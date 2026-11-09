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Σε νέα επένδυση ύψους 250 εκατ. ευρώ προχωρά η Deutsche Telekom, ενισχύοντας το κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει στο Μόναχο με προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia. Η γερμανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών επιχειρεί να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ από τη γερμανική βιομηχανία, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις για το κατά πόσο το σημερινό ενδιαφέρον θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, η Deutsche Telekom θα εγκαταστήσει τους νεότερους επεξεργαστές Nvidia Blackwell B300, αυξάνοντας κατά 25% τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεών της, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τους, τον Φεβρουάριο.

Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στις επενδύσεις περίπου 1 δισ. ευρώ που έχουν ήδη πραγματοποιήσει η Deutsche Telekom και οι συνεργάτες της για τη δημιουργία αυτού που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως το πρώτο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης της Γερμανίας για τη βιομηχανία.

«Αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν τους Blackwell. Κυριολεκτικά όλοι», δήλωσε τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Telekom, Τιμ Χέτγκες, υποστηρίζοντας ότι η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς θα μπορούσε να πουληθεί έξι ή επτά φορές.

Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε ότι η σημερινή ζήτηση ενδέχεται να βρίσκεται κοντά στην κορύφωσή της.

«Υπάρχει και μια δόση υπερβολικού ενθουσιασμού αυτή την περίοδο», παραδέχθηκε, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία οφείλει να σχεδιάζει τις επενδύσεις της με βάση τη μέση αξιοποίηση των υποδομών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι μόνο την τρέχουσα ζήτηση.

Το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και οι ανάγκες της γερμανικής βιομηχανίας

Το κέντρο δεδομένων του Μονάχου διαθέτει ήδη σχεδόν 10.000 επεξεργαστές, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ σε βιομηχανικές επιχειρήσεις για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προσομοίωση φορτηγών και εργοστασιακών εγκαταστάσεων, η εκπαίδευση ρομπότ και η λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν ιδιόκτητα βιομηχανικά δεδομένα.

Η Γερμανία θεωρεί ότι τέτοιου είδους εφαρμογές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την οικονομία της, χάρη στην ισχυρή παραγωγική της βάση.

Η στρατηγική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ευρώπη έχει μείνει πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες καταναλωτών όσο και σε μεγάλο μέρος του πρώτου κύματος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι βιομηχανικές εφαρμογές της AI αποτελούν, επομένως, έναν τομέα στον οποίο οι γερμανικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους στην κατασκευή μηχανημάτων, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στον βιομηχανικό αυτοματισμό.

Γιατί οι επεξεργαστές Blackwell B300 έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση

Το βασικό πλεονέκτημα των νέων Nvidia Blackwell B300 είναι ότι επιτρέπουν τη συγκέντρωση πολύ μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές συλλογιστικής τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα κέντρο δεδομένων.

Ωστόσο, η τεχνολογική αυτή αναβάθμιση συνοδεύεται από σημαντικές απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια, συστήματα ψύξης και δικτυακές υποδομές υψηλών ταχυτήτων.

Μία από τις εταιρείες που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν περισσότερη υπολογιστική ισχύ είναι η Agile Robots SE, με έδρα το Μόναχο.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Ζαοπένγκ Τσεν, δήλωσε σε συνέντευξή του τον προηγούμενο μήνα ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να αυξήσει τη χρήση των υποδομών.

Η Agile Robots αξιοποιεί τους προηγμένους επεξεργαστές Blackwell για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ χρησιμοποιεί chips RTX για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των ρομπότ πριν αυτά λειτουργήσουν στον πραγματικό κόσμο.

«Είναι πολύ καλύτερο να πραγματοποιούνται αυτές οι διαδικασίες μέσω προσομοιώσεων», ανέφερε ο Τσεν, εξηγώντας ότι διαφορετικά οι εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό πραγματικών ρομπότ για την εκπαίδευσή τους. «Είναι πολύ πιο οικονομικό», υπογράμμισε.

Η Ευρώπη υστερεί σημαντικά σε υποδομές data centers

Παρά τις νέες επενδύσεις, το έργο της Deutsche Telekom στη Βαυαρία παραμένει σχετικά μικρό σε σύγκριση με ορισμένες από τις τεράστιες εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Η διαφορά στην υπολογιστική δυναμικότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν οικονομίες με συγκρίσιμο συνολικό μέγεθος, η ΕΕ αντιπροσώπευε μόλις το 20% της παγκόσμιας εγκατεστημένης δυναμικότητας κέντρων δεδομένων το 2025, έναντι 42% των ΗΠΑ.

Η έλλειψη επαρκών υποδομών δεν αποτελεί πλέον μόνο στρατηγικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη δραστηριότητα των γερμανικών βιομηχανιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens, Ρόλαντ Μπους, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η εταιρεία, η οποία χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Μονάχου, εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετη πρόσβαση σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs).

Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπολογιστική ισχύ για λογισμικό σχεδιασμού ημιαγωγών.

