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Τον Μάρκους Μπρουνερμάιερ, καθηγητή Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, σχεδιάζει να προτείνει η Γερμανία για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έχουν καταλήξει σε συμφωνία ώστε ο 57χρονος οικονομολόγος να είναι ο επίσημος υποψήφιος της χώρας για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ανέφεραν πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συνομιλιών.

Ο Μπρουνερμάιερ, ο οποίος απέκτησε το διδακτορικό του από το London School of Economics, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή οικονομικών συμβουλών σε διεθνείς οργανισμούς και θεσμικά όργανα. Σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ, την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και την Bundesbank.

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και στη νομισματική θεωρία. Το 2016 συνυπέγραψε το βιβλίο The Euro and the Battle of Ideas, στο οποίο αναλύονται οι θεμελιώδεις διαφορές οικονομικής σκέψης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2015, είχε συνεργαστεί με την Ίζαμπελ Σνάμπελ, το απερχόμενο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, σε επιστημονική μελέτη για την ιστορία των κερδοσκοπικών «φουσκών» στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων κατά τους τελευταίους τέσσερις αιώνες.

Η επιλογή του Μπρουνερμάιερ έχει, ωστόσο, και ευρύτερη σημασία για τις ισορροπίες στην κορυφή της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η υποψηφιότητά του υποδηλώνει ότι η Γερμανία προσανατολίζεται στη στήριξη του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.