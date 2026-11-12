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Πόσες φορές έχει προκύψει ένα ερώτημα για την εργασία μας και έχουμε αναζητήσει απάντηση στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να ξεχωρίσουμε τι πραγματικά ισχύει ανάμεσα σε διαφορετικές πληροφορίες και αντικρουόμενες απόψεις; Τι προβλέπεται σε περίπτωση απόλυσης; Ποια είναι τα δικαιώματά μας σχετικά με την ετήσια άδεια; Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν υπογράψουμε μια σύμβαση εργασίας ή όταν αλλάζουν οι όροι απασχόλησής μας;

Τα ζητήματα του εργατικού δικαίου αποτελούν μέρος της καθημερινότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Δεν προκύπτουν, όμως, απαραίτητα σε ώρες που είναι εύκολο να αναζητήσει κανείς επαγγελματική καθοδήγηση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική δυνατότητα ο AI Εργατολόγος, μια εξειδικευμένη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει άμεση ενημέρωση για συνήθη ερωτήματα εργατικού δικαίου στην Ελλάδα, όλο το εικοσιτετράωρο.

Μια πρώτη απάντηση χωρίς αναμονή

Η λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται σε μια απλή ιδέα: ο χρήστης μπορεί να θέσει το ερώτημά του οποιαδήποτε στιγμή, από τον υπολογιστή ή το κινητό του, και να λάβει απάντηση σχετικά με το ζήτημα που τον απασχολεί. Το πεδίο των θεμάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απολύσεις, συμβάσεις εργασίας, αποδοχές και άδειες, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στην επαγγελματική ζωή.

Για έναν εργαζόμενο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί άμεσα για ένα ζήτημα που αφορά τη σχέση του με τον εργοδότη του. Για έναν επαγγελματία ή μια επιχείρηση, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο σημείο αναφοράς όταν προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού.

Η χρησιμότητα της εφαρμογής δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην ταχύτητα της απάντησης. Οι συνομιλίες και το ιστορικό των υποθέσεων αποθηκεύονται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής κάθε υπόθεσης σε αρχείο PDF. Έτσι, οι πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες και μετά τη λήξη της συνδρομής, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να αναζητά ξανά την προηγούμενη συνομιλία του.

Πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι επιλογές χρήσης

Η πρόσβαση στον AI Εργατολόγο ξεκινά με τη δημιουργία λογαριασμού και την επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει το πακέτο που τον εξυπηρετεί, ολοκληρώνει την πληρωμή και μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τη συνομιλία. Η υπηρεσία παραμένει ενεργή για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ το επιλεγμένο πακέτο.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν μηνιαία πακέτα συνδρομής, με κόστος που ξεκινά περίπου από 12,39 ευρώ τον μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αλλά και τη δυνατότητα Pay-Per-Case. Η δεύτερη επιλογή απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν σταθερή συνδρομή και προτιμούν να χρεώνονται ανά υπόθεση.

Υπάρχει, μάλιστα, συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της χρήσης. Κάθε νέα υπόθεση αντιστοιχεί σε μία συνομιλία, ενώ εάν ο χρήστης επιστρέψει σε μια υπόθεση έπειτα από μία ώρα χωρίς δραστηριότητα, αυτή υπολογίζεται ως νέα συνομιλία. Οι συνομιλίες που δεν χρησιμοποιούνται μέσα στον μήνα δεν μεταφέρονται στον επόμενο. Πρόκειται για όρους που αξίζει να γνωρίζει κανείς πριν επιλέξει το πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Ένα ακόμη στοιχείο της υπηρεσίας είναι ότι το ιστορικό των υποθέσεων διατηρείται στον λογαριασμό ακόμη και μετά τη λήξη του πακέτου, με δυνατότητα λήψης των σχετικών αρχείων PDF. Παράλληλα, όταν ένα ζήτημα απαιτεί την παρέμβαση δικηγόρου, η εφαρμογή μπορεί να προτείνει τη μεταφορά της υπόθεσης στο δικηγορικό γραφείο για τον προγραμματισμό ραντεβού.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πρώτο βήμα ενημέρωσης

Ο AI Εργατολόγος είναι διαθέσιμος μέσω του επίσημου ιστότοπου του Δρ. Γεώργιου Ι. Κουτσούκου, εργατολόγου-δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. Ο ίδιος διαθέτει πολυετή εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη συμβουλευτική φυσικών προσώπων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας, καθώς και την καθοδήγηση επιχειρήσεων σε ασφαλιστικά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό τους.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε έναν εξειδικευμένο τομέα όπως το εργατικό δίκαιο μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε μια πρώτη ενημέρωση, ιδιαίτερα όταν το ζητούμενο είναι να κατανοήσει κάποιος καλύτερα ένα ζήτημα πριν αποφασίσει πώς θα το αντιμετωπίσει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε υπόθεση μπορεί να επιλυθεί μέσα από μια συνομιλία με ένα σύστημα AI.

Οι απαντήσεις της εφαρμογής έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν εξατομικευμένη νομική συμβουλή. Δεν υποκαθιστούν την επίσημη νομική κρίση, τη στρατηγική ή την εκπροσώπηση από δικηγόρο. Όταν μια υπόθεση απαιτεί ουσιαστική νομική αξιολόγηση, η συνεργασία με έναν επαγγελματία παραμένει απαραίτητη.

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα και περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, η αξία τέτοιων εργαλείων βρίσκεται και στη δυνατότητα να φέρνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση πιο κοντά στον χρήστη. Ο AI Εργατολόγος φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το πρώτο βήμα: να βοηθήσει εργαζόμενους και επιχειρήσεις να καταλάβουν καλύτερα ένα εργασιακό ζήτημα, να γνωρίζουν ποιες πληροφορίες χρειάζεται να αναζητήσουν και να έχουν μια αρχική εικόνα πριν απευθυνθούν σε δικηγόρο.