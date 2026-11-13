Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές κινήσεις που έχουν επιχειρηθεί ποτέ, η Anthropic, δημιουργός του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude, συγκεντρώνει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, με τη ζήτηση για τις μετοχές της να υπερκαλύπτει περίπου έξι φορές την προσφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι εντολές αγοράς έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τον διαθέσιμο αριθμό μετοχών, ενισχύοντας τις προοπτικές για μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Η Anthropic και οι συνιδρυτές της επιδιώκουν να αντλήσουν έως 64,4 δισ. δολάρια μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) και επιπλέον 26 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει καταθέσει η εταιρεία.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι δύο συναλλαγές με τους συγκεκριμένους όρους, το συνολικό ποσό θα φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και τη δημόσια εγγραφή της SpaceX και καθιστώντας την εισαγωγή της Anthropic τη μεγαλύτερη στην ιστορία των χρηματιστηρίων.

Προτεραιότητα στους υφιστάμενους επενδυτές

Η εξαιρετικά υψηλή ζήτηση δημιουργεί ήδη συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών για την εξασφάλιση μετοχών.

Τραπεζίτες που συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν ενημερώσει υποψήφιους αγοραστές ότι η Anthropic σκοπεύει να δώσει προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους της, με αποτέλεσμα ορισμένοι νέοι επενδυτές να λάβουν τελικά μικρότερο αριθμό μετοχών από εκείνον που είχαν αρχικά υπολογίσει.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πρόσωπα που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Τόσο το τελικό επίπεδο της ζήτησης όσο και οι επιμέρους όροι της προσφοράς ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Η Nvidia επενδύει 10 δισ. δολάρια εν μέσω κρίσης

Το ισχυρό ενδιαφέρον για την Anthropic έρχεται σε έντονη αντίθεση με την εικόνα που παρουσιάζει η Nvidia, καθώς οι επενδυτές έχουν περιορίσει την έκθεσή τους στον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών μετά την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου του, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η απομάκρυνσή του ακολούθησε δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα για την οποία διατυπώθηκαν υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Παρά τις αναταράξεις στην ηγεσία της, η Nvidia παραμένει βασικός στρατηγικός εταίρος της Anthropic.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της δημόσιας εγγραφής, η κατασκευάστρια μικροτσίπ έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές της Anthropic αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης των 26 δισ. δολαρίων που θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την IPO.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών επεκτείνεται και στην τεχνολογική υποδομή, καθώς η Anthropic έχει ήδη δεσμευτεί για συμφωνίες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στους πιο προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia.

Αποτίμηση 1,4 τρισ. δολαρίων και κινητοποίηση της Wall Street

Η Anthropic επιδιώκει πλήρως απομειωμένη αποτίμηση περίπου 1,4 τρισ. δολαρίων, επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που ανέμεναν ορισμένοι επενδυτές, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Η σχετικά συγκρατημένη αρχική αποτίμηση δεν θεωρείται ασυνήθιστη για μια τόσο μεγάλη δημόσια εγγραφή. Εταιρείες που ετοιμάζονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο συχνά επιλέγουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία με συντηρητικούς όρους, προσβλέποντας σε αύξηση της τελικής τιμής διάθεσης εφόσον η ζήτηση αποδειχθεί ιδιαίτερα ισχυρή.

Παράλληλα, μια τέτοια στρατηγική μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για την πορεία της μετοχής κατά τις πρώτες συνεδριάσεις.

Στην προσπάθειά της να ενισχύσει περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον, η εταιρεία οργανώνει σειρά παρουσιάσεων και εκδηλώσεων για υποψήφιους μετόχους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μια ζωντανή διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή, με τη συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και του επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον.

Εκρηκτική αύξηση εσόδων – Στα 81 δισ. δολάρια ο ετήσιος ρυθμός

Το επενδυτικό ενδιαφέρον τροφοδοτούν και οι οικονομικές επιδόσεις της Anthropic, οι οποίες αποτυπώνουν τη ραγδαία αύξηση της εμπορικής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα έγγραφα που κατέθεσε την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων (revenue run rate) είχε φτάσει τα 81 δισ. δολάρια στις 31 Οκτωβρίου, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου.

Η επιτάχυνση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με τα στοιχεία του καλοκαιριού. Στα τέλη Ιουλίου, ο αντίστοιχος δείκτης ανερχόταν σε 65 δισ. δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόκειται, επομένως, για αύξηση 16 δισ. δολαρίων μέσα σε τρεις μήνες, η οποία αναδεικνύει τη δυναμική της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν ταυτίζεται με τα πραγματικά ετήσια έσοδα.

Η Anthropic τον υπολογίζει μετατρέποντας σε ετήσια βάση τις χρεώσεις που συνδέονται με την κατανάλωση υπηρεσιών κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες, καθώς και τα συνδρομητικά έσοδα ενός μήνα.

Δευτερογενείς συμφωνίες πριν από το χρηματιστηριακό ντεμπούτο

Η τεράστια ζήτηση έχει δημιουργήσει κινητικότητα και εκτός της επίσημης διαδικασίας διάθεσης των μετοχών.

Ορισμένοι επενδυτές που αναμένουν να εξασφαλίσουν μετοχές μέσω της IPO προσφέρουν ήδη μέρος της κατανομής τους σε άλλους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εισπράξουν πρόσθετες αμοιβές και να περιορίσουν τον επενδυτικό τους κίνδυνο πριν ακόμη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της μετοχής.

Την ίδια στιγμή, υφιστάμενοι μέτοχοι που είχαν τοποθετηθεί στην Anthropic πριν από τη δημόσια εγγραφή επιδιώκουν να διαθέσουν τις συμμετοχές τους μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs), διευκολύνοντας την πρόσβαση νέων επενδυτών.

Επικεφαλής ανάδοχοι της δημόσιας εγγραφής είναι η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, ενώ στη διαδικασία συμμετέχουν ακόμη 20 τράπεζες.

Η μετοχή της Anthropic αναμένεται να εισαχθεί στην αγορά Nasdaq Global Select Market, με χρηματιστηριακό σύμβολο ANT.

Η έκβαση της προσφοράς θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για τη διάθεση των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι αναταράξεις στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της Wall Street.