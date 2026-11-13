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Έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες αρνούνταν τις κατηγορίες για εξωσυζυγική σχέση και αγωνιζόταν να διατηρήσει τη θέση του ως διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, η παράδοση του Τζένσεν Χουάνγκ του αργά το βράδυ της Τετάρτης ήταν άνευ όρων. Συντετριμμένος και διαλυμένος, έχοντας χάσει τη θρυλική ενεργητικότητά του και τη συνηθισμένη αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετώπιζε κάθε κατάσταση είχε εξαφανιστεί, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τα γεγονότα. Είχε αρχίσει να χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «ό,τι να ‘ναι» και «δεν με νοιάζει».

Στις δεκαετίες που αφιέρωσε στη μετατροπή της Nvidia σε έναν κολοσσό των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, με χρηματιστηριακή αξία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Χουάνγκ είχε γίνει διάσημος για την προσοχή του ακόμη και στις μικρότερες λεπτομέρειες, από την αρχιτεκτονική των επεξεργαστών μέχρι τα πακέτα αποδοχών ακόμη και των πιο χαμηλόβαθμων εργαζομένων της εταιρείας.

Τώρα, στα μάτια όσων βρίσκονταν στην αίθουσα, είχε παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια αντίστασης.

Σύμφωνα με ανθρώπους που συνομίλησαν μαζί του τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ έχει ήδη υιοθετήσει μια στάση μεταμέλειας, κατακεραυνώνοντας τον εαυτό του και χαρακτηρίζοντάς τον «ένα κάθαρμα».

Η πτώση ήταν εντυπωσιακά γρήγορη για έναν δισεκατομμυριούχο και τιτάνα της τεχνολογίας, ο οποίος μόλις πριν από δύο εβδομάδες αποτελούσε το παγκόσμιο πρόσωπο της τεχνητής νοημοσύνης.

Με την ευθύτητα και τη δυναμικότητά του, είχε γοητεύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επηρεάσει τη διαμόρφωση της παγκόσμιας τεχνολογικής πολιτικής και συγκέντρωνε πλήθη θαυμαστών στις διεθνείς περιοδείες του, που θύμιζαν τις εμφανίσεις του Πάπα.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τη σημερινή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον Χουάνγκ, την εταιρεία του και τους επεξεργαστές της. Εξίσου δύσκολο είναι να φανταστεί κανείς πώς θα διαμορφωθεί αυτή η αγορά μετά την πτώση του.

Όπως έγραψε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους εργαζομένους μετά την απομάκρυνση του Χουάνγκ:

«Η συνεισφορά του Τζένσεν στη Nvidia είναι τεράστια. Η Nvidia είναι μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο».

Οι πρώτες αποκαλύψεις και η άρνηση του Χουάνγκ

Όταν στα τέλη Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενούς δεσμούς με μια γυναίκα για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος, αρχικά φαινόταν ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση.

Το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο κυριαρχούσαν μακροχρόνιοι επενδυτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες και φίλοι του Χουάνγκ, εμφανιζόταν απρόθυμο να αντιδράσει στα δημοσιεύματα ή ακόμη και να τα σχολιάσει δημόσια.

Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέφευγαν να αναφερθούν με σαφήνεια στην ακριβή φύση της σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που βρισκόταν στο επίκεντρο των υποψιών για κατασκοπεία.

Ο Χουάνγκ διαβεβαίωνε φίλους και συνεργάτες ότι δεν είχε απατήσει τη σύζυγό του. Την ίδια θέση διατύπωνε και όταν δεχόταν ερωτήσεις στο εσωτερικό της εταιρείας, ήδη από τα τέλη του 2025.

Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του ως διευθύνων σύμβουλος, ο Χουάνγκ δήλωσε στο Bloomberg News ότι η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ ήταν αντίστοιχη με εκείνες που διατηρούσε με Κινέζους πελάτες και στελέχη επιχειρήσεων.

«Ήταν όλα απολύτως φυσιολογικά και καθόλου ασυνήθιστα», είχε υποστηρίξει.

Η 6η Νοεμβρίου και η ομολογία που άλλαξε τα δεδομένα

Το σημείο καμπής ήρθε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν δημοσίευμα των Financial Times επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους οποίους η σχέση είχε ερωτικό χαρακτήρα.

Λίγο αργότερα, ο Τιμ Τέτερ, γενικός νομικός σύμβουλος της Nvidia, επισκέφθηκε το σπίτι του Χουάνγκ για να τον φέρει αντιμέτωπο με τις καταγγελίες.

Ο Χουάνγκ ομολόγησε.

Ακόμη και τότε, τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιθυμούσαν να τοποθετηθούν δημόσια. Ωστόσο, ο Τέτερ, ο οποίος ασκεί και καθήκοντα γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου, τους ξεκαθάρισε ότι έπρεπε να αναλάβουν δράση.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα διερευνούσε τις καταγγελίες.

Την έρευνα ανέλαβε η γνωστή δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Την Κυριακή, ο Χουάνγκ απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ολόκληρη την εταιρεία, στο οποίο παραδεχόταν την εξωσυζυγική σχέση, ζητούσε συγγνώμη από την οικογένειά του και δεσμευόταν να «συνεργαστεί πλήρως» με την έρευνα του διοικητικού συμβουλίου.

