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Κάποτε υπήρξε ένα σύντομο διάστημα κατά το οποίο φαινόταν πιθανό ο Έλον Μασκ να έχει πράγματι αποσυρθεί από την πολιτική. Αυτό συνέπεσε με μια βραχύβια διαμάχη στο διαδίκτυο μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla και της SpaceX και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν επίσης μια περίοδος κατά την οποία ο Μασκ προσπαθούσε να πείσει τους μετόχους της Tesla Inc. να του χορηγήσουν το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών στην ιστορία. Στην πρόταση που θα απέφερε στον Μασκ έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, η οποία εγκρίθηκε στις αρχές Νοεμβρίου του 2025, αναφερόταν ότι ένας από τους λόγους για την ενδεχόμενη αύξηση του μισθού ήταν η «λήψη διαβεβαιώσεων» από τον Μασκ ότι η πολιτική του δραστηριότητα θα «εξασθενίσει εγκαίρως».

Ο Μασκ, φυσικά, δεν μείωσε τη δραστηριότητά του, ξοδεύοντας σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον κύκλο των ενδιάμεσων εκλογών και πιθανώς αρκετά περισσότερα, δεδομένου ότι τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν δωρεές που έγιναν από τα μέσα Οκτωβρίου και ότι ο Μασκ έχει ιστορικό δωρεών σε λεγόμενες ομάδες «σκοτεινού χρήματος».

Το ποσό αυτό τον κατέστησε όχι μόνο τον μακράν μεγαλύτερο δωρητή του 2026, αλλά και τον μεγαλύτερο εξωτερικό δωρητή σε οποιεσδήποτε αμερικανικές εκλογές στην ιστορία.

Παρά ταύτα, μετά από μια εκλογική αναταραχή χωρίς πρόσφατο προηγούμενο, στην οποία η οργή των ψηφοφόρων στράφηκε προς επιχειρηματίες με πολιτικές διασυνδέσεις καθώς και προς οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται λογικό να αναρωτηθούμε αν ο Μασκ, του οποίου η περιουσία των 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ήταν καλύτερα να είχε μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας.

Η αποτυχία του Μασκ ήταν πιο έντονη στην αναμέτρηση για τη Γερουσία του Τέξας, όπου, σε διάστημα αρκετών μηνών, ξόδεψε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να βοηθήσει τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον να αντιμετωπίσει την πρόκληση του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλαρίκο.

Ο Μασκ έδωσε επίσης 5 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον Γκρεγκ Άμποτ, τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη και ένθερμο υποστηρικτή των επιχειρήσεων του Μασκ στο Τέξας. Ο Άμποτ, ο οποίος διεκδικούσε τρίτη θητεία, ηττήθηκε από τη Δημοκρατική Τζίνα Χινοχόσα.

Ο Ματ Άνγκλ, διευθυντής του αριστερού «Lone Star Project», λέει ότι οι δωρεές του Μασκ στο Τέξας επέτρεψαν στην Χινοχόσα και τον Ταλάρικο να συνδέσουν τους αντιπάλους τους με την εταιρική υπερβολή. «Όσον αφορά την απληστία, είναι ο απόλυτος εκπρόσωπος», τόνισε ο Άνγκλ για τον Μασκ.

Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει ότι οι δωρεές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων του Μασκ δεν βοήθησαν τους Ρεπουμπλικανούς. Αντιμετώπιζαν ένα δύσκολο πολιτικό κλίμα, λόγω ενός μη δημοφιλούς πολέμου, μη δημοφιλών δασμών και της αποτυχίας του Τραμπ να τηρήσει τις υποσχέσεις του για μείωση των τιμών.

Το πιο σημαντικό, ίσως, είναι ότι ενώ οι δωρεές του Μασκ δημιούργησαν προβλήματα για τους Ρεπουμπλικάνους, έχουν αποδώσει άριστα για τον Έλον Μασκ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η Space Exploration Technologies Corp. έχει εξασφαλίσει συμβάσεις με την κυβέρνηση αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2024, κυρίως για το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» του Τραμπ, και φαίνεται έτοιμη — χάρη σε έναν νέο διορισμό στο Πεντάγωνο — να κερδίσει πολύ περισσότερα.

Φυσικά, όπως αναφέρει το Bloomberg, τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών απειλούν ορισμένα από τα πρόσφατα κέρδη του. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είναι πρόθυμοι να εξετάσουν με προσοχή τις επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση Τραμπ, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι το νέο Κογκρέσο θα διερευνήσει πτυχές της αυτοκρατορίας του Μασκ.

Ο Μασκ φαίνεται να έχει επίγνωση του κινδύνου. Την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω χλευασμών που απευθύνονταν στον Ταλαρίκο και τους υποστηρικτές του ο Μασκ εξήγησε τους λόγους της πολιτικής του εμπλοκής. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου», έγραψε ο Μασκ στο X, «είναι μια ολοκληρωτική νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή, τη Γερουσία και την Προεδρία το 2028».

Η αναφορά στο 2028 υποδηλώνει ότι ο Μασκ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια σημαντική λίστα αλληλογραφίας και μια εκστρατεία προώθησης τα τελευταία δύο χρόνια και ο οποίος θα μπορούσε να ξοδέψει πολύ περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια αν το επιθυμούσε, δεν είναι καθόλου έτοιμος να σταματήσει τις δραστηριότητές του.

Πράγματι, με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών που θα είναι, τουλάχιστον σε ορισμένους κύκλους, πρόθυμο να τον χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα, θα έχει αναμφισβήτητα λόγο να ξοδέψει ακόμη περισσότερα χρήματα κατά τις επόμενες εκλογές.

Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα, αλλά η εποχή των τρισεκατομμυριούχων στην αμερικανική πολιτική μόλις αρχίζει.