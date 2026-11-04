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Μερικοί από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι της Wall Street εκθειάζουν τα πιθανά τεράστια κέρδη από την αγορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pacific Investment Management Co., Εμμάνουελ Ρόμαν, και ο πρόεδρος της Bain Capital, Τζον Κόνοτον, συγκαταλέγονται στον αυξανόμενο αριθμό διαχειριστών επενδύσεων που προειδοποιούν για κινδύνους δημιουργίας φούσκας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και για μια ενδεχόμενη ύφεση μετά την ραγδαία επέκταση του κλάδου.

Ο Χάουαρντ Μαρκς, πρόεδρος της Oaktree Capital Management, δήλωσε πρόσφατα ότι εμφανίζεται μια νότα σκεπτικισμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε ως «υπερκορεσμένη επένδυση». Η Τζόντι Τζόνσον της Capital Group ανέφερε ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των προσδοκιών των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και του πραγματικού ρυθμού υιοθέτησής της.

Οι μεγαλύτεροι διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματιστηριακές εταιρείες στον κόσμο επενδύουν χρήματα στην τεχνητή νοημοσύνη με πρωτοφανή ρυθμό, στοιχηματίζοντας ότι η ραγδαία αύξηση της ζήτησης θα στηρίξει τις αποδόσεις, ακόμη και αν προειδοποιούν ότι η κλίμακα της επέκτασης αυξάνει τον κίνδυνο κακής κατανομής κεφαλαίων. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς παρακολουθούν πλέον προσεκτικά τις διακυμάνσεις στην αγορά, μετά από μια ταραχώδη χρονιά κατά την οποία η άνοδος των μετοχών του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διακόπηκε από οδυνηρές πτώσεις.

Συζητώντας για τον «υπερκύκλο» της τεχνολογίας, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs Group Inc. δήλωσε ότι «θα υπάρξουν εμπόδια στην πορεία», προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει να βρουν τρόπο να τα διαχειριστούν. Ωστόσο, όπως προσέθεσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, οι κεφαλαιαγορές παραμένουν ενεργές παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, με τους επενδυτές να «εξακολουθούν να εστιάζουν στην πορεία της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική ισχύ, ενώ οι κεφαλαιαγορές είναι ανοιχτές και δεκτικές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ, δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να φτάσουν τα 10 έως 15 τρισεκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας τη θέση της τεχνολογίας αυτής ως τη σημαντικότερη οικονομική μεταμόρφωση από το ξεκίνημα του διαδικτύου. Είπε επίσης ότι υπάρχει «πιθανότητα εκτόπισης των αναγκών μεγάλων εταιρειών που δεν σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Μπιλ Γουίντερς, Διευθύνων Σύμβουλος της Standard Chartered, εξήρε επίσης το πιθανό όφελος: «Βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο μαζικών επενδύσεων, τις μεγαλύτερες που έχουμε δει ποτέ. Όμως, οι μαζικές επενδύσεις, πιστεύω ότι θα αποδώσουν με μεγάλο τρόπο».

Οι διαχειριστές κεφαλαίων δεν είναι κατά κύριο λόγο απαισιόδοξοι. Ακόμη και εκείνοι που επισημαίνουν τώρα πιθανούς κινδύνους αναγνωρίζουν επίσης τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη — και ορισμένοι διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά. «Αν βρίσκεστε στη σωστή πλευρά της αγοράς, αυτή είναι η ευκαιρία μιας ζωής», δήλωσε ο Μπρους Φλατ, Διευθύνων Σύμβουλος της Brookfield.

Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη από πολλούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Franklin Templeton Inc., Τζένι Τζόνσον, δήλωσε ότι ο επενδυτικός κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να έχει υπερβεί τα όρια, επισημαίνοντας ως κεντρικό κίνδυνο μια διαρθρωτική μεταβολή στην οικονομική δομή των μεγαλύτερων τεχνολογικών πλατφορμών.

Η Pimco, η οποία συνέβαλε στην τροφοδότηση της έκρηξης του χρέους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, μείωσε τις θέσεις της ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να αποφύγει ζημίες και να αποκομίσει κέρδος. Με μια σειρά από έγκαιρες πωλήσεις, αντισταθμίσεις επιτοκίων και την απόφαση να μην συμμετάσχει σε μεταγενέστερες συναλλαγές ομολόγων τεχνητής νοημοσύνης, η Pimco έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποφύγει τις απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων που αντιμετωπίζουν πλέον οι επενδυτές σταθερού εισοδήματος, αφού μια πλημμύρα χρέους κατέκλυσε την αγορά και προκάλεσε την κατάρρευση των τιμών.