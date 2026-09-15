Πόσα από όσα έχουν αξία για εσένα μπορείς να προστατεύσεις με ένα πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα.

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Η υγεία μας, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, το σπίτι όπου κατοικούμε, το κατοικίδιό μας, αλλά και η ψηφιακή ζωή που έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, χρειάζονται διαφορετικές μορφές προστασίας, που συχνά οργανώνονται ξεχωριστά. Το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της Eurolife FFH δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε περισσότερες ασφαλιστικές ανάγκες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, κερδίζοντας παράλληλα έκπτωση στα ασφάλιστρα. Η λογική είναι απλή: όσο περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκπτωση που μπορούμε να αποκτήσουμε.

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

Το EurolifeSYN+ αφορά διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα της Eurolife FFH, ώστε κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να διαμορφώσει την προστασία του ανάλογα με τη ζωή και τις προτεραιότητές του.

Την υγεία μας

Τα νοσοκομειακά προγράμματα της Eurolife FFH προσφέρουν κάλυψη για δαπάνες νοσοκομείου και ιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας κάλυψη σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης καλύπτουν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ προσφέρουν και δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας.

Το όχημά μας

Η ασφάλιση αυτοκινήτου προστατεύει απέναντι σε κινδύνους όπως οι υλικές ζημιές, η κλοπή και η αστική ευθύνη, ενώ περιλαμβάνει και φροντίδα ατυχήματος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3μηνη, 6μηνη ή 12μηνη διάρκεια ασφάλισης, ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Την κατοικία μας

Η προστασία μπορεί να αφορά τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο της κατοικίας, με καλύψεις για περιστατικά όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός και κακόβουλες ενέργειες. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρέχεται άμεση επέμβαση 24/7, ενώ υπάρχει και δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών. Παράλληλα, η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να συνδέεται και με ένα ακόμη σημαντικό οικονομικό όφελος. Με την κατάλληλη κάλυψη για πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και 20%.

Το κατοικίδιό μας

Για πολλούς ανθρώπους, το κατοικίδιο είναι μέλος της οικογένειας και η φροντίδα του αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων προσφέρει κάλυψη για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα, παρέχει πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες και προϊόντα φροντίδας και καλλωπισμού.

Την ψηφιακή μας δραστηριότητα

Η προστασία δεν αφορά μόνο όσα συμβαίνουν στον φυσικό κόσμο. Το πρόγραμμα ασφάλισης από κινδύνους του διαδικτύου καλύπτει περιστατικά όπως κακώς διεξαγμένες online αγορές, αμφισβητούμενες online συναλλαγές και κλοπή ψηφιακής ταυτότητας. Παράλληλα, παρέχει νομική και τεχνική υποστήριξη, ώστε να υπάρχει βοήθεια όταν προκύψει ένα πρόβλημα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα προσωπικά μας αντικείμενα

Η απώλεια ή η κλοπή μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από πρακτικά προβλήματα. Η ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων προσφέρει αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας καρτών και μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα την απώλεια ή την κλοπή δημόσιων εγγράφων, κινητού τηλεφώνου και άλλων προσωπικών αντικειμένων.

Η έκπτωση αυξάνεται όσο αυξάνονται τα συμβόλαια

Το EurolifeSYN+ λειτουργεί από δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια και πάνω, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται κλιμακωτά, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς των συμβολαίων. Έτσι, όταν υπάρχει ήδη ένα προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα, η αγορά ενός δεύτερου συμβολαίου προσφέρει έκπτωση 5%. Στο τρίτο συμβόλαιο η έκπτωση αυξάνεται στο 10%, ενώ στο τέταρτο φτάνει το 15%. Για κάθε επιπλέον συμβόλαιο ισχύει έκπτωση 15%, με εξαίρεση τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται πάντα έκπτωση 5%.

Για να συνεχίσει να ισχύει η έκπτωση, θα πρέπει τα προηγούμενα συμβόλαια να παραμένουν ενεργά.

Μια επιλογή που αφορά νέους και υφιστάμενους πελάτες

Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους πελάτες της Eurolife FFH που έχουν ήδη ένα προϊόν το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα. Έτσι, η ασφάλιση μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της καθημερινότητας, προσθέτοντας σταδιακά διαφορετικές μορφές προστασίας.

Από την υγεία και την κατοικία μέχρι το αυτοκίνητο, το κατοικίδιο, την ψηφιακή δραστηριότητα και τα προσωπικά αντικείμενα, το EurolifeSYN+ προσφέρει τη δυνατότητα να οργανώσουμε πιο ολοκληρωμένα την ασφαλιστική μας προστασία, αποκτώντας παράλληλα προνομιακές τιμές. Γιατί όταν περισσότερες ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με ένα πιο οργανωμένο τρόπο, η ασφάλιση γίνεται πιο εύκολη στη διαχείριση και το συνολικό κόστος μπορεί να μειωθεί.

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