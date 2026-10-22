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Η Nokia αναδεικνύεται σε έναν από τους ωφελημένους της παγκόσμιας επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό δικτύωσης κέντρων δεδομένων έδωσε σημαντική ώθηση στην κερδοφορία της κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η φινλανδική εταιρεία ξεπέρασε αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική της για μεγαλύτερη παρουσία στις υποδομές AI αρχίζει να αποτυπώνεται στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της Nokia διαμορφώθηκαν στα 605 εκατ. ευρώ (680 εκατ. δολάρια), έναντι μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 454 εκατ. ευρώ.

Η επίδοση ενισχύθηκε από την εκτέλεση μέρους των συσσωρευμένων παραγγελιών εξοπλισμού για data centers, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές συνεχίζουν να αυξάνονται.

Παράλληλα, οι καθαρές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 5,2 δισ. ευρώ, επίπεδο ελαφρώς υψηλότερο από τις προβλέψεις της αγοράς.

Βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν η αυξημένη ζήτηση από πελάτες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και στο cloud computing.

Η στροφή στα data centers και το στοίχημα της AI

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nokia, Τζάστιν Χόταρντ, επιδιώκει να μετατρέψει τα κέντρα δεδομένων σε έναν από τους βασικότερους πυλώνες μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ζήτηση από τους παραδοσιακούς πελάτες της Nokia, δηλαδή τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένη.

Η σχετικά υποτονική ανάπτυξη των δικτύων 5G έχει περιορίσει τις δυνατότητες επέκτασης στον παραδοσιακό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ωθώντας τη φινλανδική εταιρεία να αναζητήσει νέες πηγές εσόδων.

Πέρυσι, ο Χόταρντ παρουσίασε ένα σχέδιο στρατηγικής αναδιάρθρωσης με στόχο την αξιοποίηση της ραγδαίας αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το σχέδιο συνοδεύτηκε από αλλαγές στην οργανωτική δομή και στο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της Nokia, η οποία έκτοτε έχει προχωρήσει στην πώληση αρκετών επιχειρηματικών μονάδων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πλέον ότι διευρύνει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, με αποτέλεσμα οι σχετικές επιβαρύνσεις για το σύνολο του έτους να ενδέχεται να φτάσουν έως τα 1,1 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, η οποία τοποθετούσε το κόστος της αναδιάρθρωσης στα 800 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αποτυπώνει το εύρος των αλλαγών που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η Nokia επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υποδομές και να ενισχύσει την παρουσία της στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές.

Infinera: Συνέργειες 200 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη έως 30%

Κομβικό ρόλο στη νέα στρατηγική της Nokia διαδραματίζει η εξαγορά της Infinera, εταιρείας που ειδικεύεται στις τεχνολογίες οπτικών δικτύων.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη χρονιά, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Nokia να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στις υποδομές που εξυπηρετούν τη μεταφορά τεράστιων όγκων δεδομένων.

Η φινλανδική εταιρεία αναμένει ότι η πλήρης ενσωμάτωση της Infinera θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Από την ενοποίηση εκτιμά ότι θα προκύψουν συνέργειες κόστους ύψους 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, η Nokia προβλέπει ότι ο ευρύτερος τομέας οπτικών δικτύων και δικτύων IP θα μπορούσε να καταγράψει ανάπτυξη έως 30% το 2027.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η λειτουργία προηγμένων εφαρμογών AI απαιτεί ισχυρά και ταχύτατα δίκτυα για τη διασύνδεση υπολογιστικών συστημάτων και κέντρων δεδομένων.

Η ενσωμάτωση της Infinera αποτελεί επομένως βασικό στοιχείο της προσπάθειας της Nokia να αξιοποιήσει τις νέες επενδυτικές ανάγκες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Ελλείψεις εξαρτημάτων και αυξημένο κόστος στην αγορά

Η ταχεία επέκταση των υποδομών AI δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού και δικτυακού εξοπλισμού, συνοδεύεται όμως και από νέες προκλήσεις.

Οι περιορισμοί στην προσφορά κρίσιμων εξαρτημάτων, όπως τα τσιπ μνήμης, έχουν ενισχύσει τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, οδηγώντας παράλληλα σε υψηλότερες τιμές.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τον προγραμματισμό τόσο των κατασκευαστών όσο και των πελατών τους, οι οποίοι επιχειρούν να διασφαλίσουν έγκαιρα τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η ανταγωνίστρια Ericsson έχει επισημάνει ότι κατάφερε να περιορίσει τις επιπτώσεις των αυξήσεων, εν μέρει επειδή πελάτες της επισπεύδουν τις παραγγελίες τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για νέες συμβάσεις.

Στόχος των πελατών είναι να εξασφαλίσουν εξοπλισμό πριν από ενδεχόμενες περαιτέρω ανατιμήσεις.

Ενδείξεις αντίστοιχης συμπεριφοράς καταγράφονται και στη Nokia.

Οι πωλήσεις του τομέα υποδομών κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,9 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 2,8 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία απέδωσε μέρος της επίδοσης σε επιτάχυνση αναγνώρισης εσόδων που διαφορετικά θα πραγματοποιούνταν στο τέταρτο τρίμηνο, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ορισμένες παραγγελίες ή παραδόσεις μεταφέρθηκαν χρονικά νωρίτερα.

Συνεργασία με Nvidia για τα δίκτυα της επόμενης γενιάς

Παράλληλα με την επέκτασή της στα data centers, η Nokia επενδύει και στη συνεργασία της με τη Nvidia, επιδιώκοντας να ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες υπολογιστικής ισχύος στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Οι δύο εταιρείες αναπτύσσουν εξοπλισμό δικτύων κινητής τηλεφωνίας που αξιοποιεί επεξεργαστές της Nvidia, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στα ειδικά σχεδιασμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του Χόταρντ να προετοιμάσει τη Nokia για μια εποχή κατά την οποία η υπολογιστική ισχύς της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα περιορίζεται στα μεγάλα data centers.

Αντίθετα, εφαρμογές AI αναμένεται να ενσωματώνονται ολοένα περισσότερο στα ίδια τα δίκτυα επικοινωνιών, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για εξοπλισμό και αρχιτεκτονικές δικτύωσης.

Η προσπάθεια αυτή ενισχύει τη στρατηγική τοποθέτηση της Nokia σε ένα πεδίο όπου οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να συγκλίνουν.

Άνοδος 50% στη μετοχή μέσα στο 2026

Η στροφή της Nokia προς τις υποδομές AI έχει ήδη αποτυπωθεί στη χρηματιστηριακή της πορεία.

Η μετοχή της εταιρείας έκλεισε την Τετάρτη στα 8,23 ευρώ στο Χρηματιστήριο του Ελσίνκι, έχοντας καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την αρχή του έτους.

Οι ισχυρότερες των αναμενομένων επιδόσεις του τρίτου τριμήνου προσθέτουν νέα στοιχεία στην επενδυτική εικόνα της εταιρείας, την ώρα που η διοίκηση συνεχίζει την αναδιάρθρωση και τη μετατόπιση του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Παρότι η αγορά παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμένη δυναμική, η αυξημένη ζήτηση για δίκτυα data centers, υποδομές cloud και τεχνολογίες AI προσφέρει στη Nokia νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Το μεγάλο στοίχημα για τη φινλανδική εταιρεία είναι πλέον να μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε διατηρήσιμη κερδοφορία, αξιοποιώντας τις νέες συνεργασίες και τις επενδύσεις της, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται το αυξημένο κόστος της αναδιάρθρωσης και τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.