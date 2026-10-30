Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στην Τσεχία και τη Σλοβακία κατέληξε η Tesco με την Ahold Delhaize, έναντι συνολικής επιχειρηματικής αξίας (enterprise value) 1,7 δισ. ευρώ (1,5 δισ. στερλίνες).

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της βρετανικής αλυσίδας να επικεντρωθεί περαιτέρω στη βασική της αγορά, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Tesco, η μεγαλύτερη εταιρεία σούπερ μάρκετ της Βρετανίας, αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τη συναλλαγή, μετά την αφαίρεση φόρων και λοιπών εξόδων, θα διαμορφωθούν σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία σκοπεύει να επιστρέψει το συγκεκριμένο ποσό στους μετόχους της.

Τέλος στις τελευταίες μεγάλες δραστηριότητες στο εξωτερικό

Οι επιχειρήσεις στην Τσεχία και τη Σλοβακία αποτελούσαν τις τελευταίες σημαντικές δραστηριότητες της Tesco στο εξωτερικό, πέρα από τις βασικές αγορές της.

Με την πώλησή τους, ο όμιλος θα επικεντρωθεί πλέον στις δραστηριότητές του στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, αγορές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό.

Στο παρελθόν, η Tesco φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο όμιλο λιανικής πώλησης τροφίμων, έχοντας αναπτύξει μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες στη Νότια Κορέα και στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η προσπάθειά της να εισέλθει στην αμερικανική αγορά θεωρήθηκε μια ιδιαίτερα δαπανηρή και προβεβλημένη επιχειρηματική αποτυχία.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Ahold Delhaize αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.