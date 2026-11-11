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Ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές συγκεντρώνει η αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic, καθώς η ζήτηση για τις μετοχές της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης υπερβαίνει ήδη πολλές φορές την προσφορά, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η υπερκάλυψη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ενδείξεις ενδιαφέροντος για σημαντικές τοποθετήσεις από μεγάλους επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν αξιόλογα πακέτα μετοχών πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Η εξέλιξη αναδεικνύει τη δυναμική που εξακολουθεί να παρουσιάζει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, παρά τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές AI.

Η Anthropic και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν συνολικά έως 90,4 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς και παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές.

Εφόσον πραγματοποιηθεί στο προβλεπόμενο μέγεθος, η συνδυασμένη συναλλαγή θα ξεπεράσει ακόμη και τη δημόσια προσφορά της SpaceX, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ιστορία των χρηματιστηριακών εισαγωγών.

Ωστόσο, οι τελικοί όροι της προσφοράς παραμένουν ανοιχτοί και ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τη ζήτηση και τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.

Η εταιρεία στοχεύει σε πλήρως απομειωμένη χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που ανέμεναν ορισμένοι επενδυτές.

Η σχετικά συγκρατημένη αρχική αποτίμηση μπορεί να αποτελεί μέρος της στρατηγικής διάθεσης των μετοχών, καθώς αρκετές εταιρείες επιλέγουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία προώθησης μιας δημόσιας προσφοράς με συντηρητικούς όρους.

Η πρακτική αυτή αφήνει περιθώρια για αναθεώρηση της τιμής προς τα πάνω εφόσον η ζήτηση παραμείνει ισχυρή, δημιουργώντας παράλληλα ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Η Anthropic επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και εκδηλώσεων για δυνητικούς αγοραστές μετοχών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Το έντονο ενδιαφέρον για την Anthropic έχει ήδη προκαλέσει κινητικότητα μεταξύ επενδυτών που έχουν εξασφαλίσει ή προσδοκούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις μετοχές της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ορισμένοι επενδυτές προσφέρουν σε τρίτους μέρος των μετοχών που τους αναλογούν από τη δημόσια προσφορά, επιδιώκοντας να εισπράξουν πρόσθετες αμοιβές και να περιορίσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, υφιστάμενοι μέτοχοι που είχαν επενδύσει στην Anthropic πριν από τη διαδικασία εισαγωγής αναζητούν αγοραστές για τις συμμετοχές τους μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs).

Τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς συντονίζουν οι Goldman Sachs και Morgan Stanley, με τη συμμετοχή ακόμη 20 τραπεζών, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα.

Οι μετοχές της Anthropic αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.