Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της βίας, καθώς καταστήματα πολυτελείας και άλλες επιχειρήσεις στο Μιλάνο έκλεισαν νωρίτερα τη Δευτέρα, υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι σχεδιάζει να εγκρίνει, ενδεχομένως ήδη από την Τρίτη, νέο διάταγμα που θα παρέχει στην αστυνομία διευρυμένες εξουσίες για την εξέταση ανήλικων διαδηλωτών και τον περιορισμό των ομαδικών συγκεντρώσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, το οποίο επικαλείται αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στη Ρώμη.

Η απόφαση έρχεται την ώρα που το Μιλάνο προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων συγκρούσεων, έπειτα από τα βίαια επεισόδια του Σαββατοκύριακου, κατά τα οποία ταραξίες λεηλάτησαν καταστήματα και πυρπόλησαν περιουσίες. Καταστήματα πολυτελείας, μεταξύ των οποίων αρκετές μπουτίκ στην κοσμοπολίτικη Via Montenapoleone, έκλεισαν το απόγευμα της Δευτέρας, φοβούμενα περαιτέρω ζημιές.

Ανάμεσα στα καταστήματα που έκλεισαν νωρίτερα στην περιοχή ήταν εκείνα των Giorgio Armani SpA, Prada SpA και Miu Miu, ενώ η περιοχή σταδιακά άδειασε από κόσμο, μεταδίδει το Bloomberg.

Η απόφαση λαμβάνεται ενώ οι γαλλικές αρχές, αναγνωρίζοντας αστοχίες των δυνάμεων επιβολής του νόμου, προχώρησαν στην εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας και δεσμεύτηκαν να παράσχουν οικονομική βοήθεια στις επιχειρήσεις, μετά τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου για το κόστος ζωής, οι οποίες εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια, βανδαλισμούς και λεηλασίες.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μελόνι καταδίκασε τη βία, δηλώνοντας ότι «η διαδήλωση είναι δικαίωμα, το να βάζουμε φωτιά στις πόλεις μας δεν είναι».

Ξεχωριστή συνδικαλιστική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη με αφορμή τους χαμηλούς μισθούς και την άνοδο του πληθωρισμού, ενώ στη νότια Ιταλία οδηγοί φορτηγών και αγρότες πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, οι οποίες συνεχίζονται και τη Δευτέρα.