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Η επιχειρηματική διαδρομή της ΜΕΓΑ αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της δυναμικής που μπορεί να αναπτύξει η ελληνική βιομηχανία όταν επενδύει μακροπρόθεσμα στην ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Η 100% ελληνική εταιρεία, που σχεδιάζει και παράγει στην Ελλάδα αγαπημένα προϊόντα με τις καταξιωμένες μάρκες EveryDay, Babylino, Sani, BabyCare, Pom Pon, Wet Hankies, ΜΕΓΑ Hygiene, Tipers, Rispet κ.ά, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής στη χώρα μας και ισχυρή θέση στον διεθνή επιχειρηματικό χάρτη, παραμένοντας πιστή στο όραμα με το οποίο ξεκίνησε το 1980: να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ελληνική πρόταση στην προσωπική υγιεινή, αξεπέραστης ποιότητας και προϊοντικής ασφάλειας.

Σήμερα, η ΜΕΓΑ θέτει στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής μια μεγάλη επιχειρηματική πρόκληση: τη διαμόρφωση ενός παραγωγικού μοντέλου που συνδυάζει την ελληνική καινοτομία, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η επένδυση στην Ελλάδα ως διαχρονική στρατηγική επιλογή

Από την ίδρυσή της, η ΜΕΓΑ έχει επιλέξει να επενδύει στην Ελλάδα, να αξιοποιεί τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας και να δημιουργεί προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Διατηρώντας το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα, η εταιρεία ενισχύει συστηματικά την εγχώρια παραγωγική δυναμική, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένης ελληνικής τεχνογνωσίας με διεθνή προσανατολισμό.

Με ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 270 εκατ. ευρώ την περίοδο 2000–2025, η ΜΕΓΑ έχει αναδείξει τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις σε σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία στην Ευρώπη.

Με την έναρξη λειτουργίας των νέων μονάδων στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, η εταιρεία διευρύνει περαιτέρω την παραγωγική της δυναμικότητα, διαθέτοντας πλέον 91.819 τ.μ. στεγασμένων χώρων σε 271.021 τ.μ. ιδιόκτητης γης.

Πρότυπες γραμμές παραγωγής τεχνολογίας αιχμής, προηγμένα συστήματα αυτοματισμού και ρομποτικής, καινοτόμα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, σύγχρονες αποθηκευτικές υποδομές και εξειδικευμένα εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης συνθέτουν μια βιομηχανική υποδομή υψηλών διεθνών προδιαγραφών.

Οι επενδύσεις αυτές δεν υπηρετούν μόνο την οργανική ανάπτυξη της εταιρείας. Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού κλάδου της προσωπικής υγιεινής, δημιουργούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και θέτουν τις βάσεις για ένα παραγωγικό μοντέλο με υψηλότερη αποδοτικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Καινοτομία που γεννιέται στην Ελλάδα και ταξιδεύει στον κόσμο

Κάθε επένδυση της ΜΕΓΑ έχει έναν κοινό παρονομαστή: τη δημιουργία ελληνικής καινοτομίας. Μέσα από την επιστημονική έρευνα και τις συνεργασίες με κορυφαίους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς, η εταιρεία αναπτύσσει πρωτοποριακά προϊόντα που θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής.

Ήδη από το 1997, η ΜΕΓΑ άλλαξε τα δεδομένα στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής, παρουσιάζοντας την πρώτη sensitive σερβιέτα παγκοσμίως με υφασμάτινο κάλυμμα, την EveryDay Sensitive. Η πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση, γνωστή ως Sensitive Concept, καθορίζει μέχρι σήμερα τη φιλοσοφία του προϊοντικού σχεδιασμού της εταιρείας, με θεμέλια την άριστη ποιότητα, την πιστοποιημένη φιλικότητα προς το δέρμα και τη μέγιστη προϊοντική ασφάλεια.

Η δυναμική της ελληνικής καινοτομίας αποτυπώνεται χαρακτηριστικά και στην εξαγωγική πορεία της εταιρείας. Μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία, η ΜΕΓΑ έχει υπερδωδεκαπλασιάσει την εξαγωγική της δραστηριότητα, διαθέτοντας σήμερα ισχυρή παρουσία σε πέντε ηπείρους και περισσότερους από 500 εξαγόμενους προϊοντικούς κωδικούς.

