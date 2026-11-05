Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Επί χρόνια, η βιομηχανία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επιδιώκει να ανατρέψει τον τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καταργώντας τους μεσάζοντες, τις καθυστερήσεις και τους μηχανισμούς ελέγχου που διέπουν τη μετακίνηση χρημάτων στη Wall Street.

Η υπόσχεση ήταν απλή: ταχύτερες συναλλαγές, οριστικός διακανονισμός και λιγότεροι ενδιάμεσοι με τη δυνατότητα παρέμβασης.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ αποκάλυψε τους κινδύνους, αλλά και τα όρια αυτής της υπόσχεσης.

Ένα σύστημα σχεδιασμένο να επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταφορά χρημάτων διαθέτει ελάχιστους μηχανισμούς για να τη σταματήσει όταν τα χρήματα κλαπούν. Και αυτό απειλεί να παγιώσει τη φήμη της «Άγριας Δύσης», από την οποία ο κλάδος προσπαθεί εδώ και χρόνια να απαλλαγεί.

Τα ψηφιακά νομίσματα που εκλάπησαν κατά την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων στην Binance μπορούσαν να εντοπιστούν σε πραγματικό χρόνο μέσω των δημόσιων blockchain. Παρ’ όλα αυτά, δισεκατομμύρια δολάρια παρέμειναν εκτός της εμβέλειας όσων επιχειρούσαν να τα ανακτήσουν, γράφει το Bloomberg.

Οι Tether και Circle, οι εκδότες των δύο μεγαλύτερων stablecoins, κατάφεραν να παγώσουν μέρος των κλεμμένων ψηφιακών νομισμάτων, επειδή είχαν διατηρήσει μια μορφή κεντρικού ελέγχου — ακριβώς δηλαδή εκείνου του χαρακτηριστικού που μεγάλο μέρος της αγοράς κρυπτονομισμάτων δημιουργήθηκε για να εξαλείψει.

Η κλοπή της Binance ανοίγει τη συζήτηση για καθυστερήσεις στις συναλλαγές

Τώρα που τα κρυπτονομίσματα διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, το μέγεθος της κλοπής προκαλεί ανησυχία στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η βιομηχανία έσπευσε να εγκαταλείψει τους ελέγχους και τις χρονικές καθυστερήσεις που αποτελούν συνηθισμένη πρακτική στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σε ένα τμήμα της αγοράς κρυπτονομισμάτων, η απάντηση έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται.

Η Unit, πάροχος αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (DeFi), εισήγαγε καθυστερήσεις στις καταθέσεις και τις αναλήψεις, προκειμένου να διαθέτει περισσότερο χρόνο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να έχουν κλαπεί.

«Δεν θέλω διακανονισμό T+1, αλλά ίσως T+1 ώρα», δήλωσε ο Τιαν Ζενγκ, διευθύνων σύμβουλος του crypto hedge fund Third Eye, αναφερόμενος στην πρακτική των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών να ολοκληρώνουν τον διακανονισμό των συναλλαγών μία ημέρα μετά την εκτέλεσή τους.

«Η ιδέα είναι να επιμηκύνουμε τον χρόνο διακανονισμού, προσθέτοντας περισσότερα επίπεδα ελέγχου, ώστε οι χάκερ να μην μπορούν να απομακρύνουν τα χρήματα τόσο γρήγορα».

Στη Wall Street, οι τράπεζες, τα δίκτυα πληρωμών και οι οργανισμοί εκκαθάρισης προσφέρουν δυνατότητες ελέγχου ύποπτων μεταφορών και, υπό ορισμένες συνθήκες, παρέμβασης προτού τα κεφάλαια μετακινηθούν σε σημεία όπου δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν.

Οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι αλάνθαστοι και δεν επιτρέπουν πάντοτε την αναστροφή μιας συναλλαγής.

Ενσωματώνουν, όμως, μια αρχή την οποία η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει επανειλημμένα επικρίνει: η δυνατότητα διακοπής της μετακίνησης χρημάτων μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη δυνατότητα μεταφοράς τους.

Following the security incident at Binance, Unit’s Guardians are introducing a protocol upgrade to deter attempts to move stolen assets through the protocol and to give incident-related intelligence more time to become available. Effective immediately, every Unit deposit and withdrawal is subject to a processing delay. The length of the delay may change as the incident response develops. Existing Guardian screening remains in place, including automated checks using third-party blockchain intelligence, and Guardians may update their screening as new information about the incident becomes available. Do not attempt to move stolen assets through Unit. Transactions that fail Guardian screening may not reach the consensus required to complete. Our sympathy goes to all users affected by the Binance incident. We also recognize these delays may disrupt Unit users, but limiting further harm to victims comes first. These measures reflect the protocol’s current architecture. Responses to any future incident will depend on the protocol’s design and capabilities at that time. — Unit (@unitxyz) October 30, 2026

Τα μαθήματα από την κατάρρευση της FTX

Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει ήδη διδαχθεί ορισμένα από τα μαθήματα της Wall Street με τον δύσκολο τρόπο.

Η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX επιτάχυνε τη ζήτηση για υπηρεσίες θεματοφυλακής από τρίτους και για ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να διατηρούν τις εξασφαλίσεις τους εκτός των ανταλλακτηρίων.

Μέχρι τότε, η συγκέντρωση των συναλλαγών, της θεματοφυλακής και άλλων λειτουργιών σε μία ενιαία πλατφόρμα αποτελούσε συνηθισμένο χαρακτηριστικό του κλάδου.

