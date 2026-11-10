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Η σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δύσκολα θα οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εκτίμηση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει παράλληλα νέες παραχωρήσεις από την Ουάσιγκτον για τις εξαγωγές κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών.

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου, Νικολά Φορισιέ, μιλώντας στο Bloomberg TV, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική αυτονομία στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά την απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

«Κατά την άποψή μου, ο Πρόεδρος εξακολουθεί να έχει μεγάλη εξουσία και ανεξαρτησία σε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία αναμένεται να ενισχύσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των δασμολογικών αποφάσεων της κυβέρνησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φορισιέ, η τελική κατεύθυνση της εμπορικής πολιτικής θα συνεχίσει να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξουν και τόσο πολλά», ανέφερε, εκτιμώντας ότι ο Τραμπ θα διατηρήσει σημαντικά περιθώρια κινήσεων παρά τη νέα πολιτική ισορροπία στην Ουάσιγκτον.

Στο τραπέζι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις για την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνήφθη το 2025.

Βάσει της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, εξασφαλίζοντας ως αντάλλαγμα ανώτατο δασμολογικό συντελεστή 15% για τις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Παρά το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, το Παρίσι θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Ο Φορισιέ ξεκαθάρισε ότι οι επαφές με την αμερικανική πλευρά θα συνεχιστούν, καθώς η Γαλλία επιδιώκει ευνοϊκότερη μεταχείριση για συγκεκριμένα προϊόντα της.

Στόχος η εξαίρεση των γαλλικών κρασιών από τους δασμούς

Στο επίκεντρο των γαλλικών διεκδικήσεων βρίσκονται τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά, για τα οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει εξαίρεση από τους αμερικανικούς δασμούς έως το τέλος του 2026.

Ο Γάλλος υπουργός επικαλέστηκε ως ενθαρρυντικό προηγούμενο την απόφαση του Τραμπ να καταργήσει τους δασμούς στο ιρλανδικό ουίσκι, εκτιμώντας ότι μια αντίστοιχη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί και για τα γαλλικά προϊόντα.

«Οι Αμερικανοί αγαπούν επίσης τη γαλλική σαμπάνια. Αγαπούν τα κρασιά του Μπορντό και της Βουργουνδίας», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να προχωρήσει σε ανάλογη εξαίρεση, εφόσον συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν και γι’ αυτά. Το ζήτημα είναι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις», πρόσθεσε.

Για το Παρίσι, η προσπάθεια εξασφάλισης δασμολογικών εξαιρέσεων παραμένει βασική προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ανακατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η γαλλική κυβέρνηση φαίνεται, έτσι, να προκρίνει τη συνέχιση των απευθείας διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, θεωρώντας ότι η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή της πολιτικής Τραμπ στους δασμούς.