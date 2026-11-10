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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ισχυρούς λόγους να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, περνώντας σε μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική προκειμένου να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, Γιοάχιμ Νάγκελ.

Μιλώντας την Τρίτη στο Bloomberg Television, ο επικεφαλής της Bundesbank υπογράμμισε ότι οι αυξήσεις των τιμών καταναλωτή παραμένουν «υπερβολικά υψηλές», δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις νέες οικονομικές προβλέψεις που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ κατά την επόμενη συνεδρίαση. Οι προβλέψεις αυτές θα περιλαμβάνουν, για πρώτη φορά, και το 2029.

«Φαίνεται αρκετά προφανές ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο από όσα έχουμε ήδη κάνει», δήλωσε ο Νάγκελ από τη Ρίγα, προσθέτοντας ότι «με τα νέα στοιχεία θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα».

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι προοπτικές τερματισμού του πολέμου στο Ιράν παραμένουν αβέβαιες, ενώ οι επενδυτές εξακολουθούν να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται σε επίπεδα διπλάσια από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Στο 2,75% το επιτόκιο καταθέσεων

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσουν κατά 25 μονάδες βάσης το επιτόκιο καταθέσεων, στο 2,75%, κατά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής για το 2026.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα πρόκειται για την τρίτη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Νάγκελ εκτίμησε ότι η σημερινή κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής βρίσκεται ήδη «στο ανώτατο όριο της ουδέτερης ζώνης», υποδηλώνοντας ότι μια νέα αύξηση θα μπορούσε να μεταφέρει τα επιτόκια σε επίπεδα που περιορίζουν ενεργά την οικονομική δραστηριότητα.

Τι λένε Λέιν και Κάζακς για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν και αναγνωρίζουν ότι οι επόμενες αποφάσεις θα απαιτήσουν προσεκτική στάθμιση των κινδύνων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη στο Bloomberg ότι, εφόσον τα οικονομικά δεδομένα του Δεκεμβρίου παραμείνουν αμετάβλητα σε σχέση με τα σημερινά, «θα ήταν πράγματι συνετό να αυξήσουμε τα επιτόκια».

Από την πλευρά του, ο κεντρικός τραπεζίτης της Λετονίας, Μάρτινς Κάζακς, εκτίμησε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δικαιολογείται κάποια περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις θα γίνονται σταδιακά πιο σύνθετες, καθώς η ΕΚΤ καλείται να εξισορροπήσει δύο κρίσιμους στόχους: την επαναφορά του πληθωρισμού στο 2% και την αποφυγή υπερβολικής επιβάρυνσης της οικονομίας.

«Οι συμβιβασμοί θα γίνονται ολοένα πιο σύνθετοι, επειδή, σε τελική ανάλυση, πρέπει να πετύχουμε τον στόχο μας για τον πληθωρισμό, αλλά όχι με κόστος την υπερβολική ζημιά στην οικονομία», ανέφερε.

Ο Νάγκελ επανέλαβε ότι, εάν οι νέες προβλέψεις δείξουν πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει σημαντικά υψηλότερος από τον στόχο του 2%, «θα πρέπει να περάσουμε σε περιοριστική νομισματική πολιτική».

Στο τραπέζι μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Κρίστοφερ Γουόλερ, τάχθηκε επίσης υπέρ μιας αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης παρέμβασης, κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να επιταχύνεται.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να χρειαστεί μια αντίστοιχα μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων και στην Ευρωζώνη, ο Νάγκελ απέφυγε να τοποθετηθεί.

«Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουμε και ποιο θα είναι το αναγκαίο μέγεθος της παρέμβασης», ξεκαθάρισε.