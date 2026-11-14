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Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο άλλαξε τις εκτιμήσεις γύρω από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, αναζωπυρώνοντας την επιθυμία των εταιρειών για «συναλλαγές-όνειρα» που είχαν καταστεί δύσκολο να υλοποιηθούν. Τώρα, ο αμερικανικός επιχειρηματικός τομέας βρίσκεται υπό πίεση χρόνου.

Η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές δημιουργεί μια ξαφνική αίσθηση επείγοντος στα διοικητικά συμβούλια, με τα στελέχη να αναρωτιούνται αν έχουν μια τελευταία ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή που θα αλλάξει τα δεδομένα.

Συζητήσεις με κορυφαίους συμβούλους υποδηλώνουν ότι το αποτέλεσμα ωθεί ήδη τις εταιρείες να αναρωτηθούν αν πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να προωθήσουν μεγάλες στρατηγικές κινήσεις. Υπάρχει η πεποίθηση ότι ένα ανανεωμένο Δημοκρατικό Κόμμα θα μπορούσε να εμποδίσει το είδος των συναλλαγών που έχουν αποκτήσει δυναμική κατά τη διάρκεια της περιόδου «Τραμπ 2.0» και τροφοδότησαν ρεκόρ εσόδων στη Wall Street.

Ο Κέβιν Φόλεϊ, της JPMorgan Chase & Co. δήλωσε ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε ένα άλλο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο Φερνάντο Ρίβας, της Wells Fargo & Co., ανέφερε ότι η νοοτροπία «τώρα ή ποτέ» θα επιστρέψει για να οδηγήσει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στο εγγύς μέλλον.

Οι δύο θητείες του Τραμπ αντιπροσωπεύουν ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο των μεγαλύτερων συναλλαγών. Περισσότερο από το ήμισυ όλων των ανακοινωθέντων συναλλαγών αξίας τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στις οποίες συμμετείχε αμερικανική εταιρεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Μόνο φέτος έχουν πραγματοποιηθεί ιστορικές συγχωνεύσεις σε τομείς ζωτικής σημασίας, όπως η ενέργεια και η τεχνολογία, όπως η ρεκόρ εξαγορά, αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του κατασκευαστή λέιζερ Lumentum Holdings Inc. από την Marvell Technology Inc. που πραγματοποιήθηκε αυτό το μήνα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros. Discovery Inc. από την Paramount Skydance Corp., αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς αντιμονοπωλιακά μέτρα.

Μια σημαντική δοκιμασία για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στο νέο τοπίο θα μπορούσε να είναι η πιθανή συγχώνευση της SpaceX του Έλον Μασκ με την Tesla Inc., η οποία θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των μεγαλύτερων και πολιτικά πιο ευαίσθητων εταιρικών συγχωνεύσεων που έχουν επιχειρηθεί ποτέ και θα αποκάλυπτε την έκταση της επιρροής του δισεκατομμυριούχου στον Τραμπ.

Το Bloomberg News ανέφερε ότι ο Μασκ, ο οποίος ξόδεψε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις των ενδιάμεσων εκλογών, πιέζει για την ανακοίνωση συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του έως το α’ εξάμηνο του 2027. Ωστόσο, οι μετοχές τόσο της SpaceX όσο και της Tesla έχουν υποχωρήσει εν μέσω ανησυχιών ότι το Κογκρέσο υπό τη ηγεσία των Δημοκρατικών θα διερευνήσει τις επιχειρηματικές και πολιτικές συναλλαγές του Μασκ και, γενικότερα, θα επιδιώξει να επιβραδύνει την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης την οποία ο ίδιος έχει υποστηρίξει.

Αρκετές μεγάλες συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, και ακόμη και μερικές που έχουν ολοκληρωθεί, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρώτους στόχους για το ανανεωμένο Κογκρέσο από τον Ιανουάριο.

Η εξαγορά της Maplebear Inc., μητρικής εταιρείας της Instacart, από την DoorDash Inc. έναντι 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει προκαλέσει κριτική από εξέχοντες Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι η συμφωνία θα σημαίνει «υψηλότερες τιμές, σκληρότερη εκμετάλλευση και μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα». Εν τω μεταξύ, γερουσιαστές έχουν στοχεύσει την εξαγορά της Dominion Energy Inc. από την NextEra Energy Inc., αξίας 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές. Επίσης, ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ έχει δεσμευτεί για κοινοβουλευτικό έλεγχο προκειμένου να αναλυθεί λεπτομερώς η συμφωνία Paramount-Warner Bros., η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα.

Η πρόσφατη κατάρρευση των μετοχών έφερε επίσης σε πρώτο πλάνο τη συμφωνία Marvell-Lumentum. Και οι δύο εταιρείες έχουν υποστεί πτώση από τις ενδιάμεσες εκλογές, προσθέτοντας μια ακόμη μεταβλητή σε μια συναλλαγή αποκλειστικά με μετοχές, της οποίας η στρατηγική λογική βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή επένδυση σε κέντρα δεδομένων και συνδεσιμότητα τεχνητής νοημοσύνης.