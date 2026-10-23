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Σε περικοπές θέσεων εργασίας στην Telegraph Media Group Ltd. προχωρά η Axel Springer, μόλις λίγους μήνες αφότου ο γερμανικός εκδοτικός όμιλος απέκτησε τον έλεγχο της βρετανικής εταιρείας, υποσχόμενος νέες επενδύσεις.

Η εφημερίδα θα ξεκινήσει διαδικασία διαβούλευσης για τις περικοπές, ενώ οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις κινδυνεύουν θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως το μεσημέρι.

Αυτό ανέφεραν ο διευθυντής της Telegraph, Κρις Έβανς, και η διευθύνουσα σύμβουλος, Κάρολιν Χάσολφ Πολ, σε μήνυμα προς το προσωπικό την Παρασκευή, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

«Πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες θεωρούμε απαραίτητες για το μέλλον της επιχείρησης», έγραψε η Χάλσοφ Πολ στο εσωτερικό σημείωμα.

Στην ενημέρωση δεν διευκρινίζεται πόσες θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν.

Περικοπές μετά την εξαγορά των 575 εκατ. στερλινών

Οι περικοπές σηματοδοτούν μια αλλαγή πορείας για τον εκδοτικό όμιλο υπό τη διοίκηση της Axel Springer, η οποία απέκτησε την Telegraph Media Group τον Ιούνιο έναντι 575 εκατ. στερλινών (766 εκατ. δολαρίων), βάζοντας τέλος σε μια πολυετή περίοδο αβεβαιότητας για το μέλλον της.

Η συμφωνία έφερε δύο από τα πιο επιδραστικά συντηρητικά μέσα ενημέρωσης της Ευρώπης υπό τον έλεγχο του δισεκατομμυριούχου διευθύνοντος συμβούλου της Axel Springer, Ματίας Ντέφνερ.

Την περίοδο της εξαγοράς, ο γερμανικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν επίσης τα Business Insider και Politico, είχε δεσμευτεί να στηρίξει ένα επενδυτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και επέκταση της Telegraph.

Στόχος, σύμφωνα με την τότε ανακοίνωση, ήταν να μπορέσει ο βρετανικός εκδοτικός οργανισμός να εξελιχθεί στο κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο.

Νέα διοίκηση και συγχώνευση συντακτικών ομάδων

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Axel Springer τοποθέτησε δικά της ανώτατα στελέχη στη διοίκηση του βρετανικού ομίλου.

Η Κάρολιν Χάσολφ Πολ, πρώην επικεφαλής της γερμανικής εφημερίδας Bild, ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, ενώ ο επί σειρά ετών ανώτερος διευθυντής του ομίλου Πάτρικ Βέρμαν διορίστηκε οικονομικός διευθυντής.

Ο Κρις Έβανς θα παραμείνει στη θέση του.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η Telegraph σχεδιάζει να συγχωνεύσει τις συντακτικές ομάδες σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς και να ενοποιήσει τις ομάδες που ασχολούνται με τα αφιερώματα και τη θεματολογία lifestyle.

Τις σχετικές αποφάσεις παρουσίασε ο Έβανς στο προσωπικό κατά τη διάρκεια συνάντησης την Παρασκευή, στην οποία ανακοινώθηκαν οι περικοπές.

Το στοίχημα της διεθνούς επέκτασης

Παρά τις μειώσεις θέσεων εργασίας, η νέα διοίκηση επιδιώκει να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες του ομίλου, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και στην επέκταση σε αγορές του εξωτερικού.

«Θα επιδιώξουμε να αναπτύξουμε νέες πηγές εσόδων και θα εξετάσουμε την επέκτασή μας σε αγορές του εξωτερικού», δήλωσε ο Έβανς στους εργαζομένους.

Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη νέα στρατηγική της Axel Springer για την Telegraph, με την αναδιοργάνωση των συντακτικών ομάδων να συνδυάζεται με την επιδίωξη ανάπτυξης πέρα από τη βρετανική αγορά.