Μέσα από τη διεθνή ανάπτυξη των επώνυμων προϊόντων της και τις πολυετείς στρατηγικές συνεργασίες contract manufacturing, η ΜΕΓΑ αναδεικνύει την ελληνική καινοτομία σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις απαιτητικότερες αγορές του κόσμου.

Άριστη ποιότητα και προϊοντική ασφάλεια. Θέτοντας νέα πρότυπα στην προσωπική υγιεινή

Η άριστη ποιότητα και η μέγιστη προϊοντική ασφάλεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τη ΜΕΓΑ και θεμέλια της ηγετικής της θέσης.

Με στρατηγική επιλογή να υπερβαίνει τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε προηγμένα, καθολικά Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance), που καλύπτουν κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών έως το τελικό προϊόν.

Αυτόματα συστήματα ελέγχου με κάμερες υψηλής ανάλυσης, που ελέγχουν κάθε προϊόν ξεχωριστά σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής, υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, εξειδικευμένοι έλεγχοι αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, καθώς και συνεργασίες με διαπιστευμένα εργαστήρια στην Ευρώπη και την Αμερική, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας.

Η διαχρονική αυτή επένδυση έχει οδηγήσει σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτιές. Οι σερβιέτες EveryDay και οι βρεφικές πάνες Babylino Sensitive ήταν οι πρώτες στις αντίστοιχες κατηγορίες τους στην Ευρώπη που έλαβαν τη διεθνή πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100 για την απουσία βλαβερών ουσιών.

Επιστέγασμα αυτής της διαχρονικής δέσμευσης αποτελούν οι δύο κορυφαίες διακρίσεις της ΜΕΓΑ από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των European Product Safety Awards, το 2019 για τις βρεφικές πάνες Babylino Sensitive και το 2023 για τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής EveryDay. Η διπλή αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση αναδεικνύει την ελληνική εταιρεία σε παράδειγμα επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα της ασφάλειας του καταναλωτή.

Η εταιρική υπευθυνότητα της ΜΕΓΑ εκτείνεται στο σύνολο της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Η επιλογή των προμηθευτών της βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια ποιότητας, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρηματικής ηθικής, σε ευθυγράμμιση με τον Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας.

Πρόγραμμα Βιωσιμότητας. Η ελληνική καινοτομία στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης

Με το στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας, η εταιρεία έχει διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη περιβαλλοντικής υπευθυνότητας με συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης και σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, με έτος βάσης το 2020.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

– REDESIGN: Ουσιαστικός επανασχεδιασμός των προϊόντων με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους προφίλ.

– REDUCE: Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

– RECYCLE: Ενίσχυση της ανακύκλωσης και εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Αναγνωρίζοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, η ΜΕΓΑ επενδύει στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment), αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της, από την επιλογή των πρώτων υλών έως την παραγωγή, τη διανομή, τη χρήση και την τελική τους διάθεση.

Μέσα από την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), η εταιρεία αξιοποιεί τα αποτελέσματα των μελετών αυτών για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς προϊόντων προσωπικής υγιεινής, συνδυάζοντας τις βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις με την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή της στην άριστη ποιότητα και τη μέγιστη προϊοντική ασφάλεια.

Ενέργεια και κλίμα. Επενδύσεις με μετρήσιμο περιβαλλοντικό όφελος

Η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος αποτελεί βασική προτεραιότητα της περιβαλλοντικής στρατηγικής της ΜΕΓΑ. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της υποδομών.

Σημαντική θέση στον επενδυτικό της σχεδιασμό κατέχει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας στις βιομηχανικές και διοικητικές της εγκαταστάσεις, η οποία, σε συνδυασμό με την προμήθεια πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Το 2025, το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΜΕΓΑ καλύφθηκε από πράσινες πηγές ενέργειας, ενώ οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & Scope 2 market-based) μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το έτος βάσης 2020.

Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή των πιστοποιημένων Συστημάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και ISO 50001, η ΜΕΓΑ επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πρώτων υλών.

Η εταιρεία διαθέτει, επίσης, πιστοποίηση κατά ISO 14064 για τον προσδιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2).

