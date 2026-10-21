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Χωρίς σχέδια για διεύρυνση της κυβερνητικής συμμαχίας με νέα κόμματα φαίνεται πως προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2027 η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η αναμέτρηση με την κεντροαριστερά ενδέχεται να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα αμφίρροπη μάχη.

Η Μελόνι δεν σκοπεύει να εντάξει στον συνασπισμό της το νέο ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον (National Future) του Ρομπέρτο Βανάτσι, σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα, ο οποίος υπήρξε ένας από τους συνιδρυτές των Αδελφών της Ιταλίας.

«Δεν έχουμε κανέναν λόγο να σχηματίσουμε συμμαχίες με εκείνους που θέλουν να μας στείλουν στο σπίτι μας», δήλωσε ο Λολομπρίτζιντα σε συνέντευξή του στο podcast Quello che il potere non dice των Bloomberg και Chora Media.

Ερωτηθείς εάν η τοποθέτησή του αφορά τόσο το κόμμα του Ρομπέρτο Βανάτσι όσο και την κεντρώα παράταξη Azione, υπό τον Κάρλο Καλέντα, ο υπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Όσοι βρίσκονται σήμερα στην αντιπολίτευση, εφόσον το αποφασίσουν οι πολίτες, θα παραμείνουν εκεί», ανέφερε.

Οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί έχουν κατά καιρούς αναφερθεί ως πιθανοί μελλοντικοί εταίροι της Μελόνι, σε περίπτωση που χρειαστεί να διευρύνει την εκλογική και κοινοβουλευτική της βάση.

Ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός αποτελείται από τους Αδελφούς της Ιταλίας, την κεντρώα Forza Italia του Αντόνιο Ταγιάνι και τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, η οποία έχει υιοθετήσει σκληρή στάση στο μεταναστευτικό.

Ο νέος εκλογικός νόμος και η μάχη των συμμαχιών

Η Ιταλία αναμένεται να προσέλθει στις κάλπες το αργότερο έως το τέλος του 2027, με την κυβέρνηση Μελόνι να έχει προτείνει αλλαγές στο εκλογικό σύστημα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν καθοριστικά τη στρατηγική των πολιτικών κομμάτων.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει μπόνους κοινοβουλευτικών εδρών για τον συνασπισμό που θα συγκεντρώσει ποσοστό 42%, με στόχο την ενίσχυση της κυβερνητικής σταθερότητας.

Το νέο σύστημα δημιουργεί κίνητρα τόσο για τη δεξιά όσο και για την αριστερά να συγκροτήσουν ευρύτερες συμμαχίες, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες εξασφάλισης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η σημασία αυτής της στρατηγικής αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν σχεδόν απόλυτη ισορροπία μεταξύ κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της SWG που δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου, μια ενιαία συμμαχία της αριστεράς υπό την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος θα συγκέντρωνε 44,6%, έναντι 44% του κυβερνητικού συνασπισμού.

Η διαφορά των μόλις 0,6 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύει πόσο καθοριστική θα μπορούσε να αποδειχθεί η προσθήκη νέων πολιτικών εταίρων.

Την ίδια στιγμή, το κόμμα του Βανάτσι εμφανίζει υποχώρηση στις δημοσκοπήσεις, με την εκλογική του επιρροή να διαμορφώνεται στο 5,6%.

Η Azione του Κάρλο Καλέντα συγκεντρώνει 3,1%, ποσοστό που επίσης θα μπορούσε να αποκτήσει σημασία σε μια αναμέτρηση με μικρές διαφορές μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πολιτικών συνασπισμών.

Παρά τα δεδομένα αυτά, οι δηλώσεις Λολομπρίτζιντα δείχνουν ότι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η κυβερνητική πλευρά δεν επιθυμεί να ανοίξει συζήτηση για συνεργασία με τα συγκεκριμένα κόμματα.

Πρόωρες εκλογές ακόμη και τον Απρίλιο

Ένα ακόμη ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων στην Ιταλία είναι ο χρόνος διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η Τζόρτζια Μελόνι, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας και επικεφαλής της μακροβιότερης ενιαίας κυβερνητικής θητείας στην Ιταλία, εξετάζει το ενδεχόμενο να οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες ήδη από τον Απρίλιο του 2027.

Μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε πρόωρη εκλογική αναμέτρηση, περίπου έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση της πενταετούς κοινοβουλευτικής περιόδου.

Το σενάριο θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ιταλίδα πρωθυπουργό να αξιοποιήσει την εκλογική υποστήριξη που εξακολουθεί να καταγράφει στις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, ενδεχόμενη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα της έδινε τη δυνατότητα να αποφύγει την κατάρτιση ενός νέου κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος πιθανόν να απαιτούσε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Λολομπρίτζιντα επιβεβαίωσε ότι η πρόωρη εκλογική αναμέτρηση αποτελεί ένα από τα πιθανά σενάρια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης.

«Θα ψηφίσουμε μεταξύ άνοιξης και φθινοπώρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του αφήνει ανοιχτό το χρονικό παράθυρο διεξαγωγής των εκλογών, την ώρα που η Μελόνι καλείται να σταθμίσει τόσο τις δημοσκοπικές ισορροπίες όσο και τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνησή της τους επόμενους μήνες.