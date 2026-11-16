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Σε περισσότερες από 17.000 ακυρώσεις πτήσεων οδήγησε το εκτεταμένο τεχνολογικό μπλακ άουτ που παρέλυσε την εναέρια κυκλοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή, προκαλώντας τη μεγαλύτερη αναστάτωση λόγω τεχνικής βλάβης στον αεροπορικό κλάδο εδώ και 35 χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία της εφαρμογής παρακολούθησης πτήσεων Flighty, τα οποία επικαλείται το Bloomberg, η κατάρρευση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ξεπέρασε σε αριθμό ακυρώσεων ακόμη και την κρίση της Southwest Airlines το 2022, όταν είχαν ακυρωθεί περίπου 16.900 πτήσεις εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

Το νέο περιστατικό έπληξε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, καθώς η τετράωρη καθήλωση των αεροσκαφών σε εθνικό επίπεδο την Παρασκευή προκάλεσε αλυσιδωτές διαταραχές που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πρόκειται για μόλις την τρίτη καθολική απαγόρευση απογειώσεων στην ιστορία των ΗΠΑ και τη σοβαρότερη από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Πώς ξεκίνησε το μπλακ άουτ – Στο επίκεντρο ένας δρομολογητής δικτύου

Οι έρευνες για τα αίτια της πρωτοφανούς διακοπής έχουν επικεντρωθεί σε εργασίες αντικατάστασης παλαιών χάλκινων καλωδίων σε απομακρυσμένη εγκατάσταση στο Αρκάνσας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας δρομολογητής δικτύου (router) άρχισε να κατακλύζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με αλλεπάλληλα αιτήματα σύνδεσης, προκαλώντας εκτεταμένη δυσλειτουργία.

Η τεχνική βλάβη οδήγησε στην καθήλωση αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η σταδιακή αποκατάσταση των συστημάτων δεν ήταν αρκετή για να επαναφέρει άμεσα τα προγράμματα πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα σύνθετο επιχειρησιακό πρόβλημα, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα είχαν εγκλωβιστεί σε διαφορετικά αεροδρόμια, καθιστώντας δύσκολη την επιστροφή στην κανονικότητα.

Πάνω από 10.100 καθυστερήσεις την Κυριακή

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των ακυρώσεων, οι επιπτώσεις παρέμειναν ιδιαίτερα σοβαρές και την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware, έως τις 23:15 το βράδυ, ώρα Νέας Υόρκης, είχαν καταγραφεί περισσότερες από 2.220 ακυρώσεις πτήσεων, ενώ οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν τις 10.100.

Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούσαν να επαναφέρουν τα αεροσκάφη και τα πληρώματα στα προγραμματισμένα δρομολόγια, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Delta Air Lines και η Alaska Air, ανακοίνωσαν ότι αναμένουν σημαντική βελτίωση τη Δευτέρα (16/11), με αισθητά λιγότερες ακυρώσεις και σταδιακή επιστροφή σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

American Airlines και JetBlue οι μεγαλύτεροι χαμένοι

Τις σοβαρότερες επιπτώσεις σε απόλυτους αριθμούς υπέστη η American Airlines, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium, είχε ακυρώσει περισσότερες από 5.300 πτήσεις από την Παρασκευή.

Αντίθετα, η οικονομικά πιεσμένη JetBlue Airways κατέγραψε τη μεγαλύτερη αναλογική επιβάρυνση, καθώς οι ακυρώσεις αντιστοιχούσαν σε υψηλότερο ποσοστό του προγραμματισμένου πτητικού της έργου.

Η έκταση της κρίσης ξεπέρασε ακόμη και τις επιπτώσεις που είχε προκαλέσει στον αεροπορικό τομέα το παγκόσμιο τεχνολογικό μπλακάουτ της CrowdStrike τον Ιούλιο του 2024.

Τότε, η δυσλειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων είχε καθηλώσει αεροσκάφη και επηρεάσει επιχειρήσεις σε πολλές χώρες, ενώ η Delta είχε αντιμετωπίσει πρόσθετα προβλήματα λόγω της κατάρρευσης του συστήματος προγραμματισμού των πληρωμάτων της.

Η νέα κρίση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ευπάθεια των κρίσιμων αεροπορικών υποδομών απέναντι σε τεχνολογικές αστοχίες, καθώς ένα πρόβλημα διάρκειας μόλις τεσσάρων ωρών ήταν αρκετό για να προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε διάστημα τριών ημερών.