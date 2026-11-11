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Η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή στην ιστορία βρίσκεται προ των πυλών, με την Anthropic, δημιουργό του chatbot Claude, να επιδιώκει άντληση κεφαλαίων που θα μπορούσε να πλησιάσει τα 100 δισ. δολάρια και αποτίμηση έως 1,5 τρισ. δολάρια ή και υψηλότερα. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή ζήτηση και το πρωτοφανές μέγεθος της συναλλαγής, ενισχύονται οι προειδοποιήσεις ότι η συγκεκριμένη IPO μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για το επενδυτικό ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αρχική δημόσια προσφορά, η οποία αναμένεται να τιμολογηθεί στις 18 Νοεμβρίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών την επόμενη ημέρα, έχει ήδη συγκεντρώσει ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), το αρχικό εύρος τιμής ορίζεται μεταξύ 70 και 78 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ η βασική δημόσια προσφορά μπορεί να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια.

Σε συνδυασμό με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, το συνολικό ποσό φθάνει τα 90,4 δισ. δολάρια, ενώ με την άσκηση δικαιώματος διάθεσης πρόσθετων μετοχών μπορεί να προσεγγίσει τα 100 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ανάδοχοι εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής διάθεσης, με στόχο αποτίμηση 1,5 τρισ. δολαρίων ή υψηλότερη, καθώς οι προσφορές των επενδυτών είχαν καλύψει το σύνολο των διαθέσιμων μετοχών από την έναρξη της διαδικασίας.

Επενδυτές πληρώνουν «καπέλο» πριν από την εισαγωγή

Η ζήτηση έχει δημιουργήσει μια ασυνήθιστη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά, καθώς υφιστάμενοι επενδυτές επιχειρούν να διαθέσουν μέρος των μετοχών που αναμένουν να λάβουν μέσω της IPO.

Η JonesTrading Institutional Services προωθεί πακέτο μετοχών της Anthropic αξίας έως 500 εκατ. δολαρίων, για λογαριασμό επενδυτών που προσδοκούν σημαντικές κατανομές στη δημόσια προσφορά.

Οι μετοχές προσφέρονται με πρόσθετη επιβάρυνση 3% έως 5% πάνω από την τελική τιμή της IPO.

Όπως ανέφερε ο Τζον Τζέφερις, επικεφαλής ιδιωτικών αγορών της JonesTrading, τέτοιου είδους συναλλαγές εμφανίστηκαν αρχικά κατά την εισαγωγή της SpaceX και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν.

Παράλληλα, άλλος πωλητής προσφέρει υφιστάμενες μετοχές αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση της Anthropic μεταξύ 1,4 και 1,6 τρισ. δολαρίων, μέσω ειδικού επενδυτικού οχήματος (SPV).

Η Anthropic έχει προειδοποιήσει ότι μεταβιβάσεις μετοχών χωρίς την έγκριση του διοικητικού της συμβουλίου δεν αναγνωρίζονται στα εταιρικά της αρχεία.

Η προειδοποίηση για μεγάλη διόρθωση στις μετοχές AI

Παρά την επενδυτική φρενίτιδα, ο Τζακ Σέλμπι, επικεφαλής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Copper Sky και διαχειριστικός εταίρος του οικογενειακού επενδυτικού γραφείου του Πίτερ Τιλ, προειδοποιεί ότι η IPO της Anthropic μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για μια ευρύτερη διόρθωση στον κλάδο.

Μιλώντας στο Bloomberg Television, υποστήριξε ότι μια απογοητευτική χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα γίνει ιδιαίτερα έντονος όταν λήξουν οι περίοδοι υποχρεωτικής διακράτησης μετοχών (lockups), επιτρέποντας σε περισσότερους μετόχους να προχωρήσουν σε πωλήσεις.

«Αν η IPO της πιο αναμενόμενης εταιρείας AI υπολείπεται κατά πολύ της προβλεπόμενης αποτίμησής της, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί όταν λήξουν οι περίοδοι lockup», ανέφερε.

Ο Σέλμπι έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα των σημερινών αποτιμήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας ήδη από το 2025 την επενδυτική ευφορία του κλάδου πιθανή πρωτοφανή φούσκα για τις ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας.

Εκτιμά ότι το υψηλό κόστος υπολογιστικής ισχύος, ενέργειας, δεδομένων και ημιαγωγών, σε συνδυασμό με τα αυξημένα επιτόκια, δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την κερδοφορία των εταιρειών.

Ο ανταγωνισμός από την Κίνα και το ερώτημα της αποτίμησης

Ένα ακόμη ζήτημα, σύμφωνα με τον Σέλμπι, είναι η δυνατότητα της Anthropic να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Ο ίδιος εκτιμά ότι εταιρείες όπως η κινεζική DeepSeek βρίσκονται μόλις έξι έως εννέα μήνες πίσω από τις δυνατότητες των κορυφαίων αμερικανικών μοντέλων AI.

Αμφισβητεί επίσης κατά πόσο οι υπηρεσίες της Anthropic διαθέτουν τόσο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να δικαιολογούν αποτίμηση της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζει για τη διάρθρωση των εσόδων της, υποστηρίζοντας ότι περισσότερο από το 80% δεν έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, γεγονός που καθιστά την εταιρεία ευάλωτη σε βελτιώσεις ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο Σέλμπι θεωρεί ότι η Oracle είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στους κινδύνους της AI λόγω του υψηλού δανεισμού της, ενώ αναφέρει και τη SoftBank ως εταιρεία που μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμος δείκτης πιθανής επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος.

Για τους επενδυτές που επιθυμούν οπωσδήποτε έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, προκρίνει την Google της Alphabet, ενώ δηλώνει ότι θα επένδυε επιθετικά στην κινεζική AI, εάν είχε τη δυνατότητα.

Το μεγαλύτερο τεστ για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Η Anthropic προχωρά στην εισαγωγή της σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων των τεχνολογικών μετοχών, μετά τις πρόσφατες πιέσεις που συνδέονται με τις ανησυχίες για αυστηρότερη ρύθμιση των data centers και αύξηση του κόστους ανάπτυξης υποδομών.

Σύμφωνα με τον Μαντίπ Σινγκ της Bloomberg Intelligence, η αποτίμηση των 1,4 τρισ. δολαρίων θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εφόσον τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της εταιρείας φθάσουν τουλάχιστον τα 150 δισ. δολάρια έως το 2027, με πρόσθετα μηνιαία επαναλαμβανόμενα έσοδα τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, μετά τα 81 δισ. δολάρια που αναφέρθηκαν για τον Οκτώβριο.

Η ευρεία χρήση του Claude Code από προγραμματιστές αποτυπώνει τη δυναμική της τεχνολογίας, με την εταιρεία να αναφέρει ότι περισσότερο από το 90% των συνεισφορών στον κώδικα που αναπτύσσει έχει ήδη παραχθεί από το Claude.

Η Anthropic επεκτείνει επίσης τις δραστηριότητές της σε εξειδικευμένες εφαρμογές για την υγεία, τις βιοεπιστήμες, τη νομική και τη βιομηχανία.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο Σέλμπι, η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένας κλάδος στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του, με εξαιρετικά υψηλές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις.

Η χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα τεστ για το κατά πόσο οι σημερινές αποτιμήσεις της AI ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές προοπτικές του κλάδου.