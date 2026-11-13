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Στην περικοπή περίπου 600 θέσεων εργασίας από τα τμήματα πωλήσεων στους τομείς των αναπνευστικών παθήσεων και της ανοσολογίας στις ΗΠΑ προχώρησε η AstraZeneca, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα της στρατηγικής της για την ανακατανομή πόρων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης νέων φαρμάκων.

Τουλάχιστον ορισμένοι από τους εργαζομένους αυτούς ήταν υπεύθυνοι για την προώθηση των φαρμάκων Breztri και Airsupra για το άσθμα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι περικοπές εντάσσονται στο τριετές πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους της βρετανικής φαρμακοβιομηχανίας, για το οποίο η εταιρεία έχει αναφέρει ότι θα συνεπάγεται εφάπαξ δαπάνες αναδιάρθρωσης έως 2 δισ. δολαρίων και θα αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 1,5 δισ. δολαρίων προ φόρων. Όπως έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος, Πασκάλ Σοριό, τα κεφάλαια αυτά θα επανεπενδυθούν κυρίως στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Ορισμένοι από τους εργαζομένους που επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση αναμένεται να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις εντός της AstraZeneca. Η φαρμακοβιομηχανία απασχολεί περισσότερους από 25.000 εργαζομένους στις ΗΠΑ.

Η AstraZeneca περιόρισε επίσης τη συνεργασία της με τη Syneos Health, εταιρεία με την οποία συνεργάζεται για την πώληση των φαρμάκων της στην αμερικανική αγορά.

Οι πωλήσεις του χαρτοφυλακίου φαρμάκων για αναπνευστικές παθήσεις και ανοσολογικές διαταραχές αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων της εταιρείας πέρυσι, ενώ η ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, που διαμορφώθηκε στο 12%, ξεπεράστηκε μόνο από εκείνη των αντικαρκινικών φαρμάκων.

Η AstraZeneca ανέφερε τον Οκτώβριο ότι το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους αποσκοπεί στη μεταφορά πόρων στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και δεν θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του προσωπικού της.

Ο διευθύνων σύμβουλος έχει δεχθεί πιέσεις από επενδυτές λόγω αρκετών αποτυχιών σε κλινικές δοκιμές. Παρότι οι αποτυχίες αποτελούν συνηθισμένο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων, οι μέτοχοι έχουν συνηθίσει στα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της AstraZeneca.

Η AstraZeneca έχει δεσμευτεί να επενδύσει 50 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για την επέκταση της παραγωγικής της παρουσίας, μια κίνηση που, σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένεται να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η ανταγωνίστρια βρετανική φαρμακοβιομηχανία GSK Plc προχωρά επίσης σε περικοπές κόστους, προκειμένου να ενισχύσει τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και να αναπληρώσει τα έσοδα από ένα φάρμακο για τον HIV, του οποίου η προστασία ευρεσιτεχνίας λήγει πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Η στρατηγική της περιλαμβάνει τη μεταφορά της έδρας έρευνας και ανάπτυξης στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά στην παγκόσμια έδρα της AstraZeneca.