Η υπερβάλλουσα ζήτηση και ο κίνδυνος λανθασμένων επενδύσεων

Η εμπειρία των πρώτων μηνών λειτουργίας του κέντρου δεδομένων της Deutsche Telekom δείχνει ότι η αύξηση της δυναμικότητας δεν είναι μια διαδικασία χωρίς κινδύνους.

Αρχικά, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει περίπου τρεις επεξεργαστές RTX Pro για κάθε έναν επεξεργαστή Blackwell, εκτιμώντας ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις θα εμφάνιζαν υψηλή ζήτηση για προσομοιώσεις μηχανικής, ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογές ρομποτικής.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα της ζήτησης αποδείχθηκε διαφορετική.

Οι επεξεργαστές Blackwell είχαν δεσμευθεί πλήρως μέσα σε λίγους μήνες, ενώ η αξιοποίηση των RTX περιοριζόταν σε περίπου 40% τον Μάιο.

Αυτή η απόκλιση μεταξύ των αρχικών προβλέψεων και των πραγματικών αναγκών των πελατών οδήγησε τη Deutsche Telekom σε μια πιο επιλεκτική στρατηγική επέκτασης.

Με την προσθήκη των νέων B300, ο αριθμός των επεξεργαστών της κατηγορίας Blackwell θα διπλασιαστεί, ενώ η ήδη μεγαλύτερη υποδομή των RTX θα παραμείνει αμετάβλητη.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει την ισχυρή ζήτηση για προηγμένες εφαρμογές AI, χωρίς να δημιουργήσει περιττή δυναμικότητα σε κατηγορίες εξοπλισμού που δεν αξιοποιούνται πλήρως.

Τριπλάσιες τιμές εξοπλισμού και περιορισμένη διάρκεια ζωής

Ένας ακόμη παράγοντας που δυσκολεύει τις επενδυτικές αποφάσεις είναι η σημαντική αύξηση του κόστους των επεξεργαστών.

Σύμφωνα με τον Αντρέας Φάλκνερ, υπεύθυνο του έργου, οι τιμές ορισμένων προϊόντων της Nvidia έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από τότε που η Deutsche Telekom πραγματοποίησε τις αρχικές αγορές της.

Ο ίδιος, μιλώντας κατά τη διάρκεια ξενάγησης στις εγκαταστάσεις τον Οκτώβριο, επισήμανε ότι οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές έχουν εκτιμώμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής μόλις τέσσερα έως πέντε χρόνια.

Η περιορισμένη αυτή χρονική διάρκεια αυξάνει την ανάγκη γρήγορης απόσβεσης των επενδύσεων, ιδιαίτερα όταν ο εξοπλισμός αγοράζεται σε τόσο υψηλές τιμές.

Ταυτόχρονα, οι πελάτες της Deutsche Telekom συνήθως δεσμεύονται για χρήση υπολογιστικής ισχύος για ένα ή δύο χρόνια, καθώς πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών αναγκών των έργων τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσουν.

Για να ανταποκριθεί σε αυτή την αβεβαιότητα, η Deutsche Telekom προσφέρει και πιο ευέλικτα προγράμματα πρόσβασης στις υποδομές της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση (pay-as-you-go), με τιμές που ξεκινούν από 2.000 ευρώ τον μήνα.

Η επιλογή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις των οποίων οι υπολογιστικές ανάγκες μεταβάλλονται γρήγορα, ανάλογα με τα έργα και τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Οι εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία και την αμυντική βιομηχανία

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαφορετικών αναγκών των βιομηχανικών επιχειρήσεων αποτελεί η EDAG Engineering Group, η οποία παρέχει υπηρεσίες μηχανικής στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της άμυνας.

Η εταιρεία εναλλάσσει τη χρήση επεξεργαστών Blackwell, όταν χρειάζεται υψηλή υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, και chips RTX, όταν οι εργασίες της απαιτούν προηγμένη επεξεργασία γραφικών.

«Είμαστε εταιρεία παροχής υπηρεσιών, επομένως οι δραστηριότητές μας καθορίζονται εξ ολοκλήρου από τις ανάγκες των πελατών», δήλωσε ο Γιαν Μπέρνερ, επικεφαλής τεχνολογίας και διαδικασιών της Feynsinn, εμπορικής μονάδας της EDAG.

Όπως εξήγησε, η ευελιξία στην πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ επιτρέπει στην επιχείρηση να προσαρμόζεται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των έργων και των πελατών της.

Παράλληλα, άλλες βιομηχανίες αξιοποιούν το κέντρο δεδομένων του Μονάχου για να επιταχύνουν σημαντικά διαδικασίες μηχανικού σχεδιασμού που ήδη πραγματοποιούν.

Σύμφωνα με τη Siemens, η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς μπορεί να μειώσει τον χρόνο αεροδυναμικών προσομοιώσεων για την Daimler Truck Holding από περίπου μία εβδομάδα σε μόλις μία ημέρα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτυπώνει τα πρακτικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στη βιομηχανική παραγωγή, περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή νέων προϊόντων.

Για τη Deutsche Telekom, η πρόκληση είναι πλέον διπλή: να αξιοποιήσει τη μεγάλη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να παρασυρθεί σε υπερβολικές επενδύσεις, που ενδέχεται να μην αποδώσουν στον ίδιο βαθμό τα επόμενα χρόνια.