Η κρίση άρχισε να επηρεάζει τη διοίκηση της Nvidia

Καθώς το σκάνδαλο λάμβανε ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, άρχισαν να εμφανίζονται ενδείξεις ότι αποσπούσε, ίσως αναπόφευκτα, την προσοχή του Χουάνγκ από τις εκτεταμένες διοικητικές του υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο της ιδιότυπης οργανωτικής δομής της Nvidia, περίπου 60 ανώτατα στελέχη αναφέρονταν απευθείας στον Χουάνγκ, αριθμός εξαιρετικά μεγάλος για τα συνήθη διοικητικά πρότυπα.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας όφειλαν να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις πέντε σημαντικότερες προτεραιότητές τους.

Ο Χουάνγκ χρησιμοποιούσε αυτές τις ενημερώσεις για να ελέγχει ότι όλοι επικεντρώνονταν σε όσα ο ίδιος θεωρούσε σημαντικότερα.

Υπό κανονικές συνθήκες, απαντούσε αμέσως, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, οι χρόνοι απόκρισής του είχαν αρχίσει να αυξάνονται.

Η δεύτερη αποκάλυψη και η ολονύχτια συνεδρίαση

Την Τετάρτη, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτή τη φορά, το διοικητικό συμβούλιο αντέδρασε γρήγορα.

Τα μέλη του συνεδρίασαν εξ αποστάσεως την Τετάρτη, με τη διαδικασία να συνεχίζεται μέχρι αργά τη νύχτα.

Στο τέλος, ο Χουάνγκ δεν είχε άλλη επιλογή παρά να παραιτηθεί, αποχωρώντας χωρίς κανέναν επίσημο ρόλο από την εταιρεία την οποία είχε συνιδρύσει.

Το επόμενο πρωί, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες θα αναλάμβανε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.

Η Κρες έσπευσε να καθησυχάσει τους εργαζομένους, οι οποίοι είχαν κλονιστεί από τις εξελίξεις.

«Πιστεύω βαθιά σε αυτή την εταιρεία και στο μέλλον της», έγραψε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξέτασε το Bloomberg.

«Πάνω απ’ όλα, πιστεύω σε καθέναν από εσάς, στους πελάτες και στους συνεργάτες μας, καθώς και στον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουμε καθημερινά στην παγκόσμια οικονομία.

Το διοικητικό συμβούλιο, το προσωπικό και εγώ αναγνωρίζουμε ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος και θέλω να γνωρίζετε πόσο ευγνώμονες είμαστε για την ανθεκτικότητα, τον επαγγελματισμό και τη συνεχή αφοσίωσή σας. Σας ευχαριστώ».

Η Κρες δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει γενική συνάντηση με όλους τους εργαζομένους στις 18 Νοεμβρίου.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματά της, με τους αναλυτές της Wall Street να προβλέπουν ότι θα αποκαλύψουν σχεδόν διπλασιασμό του ρυθμού αύξησης των τριμηνιαίων πωλήσεων.

Η δύσκολη αναζήτηση διαδόχου και το μέλλον της Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με τη δύσκολη πρόκληση της εξεύρεσης αντικαταστάτη του Χουάνγκ.

Μεταξύ των στελεχών που θεωρείται πιθανό να συμπεριληφθούν στη βραχεία λίστα υποψηφίων βρίσκονται η Λίζα Σου, διευθύνουσα σύμβουλος της Advanced Micro Devices (AMD), και ο Ρενέ Χάας, διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιονδήποτε να μπορεί να αναλάβει όλους τους ρόλους που συγκέντρωνε ο Χουάνγκ: τεχνολόγος, διευθυντικό στέλεχος, άνθρωπος του μάρκετινγκ, εκπρόσωπος συμφερόντων και εμβληματική φυσιογνωμία της εταιρείας.

Η Nvidia, άλλωστε, δεν είχε μπει ποτέ στη διαδικασία να δημιουργήσει ένα συμβατικό σχέδιο διαδοχής.

Καλώς ή κακώς, από εδώ και στο εξής η Nvidia θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με μια συνηθισμένη εταιρεία, η οποία διοικείται με πιο συμβατικό τρόπο.

Η κατάθεση στο Κογκρέσο και οι ανησυχίες για τα μυστικά των τσιπ

Όσο για τον ίδιο τον Χουάνγκ, δεν θα μπορέσει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, ακόμη κι αν το επιθυμεί.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, όπου οι Αμερικανοί πολιτικοί θα τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

Στο επίκεντρο της εξέτασης θα βρεθεί το κατά πόσον η συγκεκριμένη σχέση θα μπορούσε να έχει θέσει σε κίνδυνο ορισμένα από τα τεχνολογικά μυστικά των προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia.

Σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του τις τελευταίες ημέρες, ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι πλέον δεν τον ενδιαφέρει τι θα συμβεί στον ίδιο.

Η βασική του ανησυχία, όπως λέει, αφορά τη σύζυγό του και την επιθυμία του να μη «καταστρέψει τις ζωές» των πολλών γυναικών με τις οποίες συνδέεται πλέον ερωτικά στη δημόσια αντίληψη.