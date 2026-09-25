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Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας περιστρέφεται, και δικαιολογημένα, γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις νέες δεξιότητες, την αυτοματοποίηση και την παραγωγικότητα. Όμως, όσο γρήγορα κι αν εξελίσσονται τα εργαλεία και οι ρόλοι, υπάρχει μία παράμετρος που παραμένει σταθερή: ο άνθρωπος.

Όπως επισημαίνει η Κωνσταντίνα Χατζίνα, Senior HR Director της Avis Greece, το μέλλον της εργασίας δεν κρίνεται μόνο από το ποιες δεξιότητες θα χρειαστούμε ή ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιούμε. Κρίνεται εξίσου από το πόσο ουσιαστικά μια εταιρεία ακούει τους ανθρώπους της, πόσο επενδύει στην εξέλιξή τους και αν δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να αποδίδουν, χωρίς να χάνουν την ισορροπία και τη δημιουργικότητά τους.

Από το Engagement στο Wellbeing

Για χρόνια, το engagement αποτελούσε έναν από τους βασικούς δείκτες μέσα από τους οποίους οι επιχειρήσεις αξιολογούσαν τη σχέση τους με τους εργαζομένους. Σήμερα, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν ένας άνθρωπος αισθάνεται δέσμευση με την εταιρεία στην οποία εργάζεται, αλλά και πώς αισθάνεται μέσα σε αυτή.

Γι’ αυτό, στην Avis επενδύουμε συστηματικά στο wellbeing των ανθρώπων μας. Φέτος, ο συνολικός σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στο 71%, ενώ το 88% των ανθρώπων μας δηλώνει ότι αισθάνεται καλά μέσα στην εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά δεν αντιμετωπίζονται ως ένα ακόμη νούμερο. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάζουμε τις επόμενες δράσεις μας, ώστε η ευημερία στον εργασιακό χώρο να μεταφράζεται σε πράξη.

Η Ανάπτυξη χρειάζεται περισσότερες και διαφορετικές φωνές

Στην Avis, οι γυναίκες καταλαμβάνουν ήδη ηγετικές θέσεις, ωστόσο δεν αρκεί να μετράμε απλώς πόσες γυναίκες εργάζονται σε έναν οργανισμό. Αυτό που μας απασχολεί είναι πώς στηρίζουμε την εξέλιξή τους από εδώ και πέρα: ποιες ευκαιρίες έχουν μπροστά τους, πώς μεγαλώνει ο ρόλος τους και πόσο βάρος έχει η φωνή τους εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται το Avis Women Forward, ένα πρόγραμμα έξι μηνών για τις γυναίκες του management team της Avis που εστιάζει στην ισορροπία, στην ανθεκτικότητα και στον τρόπο που κάθε άνθρωπος βιώνει τον ρόλο του μέσα στην ομάδα. Για εμάς αυτά μετρούν όσο οι δεξιότητες και τα αποτελέσματα.

Το ταλέντο χτίζεται μέσα από ευκαιρίες εξέλιξης

Στη νέα αγορά εργασίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να επανεξετάσουν τι σημαίνει προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου. Η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στο recruitment. Βρίσκεται και στην εμπιστοσύνη που δημιουργείται μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Μέσα από το πρόγραμμα Employee Referrals, οι άνθρωποί μας προτείνουν επαγγελματίες από το προσωπικό τους δίκτυο για να ενταχθούν στην Avis. Για εμάς, αυτό αποτελεί μια ουσιαστική ένδειξη εμπιστοσύνης στην εμπειρία που οι ίδιοι βιώνουν στην εταιρεία.

Ταυτόχρονα, μέσω του Move In, δημιουργούμε ευκαιρίες εσωτερικής κινητικότητας, ώστε οι άνθρωποί μας να μπορούν να αναλαμβάνουν νέους ρόλους, να διευρύνουν τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν την επαγγελματική τους διαδρομή μέσα στον οργανισμό. Και ίσως εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στους «νέους κανόνες» της εργασίας. Σε έναν κόσμο όπου οι απαιτούμενες δεξιότητες μεταβάλλονται συνεχώς, η επιχείρηση οφείλει να δημιουργεί και τις συνθήκες ώστε το ταλέντο που ήδη διαθέτει να εξελίσσεται μαζί της.

Το AI έχει αξία όταν μας βοηθά να δουλεύουμε καλύτερα

Αναπόφευκτα, μεγάλο μέρος της αλλαγής στην εργασία συνδέεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι εάν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε.

Στην Avis, ο δείκτης AI Awareness βρίσκεται σήμερα στο 70%, αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας εξοικείωσης των ανθρώπων μας με τις δυνατότητες αλλά και τα όρια της τεχνολογίας. Παράλληλα, έχουμε θεσμοθετήσει ένα AI Governance Framework, το οποίο ορίζει συγκεκριμένες υπευθυνότητες και σαφή όρια χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εργαζόμενος δεν αντιμετωπίζεται ως παθητικός χρήστης. Καλείται να λειτουργεί ως ενεργός επόπτης: να αμφισβητεί, να αξιολογεί και να επικυρώνει τη λογική και το αποτέλεσμα του μοντέλου.

Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα skills της επόμενης ημέρας. Όχι απλώς να γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε την AI, αλλά να γνωρίζουμε πότε να την εμπιστευόμαστε, πότε να την αμφισβητούμε και πού η ανθρώπινη κρίση παραμένει αναντικατάστατη.

Οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν μπροστά δεν θα είναι απαραίτητα αυτές με τα καλύτερα εργαλεία. Θα είναι αυτές που θα έχουν κρατήσει τους ανθρώπους τους κοντά τους όσο τα εργαλεία αλλάζουν.