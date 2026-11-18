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Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνθηκε, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, μετά την απότομη αύξηση των λογαριασμών ενέργειας και των τιμών των καυσίμων.

Ειδικότερα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση, έναντι 3,5% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας την τέταρτη διαδοχική μηνιαία άνοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Η στερλίνα ενίσχυσε τις απώλειές της μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, υποχωρώντας κατά 0,2% στα 1,3182 δολάρια. Η πτώση του βρετανικού νομίσματος συνοδεύτηκε από την υποχώρηση των προσδοκιών των αγορών για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BOE). Σύμφωνα με τις αγορές swaps, προεξοφλείται πρόσθετη νομισματική σύσφιγξη κατά 90 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2027.

Η άνοδος του πληθωρισμού αντανακλά εν μέρει την αύξηση κατά 4% του ανώτατου ορίου τιμών ενέργειας στη Βρετανία, το οποίο καθορίζει το ύψος των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά, καθώς και την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων. Οι πιέσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στους κλάδους της εστίασης και των ξενοδοχείων.

Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών, ένας δείκτης που αποτυπώνει τις εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις και παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Αγγλίας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7%. Σταθερός στο 2,8% διατηρήθηκε και ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού.

Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις ότι τα βρετανικά νοικοκυριά δέχονται αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων μειώθηκαν για πρώτη φορά από το 2023, καθώς οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό ανόδου των ενεργειακών τιμών.