Η τελευταία επανεξέταση του μοντέλου λειτουργίας των crypto συμπίπτει επίσης με την προσπάθεια της βιομηχανίας να προσελκύσει περισσότερους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει τις απαιτήσεις τους για τις χρηματοπιστωτικές υποδομές μέσα από τη λειτουργία των παραδοσιακών αγορών.

«Η αρχική φιλοσοφία των κρυπτονομισμάτων βασιζόταν στις άμεσες και μη αναστρέψιμες μεταφορές μέσω blockchain. Τόσο οι κεντρικοποιημένες όσο και οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες σεβάστηκαν αυτή την προσδοκία των ιδιωτών χρηστών», δήλωσε ο Τζόσουα Λιμ, συνεπικεφαλής αγορών της FalconX.

«Ωστόσο, η πελατειακή βάση των κρυπτονομισμάτων αλλάζει, καθώς εισέρχονται ολοένα περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές».

Ορισμένοι από αυτούς τους θεσμικούς επενδυτές είναι λιγότερο διατεθειμένοι να αποδεχθούν τους κινδύνους που συνεπάγονται οι μη αναστρέψιμες συναλλαγές, ιδιαίτερα μετά τη σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε ανταλλακτήρια κατά τον τελευταίο χρόνο.

Για αυτούς, η δυνατότητα διακοπής ή αναστροφής μιας συναλλαγής μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα ολοκλήρωσής της.

Blockchain για πληρωμές, παραδοσιακές υποδομές για συναλλαγές

Ο Σίλιανγκ Τανγκ, διαχειριστικός εταίρος της Monarq Asset Management, διακρίνει τους τομείς στους οποίους η ταχύτητα των κρυπτονομισμάτων προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη από εκείνους στους οποίους οι παραδοσιακοί μηχανισμοί ασφαλείας διατηρούν πλεονεκτήματα.

Κατά την άποψή του, η τεχνολογία blockchain ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για διασυνοριακές πληρωμές και διακανονισμούς, ενώ οι συναλλαγές επενδυτικών προϊόντων θα μπορούσαν να είναι ασφαλέστερες όταν πραγματοποιούνται μέσω παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών υποδομών.

«Τα μεγάλα ιδρύματα πρέπει να αισθάνονται ότι τα κεφάλαιά τους δεν μπορούν να κλαπούν μέσω κυβερνοεπίθεσης και ότι οι συναλλαγές μπορούν να αναστραφούν», ανέφερε.

Μετά το περιστατικό ασφαλείας στην Binance, οι διαχειριστές ασφαλείας της Unit, γνωστοί ως Guardians, ανακοίνωσαν αναβάθμιση του πρωτοκόλλου τους.

Στόχος είναι να αποτρέπονται απόπειρες μεταφοράς κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων μέσω της πλατφόρμας και να παρέχεται περισσότερος χρόνος για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με περιστατικά ασφαλείας.

Η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ αμέσως, στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Το DeFi επαναφέρει περιορισμούς και δικλίδες ασφαλείας

Συνολικά, η κυβερνοεπίθεση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι προγραμματιστές στον χώρο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) αντιλαμβάνονται την ασφάλεια.

Συστήματα που βασίζονται σε κώδικα και εκτελούν συναλλαγές αυτόματα ενσωματώνουν ολοένα περισσότερο περιορισμούς, επιτρέποντας στους διαχειριστές να διαθέτουν επιπλέον χρόνο αντίδρασης όταν κάτι πάει στραβά.

Μετά την επίθεση στην Binance, μέλη της κοινότητας του Aave, του μεγαλύτερου πρωτοκόλλου δανεισμού στον χώρο του DeFi, ζητούν πλέον την επιβολή ορίων στις ροές κεφαλαίων.

«Τα ζητήματα ασφαλείας έχουν κάνει το DeFi πιο περίπλοκο, με λιγότερο πλήρως αμετάβλητο κώδικα και περισσότερες προσωρινές δικλίδες προστασίας, όπως τα όρια αναλήψεων, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα βαθμό συστήματα τα οποία απαιτούν άδεια», δήλωσε ο Ταρούν Τσίτρα (Tarun Chitra), διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μοντελοποίησης κινδύνων κρυπτονομισμάτων Gauntlet.

Ο Τσίτρα υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις πιέσεις για την υιοθέτηση τέτοιων ελέγχων, καθώς καθιστούν τις κυβερνοεπιθέσεις δυσκολότερες στον περιορισμό τους.

Ωστόσο, η επαναφορά της εποπτείας και των καθυστερήσεων δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας.

Τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν και αυτά αδυναμίες στην κυβερνοασφάλεια, ενώ τα ωράρια λειτουργίας τους μπορούν να δυσκολέψουν την αντίδραση σε περιστατικά εκτός των συνηθισμένων ωρών λειτουργίας των αγορών.

«Οι παλαιωμένες βάσεις κώδικα του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει αντίστροφα κώδικα κλειστού τύπου και η εγγενής έλλειψη δυνατότητας αντίδρασης σε 24ωρη βάση έχουν καταστήσει και αυτά τα ιδρύματα ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις», δήλωσε ο Τσίτρα, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως ερευνητής ποσοτικής ανάλυσης.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, οι απαιτήσεις ασφαλείας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη ωθούν και το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα προς την ανάπτυξη περισσότερων υποδομών που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.