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Η οικονομία του Ισραήλ επέστρεψε δυναμικά σε ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο, ανακάμπτοντας από τη συρρίκνωση που είχε προκαλέσει η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 15,4% σε ετησιοποιημένη και εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ. Η επίδοση ξεπέρασε αισθητά τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίες τοποθετούσαν τη μεγέθυνση στο 8,3%.

Η ισχυρή ανάκαμψη ακολούθησε τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά αναθεωρημένο 2,2% το πρώτο τρίμηνο, όταν η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν είχε επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα.

Άλμα στις εξαγωγές και την κατανάλωση

Κύριος μοχλός της ανάκαμψης ήταν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 35,2%.

Ισχυρή αύξηση κατέγραψε και η κρατική κατανάλωση, κατά 19,5%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 14,7%. Παράλληλα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,3%.

Η Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ είχε ήδη αναβαθμίσει τον προηγούμενο μήνα την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2026 στο 4%, μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Για το 2027 προβλέπει περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 5,5%.

Προσδοκίες για ταχεία ανάκαμψη

Η οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει «ταχεία ανάκαμψη» μετά τη συρρίκνωση που προκάλεσαν οι μάχες με το Ιράν, είχε εκτιμήσει πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων ο Γιόνι Φάνινγκ, επικεφαλής στρατηγικής της Mizrahi Tefahot Bank.

Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταναλωτικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αγορών διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Ενδείξεις για την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας είχαν καταγραφεί ήδη στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου. Ο μηνιαίος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας εμφάνισε απότομη βελτίωση μετά τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του Μαρτίου, όταν οι συγκρούσεις με το Ιράν είχαν πλήξει την οικονομία.

Οι αγορές με πιστωτικές κάρτες ενισχύθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ οι εξαγωγές αγαθών συγκαταλέγονταν μεταξύ των βασικών παραγόντων που ώθησαν υψηλότερα την οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο.

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