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Το ευρώ υποχώρησε έως και 0,2% σήμερα, αγγίζοντας τα 1,0998 δολάρια, διασπώντας προς τα κάτω το ψυχολογικό όριο του 1,10 δολαρίου για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε έναντι σχεδόν όλων των υπόλοιπων νομισμάτων της ομάδας G10.

Το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις ήδη από τον προηγούμενο μήνα, όταν το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία και η αποτυχία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων πυροδότησαν έντονες ρευστοποιήσεις στις αγορές.

Οι απώλειες του ευρώ διευρύνθηκαν στη συνέχεια, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

«Η πορεία της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου εξακολουθεί να καθορίζεται κυρίως από τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και την ολοένα πιο επιθετική στάση της Fed απέναντί τους», δήλωσε ο αναλυτής της Danske Bank, Άουγκουστ Χίλντγκααρντ.

Γιατί συνεχίζονται οι πιέσεις στο ευρώ

Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας δεν έχει καταφέρει να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στο ευρωπαϊκό νόμισμα, ενώ οι τεχνικές ενδείξεις εξακολουθούν να παραπέμπουν σε περαιτέρω αποδυνάμωσή του.

Παράλληλα, η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης καταγράφει σταθερά αυξημένη ζήτηση για προστασία έναντι νέας πτώσης του ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το επενδυτικό κλίμα στα δικαιώματα προαίρεσης διάρκειας μίας εβδομάδας βρίσκεται στο πιο αρνητικό επίπεδο από τα μέσα Οκτωβρίου.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις προγραμματισμένες παρεμβάσεις αξιωματούχων της Fed μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν περισσότερες ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τις αποτιμήσεις στην αγορά swaps, οι επενδυτές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους περίπου 90 μονάδων βάσης στις ΗΠΑ κατά τους επόμενους 12 μήνες, έναντι περίπου 70 μονάδων βάσης για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η διαφορά αυτή στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική των δύο πλευρών του Ατλαντικού εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ του δολαρίου, περιορίζοντας τα περιθώρια ανάκαμψης του ευρώ.