Κυκλική οικονομία. Επαναπροσδιορίζοντας την αξία των φυσικών πόρων

Η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας αποτελεί βασικό άξονα της περιβαλλοντικής στρατηγικής της ΜΕΓΑ, με εφαρμογές που εκτείνονται από την επιλογή των πρώτων υλών και τον προϊοντικό σχεδιασμό έως την παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης πρώτων υλών σε κλειστά κυκλώματα, επανένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία, μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων ανά μονάδα προϊόντος και ενεργειακής αξιοποίησής τους.

Ήδη από το 2020, η ΜΕΓΑ έχει λάβει την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill EU-1, κατακτώντας την υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης (Platinum). Έκτοτε επιτυγχάνει σε ετήσια βάση εκτροπή άνω του 99% των αποβλήτων παραγωγής από την ταφή.

Στην ίδια στρατηγική εντάσσονται σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των συσκευασιών, όπως:

– η επιλογή πιστοποιημένων πρώτων υλών κατά FSC για τη σύνθεση του απορροφητικού πυρήνα των προϊόντων ακράτειας, γυναικείας υγιεινής και βρεφικών προϊόντων συμβάλλοντας στην υπεύθυνη διαχείριση των δασικών πόρων και στην προστασία της βιοποικιλότητας

– η ενσωμάτωση 30% πιστοποιημένου ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου (PE) στις συσκευασίες προϊόντων γυναικείας υγιεινής, ακράτειας και βρεφικών πανών.

Η ελληνική φροντίδα ως εταιρική αξία

Για τη ΜΕΓΑ, η έννοια της φροντίδας υπερβαίνει τα όρια του προϊοντικού σχεδιασμού. Αποτελεί θεμελιώδη αξία της εταιρικής της φιλοσοφίας, που αποτυπώνεται στη σχέση της με τους ανθρώπους της, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι άνθρωποι της ΜΕΓΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή της και τον πυρήνα της αναπτυξιακής της πορείας. Η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στο ανθρώπινο δυναμικό της, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από κάθε καινοτομία, κάθε επίτευγμα και κάθε νέο βήμα εξέλιξης βρίσκονται η τεχνογνωσία, η δημιουργικότητα και η αφοσίωση των ανθρώπων της. Με σταθερή προσήλωση στις αρχές της ισότητας και της συμπερίληψης, η ΜΕΓΑ προάγει μια εταιρική κουλτούρα ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης και ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, χωρίς διακρίσεις.

Η διάρκεια των προγραμμάτων, η συνέπεια των δεσμεύσεων και οι μακροχρόνιες συνεργασίες με έγκριτους φορείς αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ.

Μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Πράξεις Φροντίδας», η εταιρεία αναπτύσσει πολυετείς πρωτοβουλίες με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο, όπως τα προγράμματα «Μαζί για την Υγεία τους» με την «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», «Μητέρα & Παιδί» με τους Γιατρούς του Κόσμου, «Δίπλα τους» με το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Παιδικά Χωριά SOS και το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα», «Στέγη Φροντίδας» με τα Παιδικά Χωριά SOS, «Δύναμη Χαράς» με τη Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα», «Θύμισέ μου» με το «Άλμα Ζωής», «Δίπλα στην Τρίτη Ηλικία» με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το Καρέλλειο, καθώς και «Πρόληψη = Στάση Ζωής» με την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής.

Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ξεχωρίζουν το βραβευμένο πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο», μέσα από το οποίο έχουν συλλεχθεί 18 τόνοι πλαστικού από τη θάλασσα σε διάστημα πέντε ετών, καθώς και το πρόγραμμα «Δάσος = Ζωή», μέσα από το οποίο η ΜΕΓΑ στηρίζει διαχρονικά το Πυροσβεστικό Σώμα με δωρεές εξειδικευμένου εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας.

Μια ελληνική βιομηχανία με το βλέμμα στο αύριο

Με σταθερή πίστη στις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, η ΜΕΓΑ συνεχίζει να επενδύει αποκλειστικά εδώ, να δημιουργεί ελληνική καινοτομία και να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία.

Για τη ΜΕΓΑ, η πρόοδος δεν αποτιμάται μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και με την αξία που δημιουργεί για τη χώρα, τους ανθρώπους της, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η εταιρεία συνεχίζει την πορεία της με πλήρη επίγνωση ότι οι επιλογές του σήμερα διαμορφώνουν το αύριο και με τη βαθιά πεποίθηση ότι η ανάπτυξη έχει ουσία μόνο όταν σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές.