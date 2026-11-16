Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε αιφνιδιαστική απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της προχώρησε η Danish Crown, ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη, μόλις έναν μήνα μετά την ανακοίνωση εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης για την αντιμετώπιση της πτώσης των τιμών και της εξασθένησης της ζήτησης.

Όπως ανακοίνωσε ο δανέζικος συνεταιριστικός όμιλος, ο Νιλς Ούλριχ Ντούνταλ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας για περίπου δύο χρόνια, αποχωρεί με άμεση ισχύ.

Η αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία χοιρινού κρέατος, καθώς οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου 33% από τον Ιούλιο του 2025, ενώ οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μειωμένη ζήτηση και αυξανόμενες εμπορικές πιέσεις.

Κλείσιμο σφαγείων και περικοπές θέσεων εργασίας

Η Danish Crown έχει ήδη δρομολογήσει περικοπές προσωπικού και κλείσιμο σφαγείων, επιχειρώντας να περιορίσει το λειτουργικό κόστος και να προσαρμόσει την παραγωγική της δραστηριότητα στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Οι δυσκολίες για τον κλάδο έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων, που έχουν επηρεάσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Παράλληλα, η επιβολή κινεζικών δασμών στο χοιρινό κρέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια στο εμπόριο με μία από τις σημαντικότερες αγορές για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Τον Οκτώβριο, η Danish Crown παρουσίασε νέα στρατηγική, με βασικό άξονα τον περιορισμό της διεθνούς δραστηριότητάς της και την επικέντρωση σε έξι βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Ο όμιλος, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μπέικον στη Βρετανία, σχεδιάζει επίσης να μειώσει τον αριθμό των εμπορικών σημάτων του, επιδιώκοντας απλούστερη οργανωτική δομή και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Νέος CEO για την επόμενη φάση

Η Danish Crown, η οποία διαθέτει 34 εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος και σφαγεία στην Ευρώπη, ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα μετασχηματισμού θα συνεχιστεί κανονικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η επόμενη φάση της αναδιάρθρωσης απαιτεί διευθύνοντα σύμβουλο με διαφορετικό διοικητικό προφίλ.

Μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχος του Ντούνταλ, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Σόρεν Σκάου, πρώην διευθύνων σύμβουλος του ναυτιλιακού κολοσσού A.P. Moller-Maersk, θα αναλάβει ενεργότερο ρόλο στην εποπτεία της εταιρείας και της διοίκησής της.

Ο 60χρονος Ντούνταλ είχε αναλάβει την ηγεσία της Danish Crown τον Σεπτέμβριο του 2024, διαδεχόμενος τον Γιάις Βάλερ, ο οποίος είχε παραμείνει στη θέση του για σχεδόν εννέα χρόνια.

Η απομάκρυνσή του υπογραμμίζει την πίεση που δέχεται ο ευρωπαϊκός κλάδος κρέατος, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε χαμηλότερες τιμές, περιορισμένη ζήτηση και ένα δυσκολότερο περιβάλλον διεθνούς εμπορίου.