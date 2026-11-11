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Αύξηση 52% στα τριμηνιαία κέρδη ανακοίνωσε η ABN Amro Bank, επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια και μια πρόσφατη εξαγορά. Η ολλανδική τράπεζα αναβάθμισε επίσης, για δεύτερη φορά φέτος, τις προβλέψεις της για τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της.

Η τράπεζα, με έδρα το Άμστερνταμ, κατέγραψε καθαρά κέρδη 939 εκατ. ευρώ (1 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη. Το αντίστοιχο ποσό την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί στα 617 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της ABN Amro έχει ενισχυθεί κατά περίπου 46% από την αρχή του έτους, καθώς η διευθύνουσα σύμβουλος Μαργκερίτ Μπεράρ προχωρά στον μετασχηματισμό της τράπεζας, ενώ η αυστηρότερη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στηρίζει τα έσοδά της.

Παράλληλα, το ολλανδικό Δημόσιο έχει περιορίσει το ποσοστό συμμετοχής που διατηρούσε στην τράπεζα από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αξιοποιώντας εν μέρει την άνοδο της χρηματιστηριακής της αποτίμησης.

Η εξαγορά της NIBC και οι κινήσεις περιορισμού του κόστους

Με την πρόσφατη εξαγορά της NIBC Bank NV, η Μπεράρ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της ABN Amro στην ολλανδική αγορά τραπεζικής λιανικής.

Ταυτόχρονα, έχει θέσει ως προτεραιότητα τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, μέσα από την πώληση δραστηριότητας προσωπικών δανείων, την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη μέρους των δραστηριοτήτων πιστωτικών καρτών της τράπεζας και τη μείωση των θέσεων εργασίας.

Το ολλανδικό κράτος, το οποίο παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα σχέδιο για τη μείωση της συμμετοχής του στο 10,5%, μέσω προγράμματος πώλησης μετοχών.

Η Μπεράρ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «μια ακόμη απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχει η ολλανδική κυβέρνηση» στην τράπεζα.

Άνοδος 15% στα καθαρά έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους —η διαφορά μεταξύ των τόκων που εισπράττει η τράπεζα από τα δάνεια και εκείνων που καταβάλλει για τις καταθέσεις— αυξήθηκαν κατά 15% το τρίτο τρίμηνο.

Στην αύξηση συνέβαλαν εν μέρει η συνεισφορά της NIBC, η ενίσχυση των καταθέσεων πελατών και η αυξημένη ζήτηση χρηματοδότησης από πελάτες της τράπεζας που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7% κατά την ίδια περίοδο.

Η ABN Amro προβλέπει πλέον ότι τα εμπορικά καθαρά έσοδα από τόκους για το σύνολο του έτους θα ξεπεράσουν τα 6,9 δισ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 6,8 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα εκτιμά ότι τα λειτουργικά της έξοδα θα παραμείνουν περίπου στα 5,5 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη υλοποιήσει περίπου το ήμισυ του στόχου περικοπών θέσεων εργασίας έως το 2028.

Ο σχεδιασμός που είχε παρουσιάσει η τράπεζα προβλέπει τη μείωση 5.200 θέσεων εργασίας έως το 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της.

Η Μπεράρ δήλωσε ότι η ABN Amro εισήλθε στο τέταρτο τρίμηνο με «καλή επιχειρηματική δυναμική», προσθέτοντας ότι η τράπεζα θα επικαιροποιήσει τους στόχους της κατά το επόμενο τρίμηνο.