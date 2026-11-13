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Με ραγδαίο ρυθμό ενισχύεται η δημοτικότητα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) στη Γερμανία, καθώς ολοένα και περισσότεροι αποταμιευτές στρέφονται σε επενδυτικά προϊόντα χαμηλού κόστους, αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις από εκείνες που προσφέρουν οι παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής ένωσης επενδυτικών κεφαλαίων BVI, οι καθαρές εισροές στα μετοχικά ETFs ανήλθαν σε 50 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 50% σε σύγκριση με τα 34 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Η εντυπωσιακή άνοδος αποτυπώνει τη μεταβολή των επενδυτικών συνηθειών στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν εννέα στα δέκα ευρώ που κατευθύνθηκαν σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές επενδύθηκαν σε ETFs, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στις νέες τοποθετήσεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Γερμανία προσελκύει αυξανόμενο ενδιαφέρον από διεθνείς εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι πολίτες αρχίζουν να μεταφέρουν σημαντικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς σε επενδύσεις με μεγαλύτερες προοπτικές απόδοσης.

Η τάση αυτή ενδέχεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2027, καθώς η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετη ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα, ενισχύοντας την παρουσία των διαχειριστών κεφαλαίων στη γερμανική αγορά.

Τα ETFs αναδεικνύονται στους βασικούς ωφελημένους αυτής της μετατόπισης, κυρίως λόγω των σημαντικά χαμηλότερων χρεώσεων σε σχέση με τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης.

Σε αντίθεση με τα τελευταία, τα ETFs επιδιώκουν συνήθως να ακολουθούν την απόδοση συγκεκριμένων χρηματιστηριακών δεικτών, χωρίς να απαιτείται η συνεχής επιλογή μεμονωμένων μετοχών από εξειδικευμένους διαχειριστές.

Το βασικό πλεονέκτημα των ETFs είναι το περιορισμένο κόστος διαχείρισης. Οι ετήσιες προμήθειες ενός τυπικού ETF βρίσκονται συνήθως αισθητά κάτω από το 1% και συχνά περιορίζονται στο 0,1% της επενδυμένης αξίας.

Αντίθετα, πολλά αμοιβαία κεφάλαια ενεργητικής διαχείρισης στη Γερμανία επιβάλλουν ετήσιες χρεώσεις 1% ή υψηλότερες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και αρχικές προμήθειες διάθεσης που φθάνουν ή ξεπερνούν το 5%.

Η διαφορά αυτή καθιστά τα ETFs ιδιαίτερα ελκυστικά για τους ιδιώτες επενδυτές, δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα μια σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.

Παρότι οι αυξανόμενες εισροές ενισχύουν τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, τα χαμηλότερα περιθώρια προμηθειών περιορίζουν τα έσοδα που αποφέρουν οι νέες επενδύσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής που συντελείται αποτελεί η DWS, ο βραχίονας διαχείρισης κεφαλαίων της Deutsche Bank.

Κατά τα τελευταία 15 τρίμηνα, οι πελάτες της διοχέτευσαν συνολικά 130 δισ. ευρώ σε προϊόντα παθητικής διαχείρισης, ενώ την ίδια περίοδο καταγράφηκαν καθαρές εκροές από τις υπόλοιπες μακροπρόθεσμες επενδυτικές κατηγορίες.

Η μετατόπιση αυτή συνέβαλε στη σταδιακή υποχώρηση του περιθωρίου προμηθειών διαχείρισης μακροπρόθεσμων επενδύσεων της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DWS, Στέφαν Χουπς, επισήμανε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων τον περασμένο μήνα ότι η ευρωπαϊκή αγορά ETFs εξακολουθεί να αναπτύσσεται, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους παρόχους.

Όπως ανέφερε, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός καθιστά δυσκολότερη τη διατήρηση της θέσης κάθε εταιρείας στην αγορά, γεγονός που, κατά τον ίδιο, αναδεικνύει τη δυναμική της πλατφόρμας Xtrackers, μέσω της οποίας η DWS διαθέτει τα ETFs της.

Ο Χουπς χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα προϊόντα βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας.

Η δυναμική τους αποτυπώνεται και στα υπό διαχείριση κεφάλαια. Η δραστηριότητα των ETFs και των σχετικών προϊόντων παθητικής διαχείρισης της DWS έχει φθάσει πλέον τα 475 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 45% του συνόλου των μακροπρόθεσμων υπό διαχείριση κεφαλαίων.

Το αντίστοιχο ποσοστό το 2022 ανερχόταν μόλις στο 28%, γεγονός που αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας.