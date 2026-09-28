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Για έναν νέο μηχανικό, η δυνατότητα να ξεκινήσει με ουσιαστική εμπειρία, έχοντας δίπλα του έμπειρους ανθρώπους που μπορούν να τον καθοδηγήσουν, αποτελεί μια σημαντική βάση για τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του διαδρομής. Και ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την καθημερινή εργασία με την εκπαίδευση και την καθοδήγηση μπορεί να προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία. Σε αυτή την ανάγκη απαντά το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» της METLEN, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας.

Με την έναρξη του 10ου κύκλου, η METLEN προσκαλεί και πάλι νέους και νέες αποφοίτους μηχανικούς να γνωρίσουν από κοντά ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα από ένα έμμισθο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να ενταχθούν ενεργά στην καθημερινότητα της METLEN, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τις εγκαταστάσεις και τα έργα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων, έως τα εργοτάξια. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 20 Οκτωβρίου 2026.

Η αξία του προγράμματος φαίνεται και στην επαγγελματική πορεία των ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει σε αυτό. Για αρκετούς νέους και νέες μηχανικούς, αυτή η πρώτη εμπειρία αποτέλεσε την αφετηρία για μια σταθερή επαγγελματική διαδρομή μέσα στη METLEN, δείχνοντας στην πράξη πώς ένα πρόγραμμα πρακτικής μπορεί να συνδέσει την εκπαίδευση με την πραγματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η προσέλκυση και η διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, τέτοιες ευκαιρίες μπορούν να δώσουν στους νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να χτίσουν την πορεία τους στην Ελλάδα.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Στους νέους και στις νέες που συμμετέχουν δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη δυναμική και τις προκλήσεις των κλάδων της ενέργειας, της βιομηχανίας και των υποδομών, μέσα από τη συμμετοχή τους σε συναρπαστικά projects της METLEN και της θυγατρικής της, ΜΕΤΚΑ.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτελεί και η εκπαίδευση. Εκτός από την ενίσχυση των τεχνικών γνώσεων, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα ευρύτερο σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως το time management, οι παρουσιάσεις, το MS Office, το Data Analysis και οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες τους βοηθά να εξοικειωθούν με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις απαιτητικών έργων. Έτσι, η εμπειρία του ενός έτους δεν περιορίζεται στην απόκτηση προϋπηρεσίας, αλλά λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη διαδικασία εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους μηχανικούς με έως δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Αναζητούνται υποψήφιοι με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε ειδικότητες όπως Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί και Χημικοί Μηχανικοί, καθώς και σε άλλους συναφείς κλάδους.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης η δυνατότητα μετεγκατάστασης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η METLEN, δηλαδή στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, την Κόρινθο και τον Βόλο, όπου βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, ενώ απαραίτητη είναι η άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.

Πέρα από τα ακαδημαϊκά και τυπικά προσόντα, ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που συνδέονται με την εταιρική κουλτούρα της METLEN. Η προσωπική ανάπτυξη, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την ασφάλεια, η συνεργασία και η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση και η αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά και η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία του προφίλ των υποψηφίων.

Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων, το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» έχει πλέον αποκτήσει και διεθνή διάσταση, με αντίστοιχες ευκαιρίες να προσφέρονται σε νέους μηχανικούς στην Αγγλία και την Ιταλία. Μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη διεύρυνση της METLEN και δίνει στο πρόγραμμα έναν ολοένα μεγαλύτερο ορίζοντα.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Οκτωβρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metlen.com/el/oi-anthrwpoi-mas/mixanikoi-sti-praksi-2026/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Μηχανικοί στη Πράξη»:

careers@metlen.com