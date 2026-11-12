Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Υπέρ της υποψηφιότητας του Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εμφανίζεται να προσανατολίζεται η Γαλλία, καθώς εντείνονται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ το 2027.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Le Monde και των Financial Times, που επικαλούνται πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, το Παρίσι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει τον Ισπανό πρώην κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος σήμερα ηγείται της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης για την κατανομή των θέσεων ευθύνης στην ΕΚΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Le Monde, εφόσον ο ντε Κος αναλάβει την προεδρία, η Γερμανία θα επιλέξει τον νέο επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ, ενώ η Γαλλία θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των αγορών.

Το θέμα φέρεται να συζητήθηκε το Σαββατοκύριακο μεταξύ του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, και του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα.

Τρεις αποχωρήσεις ανοίγουν τον δρόμο για ανακατατάξεις

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην ηγετική ομάδα της ΕΚΤ, καθώς τρεις κορυφαίες θέσεις πρόκειται να μείνουν κενές μέσα στους πρώτους μήνες του 2027.

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο του 2027, νωρίτερα από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας της, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα.

Τον Ιανουάριο αναμένεται να αποχωρήσει και η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, η οποία έχει σήμερα την ευθύνη του χαρτοφυλακίου αγορών και πρόκειται να ενταχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Παράλληλα, η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ολοκληρώνεται τον Μάιο.

Οι τρεις αλλαγές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια συνολική αναδιάταξη των ισορροπιών στην κορυφή της ευρωπαϊκής νομισματικής αρχής.

Ντε Κος εναντίον Κνοτ για την προεδρία

Για τη διαδοχή της Λαγκάρντ, οι δύο βασικοί διεκδικητές είναι ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος από την Ισπανία και ο Κλάας Κνοτ από την Ολλανδία.

Και οι δύο έχουν διατελέσει διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών τους, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Ο ντε Κος βρίσκεται σήμερα στην ηγεσία της BIS, ενώ ο Κνοτ υπήρξε επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας.

Η πιθανή στήριξη του Ισπανού από τη Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις για την εκπροσώπηση των κρατών-μελών στις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία ούτε έχει οριστικοποιηθεί η επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου αναδεικνύουν ότι η διαδοχή στην ΕΚΤ δεν αφορά μόνο στην επιλογή του επόμενου προέδρου, αλλά και στη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών στην ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική.