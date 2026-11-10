Στελέχη της First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB) έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης, η οποία θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους της τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η τράπεζα εξετάζει την άντληση περίπου 5 δισ. δολαρίων, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές, διευκρινίζοντας ότι το τελικό ποσό ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.

Στελέχη της έχουν πραγματοποιήσει ανεπίσημες επαφές με αρκετές μεγάλες τράπεζες της Wall Street, αν και δεν είναι σαφές εάν έχει ανατεθεί ήδη σε κάποια από αυτές σχετική εντολή. Οι πηγές ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Στόχος της FAB είναι να εξασφαλίσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της οργανικής ανάπτυξής της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Πάντως, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος ή τον χρόνο πραγματοποίησης της πιθανής αύξησης κεφαλαίου, ενώ η τράπεζα ενδέχεται τελικά να αποφασίσει να μην προχωρήσει στη συναλλαγή.

Η μετοχή της FAB σημείωσε πτώση έως 4,28% στο χρηματιστήριο του Άμπου Ντάμπι την Τρίτη.

Στο επίκεντρο η εγχώρια ανάπτυξη και η κεφαλαιακή επάρκεια

Τα κεφάλαια που ενδέχεται να αντληθούν μέσω της αύξησης εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εντός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αντί να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς εξαγορές, ανέφεραν αναλυτές της Jefferies σε σημείωμά τους την Τρίτη.

Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι η τράπεζα θα μπορούσε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα σχέδιά της μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου.

Εκπρόσωποι της First Abu Dhabi Bank, γνωστής και ως FAB, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Μια αύξηση κεφαλαίου ύψους 5 δισ. δολαρίων θα μπορούσε να ενισχύσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της τράπεζας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης, ανεβάζοντάς τον πάνω από το 16%, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg Intelligence, Έντμοντ Κρίστου (Edmond Christou).

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί βασικό μέτρο αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.

Μια τέτοια συναλλαγή θα προσέφερε ισχυρότερο κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας έναντι της μεταβλητότητας των αγορών, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε τη δυνατότητα χρηματοδότησης του αυξανόμενου αριθμού έργων που αναπτύσσονται στο Άμπου Ντάμπι και των νέων στρατηγικών κλάδων της οικονομίας του, πρόσθεσε ο αναλυτής.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες των Εμιράτων

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης δίνουν στους υφιστάμενους επενδυτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσθετες μετοχές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους.

Η Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της πόλης, άντλησε 1,7 δισ. δολάρια μέσω αντίστοιχης διαδικασίας πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.

Όπως και η FAB, η Abu Dhabi Commercial Bank συγκαταλέγει μεταξύ των βασικών μετόχων της το κρατικό επενδυτικό ταμείο Mubadala Investment Co.

Δύο ακόμη τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Sharjah Islamic Bank και η Abu Dhabi Islamic Bank PJSC, έχουν επίσης ανακοινώσει φέτος αυξήσεις κεφαλαίου, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξής τους και την ενίσχυση των βασικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Ενεργητικό 400 δισ. δολαρίων και κεφαλαιοποίηση 59 δισ.

Με ενεργητικό ύψους 400 δισ. δολαρίων και χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση 59 δισ. δολαρίων, η FAB είναι η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο σημαντικότερος δίαυλος διοχέτευσης των πετρελαϊκών εσόδων του Άμπου Ντάμπι στην εγχώρια οικονομία.

Τον περασμένο μήνα, η τράπεζα ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο στα λειτουργικά έσοδα όσο και στα κέρδη.

Η μετοχή της έχει υπεραποδώσει φέτος έναντι του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη του Άμπου Ντάμπι, καταγράφοντας ισχυρή ανάκαμψη από το χαμηλό στο οποίο είχε υποχωρήσει μετά την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, τα ανώτατα στελέχη της τράπεζας εμφανίστηκαν αισιόδοξα για τις μελλοντικές προοπτικές.

«Η επόμενη φάση ανάπτυξης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, με κινητήριες δυνάμεις τα φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τη βαθύτερη ενσωμάτωση στις παγκόσμιες αγορές», είχε δηλώσει η διευθύνουσα σύμβουλος της FAB, Χάνα Αλ Ροσταμάνι (Hana Al Rostamani).

«Η FAB βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να στηρίξει αυτές τις φιλοδοξίες», είχε προσθέσει.

Οι αναδιαρθρώσεις και οι διεθνείς εξαγορές

Κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, η τράπεζα προωθούσε εκτεταμένη εσωτερική αναδιοργάνωση υπό την ηγεσία της Αλ Ροσταμάνι.

Η διευθύνουσα σύμβουλος έχει προχωρήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια σε αλλαγές στην ανώτατη διοικητική ομάδα, προσλαμβάνοντας επανειλημμένα στελέχη από διεθνείς τράπεζες.

Η FAB έχει επίσης πραγματοποιήσει ορισμένες διεθνείς συμφωνίες.

Το 2021 εξαγόρασε τη θυγατρική της Bank Audi στην Αίγυπτο, ενώ στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής μιας ιδιαίτερα φιλόδοξης προσφοράς για την Standard Chartered Plc.

Λίγους μήνες πριν από εκείνη την περίοδο, είχε αποσύρει προσφορά ύψους 1,2 δισ. δολαρίων για την επενδυτική τράπεζα EFG-Hermes, έπειτα από καθυστερήσεις στις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.