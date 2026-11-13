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Τη μεγαλύτερη πτώση από τον Αύγουστο του 2024 κατέγραψε η μετοχή της Asics, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της ιαπωνικής εταιρείας αθλητικών ειδών διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η μετοχή υποχώρησε έως και 14% το απόγευμα της Παρασκευής στο χρηματιστήριο του Τόκιο, αντιστρέφοντας τα κέρδη που είχε καταγράψει νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για λειτουργικά κέρδη 195 δισ. γεν (1,2 δισ. δολάρια) στο σύνολο της χρήσης, ποσό χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που ανερχόταν σε 199,72 δισ. γεν.

Ισχυρές πωλήσεις στο εξωτερικό, αλλά πιέσεις στην κερδοφορία

Παρά τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης στις διεθνείς αγορές, οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου ανέδειξαν τις αυξανόμενες πιέσεις από το κόστος.

Στο εννεάμηνο, οι πωλήσεις της Asics αυξήθηκαν κατά 37% στην Ευρώπη, 26% στη Βόρεια Αμερική και 28% στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας.

Ωστόσο, η κερδοφορία της εταιρείας δέχθηκε πλήγμα, καθώς το λειτουργικό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε περίπου στο 20%, από 22%.

Η υποχώρηση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τη δυνατότητα της ιαπωνικής εταιρείας να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική.

«Σε σύγκριση με τις προσδοκίες που είχαν οι επενδυτές πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι τελευταίες επιδόσεις ήταν κάπως ασθενέστερες», δήλωσε ο Ικούο Μιτσούι, διαχειριστής κεφαλαίων στην Aizawa Securities.

«Οι επενδυτές αμφισβητούν τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας από εδώ και στο εξής», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος προβληματισμός συμβάλλει στην πτώση της μετοχής.