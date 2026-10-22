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Οι εντυπωσιακά ανοδικές προβλέψεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές έχουν καταστήσει τις μετοχές τους ιστορικά φθηνές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές, δημιουργώντας δυνητικές επενδυτικές ευκαιρίες για όσους έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο δείκτης MSCI Emerging Markets διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή μικρότερο του 9 επί τα αναμενόμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών (forward P/E), έναντι περίπου 19 για τις μετοχές του S&P 500. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε discount 53%, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί από το 2006, όταν το Bloomberg άρχισε να συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο δείκτης των αναδυόμενων αγορών καταγράφει άνοδο 15% από τις αρχές του έτους, ξεπερνώντας την απόδοση του S&P 500 κατά περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη έχουν αυξηθεί με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, συμπιέζοντας τους δείκτες αποτίμησης.

«Το discount καθιστά τις αναδυόμενες αγορές μια ελκυστική ευκαιρία για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές», δήλωσε ο Varun Laijawalla, διαχειριστής χαρτοφυλακίων μετοχών αναδυόμενων αγορών στη Ninety One.

Όπως εξήγησε, ιστορικά, όταν η διαφορά αποτιμήσεων μεταξύ αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών έχει φτάσει σε τόσο ακραία επίπεδα, οι πρώτες τείνουν να καταγράφουν καλύτερες αποδόσεις κατά την επόμενη πενταετία.

Η τεχνητή νοημοσύνη απογειώνει τις προβλέψεις κερδοφορίας

Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη των αναδυόμενων αγορών διαδραματίζουν οι εταιρείες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Την ώρα που οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη υποδομών AI, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις των αναδυόμενων οικονομιών βρίσκονται στην πλευρά των προμηθευτών, παρέχοντας ημιαγωγούς, εξαρτήματα και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την επέκταση των συγκεκριμένων υποδομών.

Αυτό οδηγεί τους αναλυτές σε συνεχείς ανοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την κερδοφορία των ασιατικών τεχνολογικών εταιρειών, ακόμη και καθώς οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της AI προκαλούν ευρύτερες ρευστοποιήσεις.

«Δεν παρατηρείται καμία υποχώρηση στις τιμές των προϊόντων που κατασκευάζουν οι ασιατικές εταιρείες τεχνολογίας, δηλαδή των ημιαγωγών και του συναφούς εξοπλισμού», δήλωσε ο Mark Matthews, επικεφαλής ανάλυσης για την Ασία στην Bank Julius Baer, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Όπως σημείωσε, οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας αναθεωρούν γενικά προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη, ενώ αποτελούν τους μεγαλύτερους πελάτες των ασιατικών κατασκευαστών ημιαγωγών και σχετικού εξοπλισμού.

Άλμα 70% στις εκτιμήσεις για τα κέρδη – Πρωταγωνίστρια η Ασία

Η μέση εκτίμηση για τα εταιρικά κέρδη των επόμενων 12 μηνών, σε επίπεδο εταιρειών του δείκτη MSCI Emerging Markets, έχει εκτιναχθεί κατά 70% μόνο φέτος, καταγράφοντας διαδοχικά ιστορικά υψηλά.

Η Ασία κυριαρχεί στις ανοδικές αναθεωρήσεις, με τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να αυξάνονται κατά 87%.

Ακολουθεί η Λατινική Αμερική, με αύξηση 28%, ενώ η περιοχή που περιλαμβάνει την αναδυόμενη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική καταγράφει σαφώς χαμηλότερη άνοδο, της τάξης του 8,6%. Πρόκειται για μια γεωγραφική ζώνη που βρίσκεται στο επίκεντρο πολλαπλών συγκρούσεων και αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις από το χρέος.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί και το φαινομενικά παράδοξο που παρατηρείται στις αποτιμήσεις των αναδυόμενων αγορών.

Ένας δείκτης αποτίμησης, όπως ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E), μπορεί να μειωθεί είτε επειδή υποχωρούν οι χρηματιστηριακές τιμές είτε επειδή αυξάνονται τα αναμενόμενα κέρδη.

Στην περίπτωση των αναδυόμενων αγορών, κατά τους τελευταίους 12 μήνες οι αποτιμήσεις έχουν υποχωρήσει, παρά την άνοδο περίπου 15% του βασικού δείκτη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία ενισχύθηκαν πολύ ταχύτερα από τις τιμές των μετοχών, καθιστώντας τις τελευταίες ολοένα φθηνότερες σε σχετικούς όρους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το ράλι των αναδυόμενων αγορών έχει χάσει τη δυναμική του, και η υποχώρηση των χρηματιστηριακών τιμών έχει αρχίσει να συμβάλλει στη συμπίεση των αποτιμήσεων.

Ράλι 63% στην τεχνολογία των αναδυόμενων αγορών

Η υπεραπόδοση του τεχνολογικού κλάδου είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Ο υποδείκτης τεχνολογίας πληροφοριών των αναδυόμενων αγορών έχει ενισχυθεί κατά 63% από τις αρχές του έτους, έναντι ανόδου 23% για τον αντίστοιχο τεχνολογικό δείκτη του S&P 500.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τα κέρδη των εταιρειών του δείκτη των αναδυόμενων αγορών έχουν αυξηθεί κατά 128%, αναδεικνύοντας τη δυναμική που δημιουργεί η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρότι οι επενδυτικές ροές και το ενδιαφέρον των αγορών αρχίζουν να απομακρύνονται από τις μετοχές που συνδέονται με την AI, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική κερδοφορίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), η οποία παρουσίασε καλύτερες από τις αναμενόμενες προοπτικές για τα οικονομικά της αποτελέσματα, οδηγώντας τους αναλυτές σε νέες ανοδικές αναθεωρήσεις.

Ωστόσο, παρά τις θετικές εκτιμήσεις, η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει μετά την ανακοίνωση, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από έναν κλάδο στον οποίο οι τοποθετήσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα συγκεντρωμένες.

Το παράδοξο της AI: Ισχυρά κέρδη, αλλά πιέσεις στις μετοχές

Η απόκλιση μεταξύ των προοπτικών κερδοφορίας και της συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών τιμών αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνολογικού κλάδου.

«Υπάρχουν σαφώς αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Robert Naess, διαχειριστής χαρτοφυλακίων στη Nordea Investment Management.

«Ωστόσο, αυτό που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη παραμένουν εξαιρετικά ισχυρές, την ώρα που οι τιμές των μετοχών έχουν καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Η αντίθεση αυτή αναδεικνύει το βασικό δίλημμα για τους επενδυτές: η ισχυρή κερδοφορία και οι χαμηλότερες σχετικές αποτιμήσεις δημιουργούν ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές, αλλά οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στην AI εξακολουθούν να επηρεάζουν το χρηματιστηριακό κλίμα.