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Την απόρριψη της αγωγής που είχε καταθέσει εναντίον του η αδελφή του, Αν Άλτμαν, με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, πέτυχε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έπειτα από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ζάκαρι Μπλούστοουν, στο Μιζούρι, εξέδωσε τη Δευτέρα οριστική δικαστική απόφαση με την οποία τερματίζεται η υπόθεση που είχε ξεκινήσει το 2025.

Παράλληλα, έγινε δεκτό το αίτημα του Άλτμαν να αποσυρθεί και η δική του ανταπαίτηση κατά της αδελφής του, με την οποία την κατηγορούσε ότι είχε προβεί σε «ψευδείς δηλώσεις» που έβλαψαν τη φήμη του.

«Απογοητευμένοι από την απόφαση», δηλώνει η πλευρά της Αν Άλτμαν

Η νομική εκπρόσωπος της Αν Άλτμαν, Λόρα Πολίτι, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη δικαστική εξέλιξη.

«Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ίδια πρόσθεσε ότι πλέον επικεντρώνεται στην προσπάθεια να πείσει το δικαστήριο να επιτρέψει τη δημοσιοποίηση της ένορκης κατάθεσης της πελάτισσάς της, σύμφωνα με την επιθυμία της τελευταίας.

Οι δικηγόροι του Σαμ Άλτμαν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό της απόφασης.

Οι καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί το 2025

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, όταν η Αν Άλτμαν προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι ο αδελφός της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και χειραγωγήσει κατά την περίοδο που μεγάλωναν στο Μιζούρι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η φερόμενη κακοποίηση άρχισε όταν εκείνη ήταν μόλις τριών ετών, ενώ το τελευταίο περιστατικό που κατήγγειλε φέρεται να συνέβη όταν ο Σαμ Άλτμαν είχε ενηλικιωθεί, αλλά η ίδια παρέμενε ανήλικη.

Οι καταγγελίες αυτές είχαν απορριφθεί κατηγορηματικά από τον επικεφαλής της OpenAI.

Τότε, ο Σαμ Άλτμαν είχε δημοσιεύσει κοινή δήλωση εκ μέρους του ίδιου, της μητέρας του και των αδελφών του, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «εντελώς αναληθείς».

Με τη νέα δικαστική απόφαση, η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση ολοκληρώνεται, ενώ η πλευρά της Αν Άλτμαν επιδιώκει πλέον τη δημοσιοποίηση της κατάθεσής της.

Το διαθέσιμο δημοσίευμα δεν διευκρινίζει το σκεπτικό με το οποίο το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή.

Η πλευρά Σαμ Αλτμαν

Ο CEO της OpenAI, σε κοινή ανάρτηση με μέλη της οικογένειάς του (τη μητέρα και τους αδερφούς του) στο X, είχε χαρακτηρίσει τον Ιανουάριο του 2025 τους ισχυρισμούς της Αν «εντελώς αναληθείς». «Αυτή η κατάσταση προκαλεί τεράστιο πόνο σε ολόκληρη την οικογένειά μας», ανέφερε στη δήλωση.

My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX — Sam Altman (@sama) January 7, 2025

«Η οικογένειά μας αγαπά την Άνν και ανησυχεί πολύ για την κατάσταση της. Η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας που αντιμετωπίζει προκλήσεις ψυχικής υγείας είναι πολύ δύσκολη», σημειώνεται στη δήλωση. «Με τα χρόνια, προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους να στηρίξουμε την Άνν και να τη βοηθήσουμε να βρει σταθερότητα, ακολουθώντας επαγγελματικές συμβουλές για το πώς να είναι υποστηρικτικό χωρίς να επιτρέπουμε επιβλαβείς συμπεριφορές».

Η ανάρτηση ανέφερε ότι η οικογένεια Άλτμαν έχει προσφέρει στην Αν Άλτμαν, η οποία είναι εννέα χρόνια νεότερη από τον Σαμ, μηνιαία οικονομική υποστήριξη και «προσπάθησε να της προσφέρει ιατρική βοήθεια» εκτός από την εξασφάλιση κατοικίας.

«Παρόλα αυτά, η Άνν συνεχίζει να ζητάει περισσότερα χρήματα από εμάς. Σε αυτό το πνεύμα, έχει προβεί σε εντελώς επιβλαβείς και αναληθείς ισχυρισμούς για την οικογένειά μας, ειδικά τον Σαμ», συνεχίζει η δήλωση. «Επιλέξαμε να μην απαντήσουμε δημόσια, από σεβασμό για την ιδιωτικότητάς της αλλά και τη δική μας. Ωστόσο, πλέον έχει κινηθεί νομικά εναντίον του Σαμ και πιστεύουμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να την αντιμετωπίσουμε».

Ο Σαμ Άλτμαν, απέκτησε παγκόσμιο προφίλ με την τεράστια επιτυχία του chatbot ChatGPT της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, το οποίο προκάλεσε φρενίτιδα για την τεχνητή νοημοσύνη κατά την κυκλοφορία του στα τέλη του 2022.