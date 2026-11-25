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Σε δραστικές περικοπές δαπανών ύψους 60 δισ. ρουπιών (650 εκατ. δολαρίων) εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους στοχεύει η Air India, με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας να δρομολογεί σειρά παρεμβάσεων για την οικονομική της ανάκαμψη, έπειτα από τις ζημίες-ρεκόρ που κατέγραψε στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, οι βασικές πρωτοβουλίες του νέου επικεφαλής της εταιρείας, Τεβόλντε Γκεμπρεμαριάμ, περιλαμβάνουν τη συγχώνευση ορισμένων τμημάτων της Air India με αντίστοιχα της θυγατρικής της χαμηλού κόστους, τη δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας εμπορευματικών μεταφορών, τη διάθεση ταξιδιωτικών πακέτων διακοπών και τη μεταφορά πτήσεων προς δυτικούς προορισμούς από το Νέο Δελχί στη Βομβάη και την Μπανγκαλόρ.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια γενικής συνάντησης του διευθύνοντος συμβούλου με τους εργαζομένους της αεροπορικής εταιρείας, η οποία ανήκει στον όμιλο Tata.

Οι ζημίες-ρεκόρ και οι πολλαπλές προκλήσεις

Η Air India κατέγραψε ζημίες άνω των 220 δισ. ρουπιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά σοβαρών προκλήσεων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα του Ιουνίου του 2025, το κλείσιμο του εναέριου χώρου του Πακιστάν για τις ινδικές αεροπορικές εταιρείες και ο πόλεμος στο Ιράν, που προκάλεσε αναταράξεις στα δρομολόγια και αύξησε σημαντικά το κόστος των καυσίμων.

Πρόσθετες πιέσεις στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας ασκεί η αποδυνάμωση της ινδικής ρουπίας έναντι του δολαρίου, καθώς μεγάλο μέρος των λειτουργικών της δαπανών είναι εκφρασμένο στο αμερικανικό νόμισμα.

Η Air India δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Bloomberg να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες σχετικά με όσα παρουσιάστηκαν στη συνάντηση με το προσωπικό.

Στο επίκεντρο η λειτουργική αποδοτικότητα

Ο Γκεμπρεμαριάμ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της αεροπορικής εταιρείας την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, έχει πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εργαζομένους από διαφορετικά τμήματα, αναζητώντας τρόπους περιορισμού του λειτουργικού κόστους και συρρίκνωσης των ζημιών.

Κατά τη συνάντηση της Τετάρτης, ο 61χρονος διευθύνων σύμβουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας, ζητώντας από το προσωπικό να επιταχύνει τις διαδικασίες προετοιμασίας των αεροσκαφών μεταξύ της άφιξης και της επόμενης αναχώρησής τους.