε να μην αποχωριστεί.