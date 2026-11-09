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Η Ευρώπη αναμένεται να επωφεληθεί από την πρόσφατη αναταραχή στις αμερικανικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια για τα κεφάλαιά τους, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Νάντια Καλβίνιο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά σε σημερινή συνέντευξή της στο Bloomberg TV, «η αναταραχή στις ΗΠΑ οδηγεί σε μετακίνηση κεφαλαίων προς την Ευρώπη. Περιμένω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί», είπε.

Η Καλβίνιο ανέφερε ότι δεν διαπιστώνει προς το παρόν αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για τις εκδόσεις ομολόγων της ΕΤΕπ ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ανάλογο ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί και τον Ιανουάριο.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αναταραχή και αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επομένως, είναι υψίστης σημασίας να διατηρήσουμε την Ευρώπη ως ασφαλές καταφύγιο μέσα σε αυτό το περιβάλλον», υπογράμμισε.

Η Καλβίνιο, η οποία ηγείται της ΕΤΕπ, που λειτουργεί ουσιαστικά ως ο χρηματοδοτικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε στις δηλώσεις αυτές ενώ οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Η διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Αναφερόμενη στην επόμενη ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Καλβίνιο εξέφρασε την προσδοκία ότι ο διάδοχος της Λαγκάρντ θα συνεχίσει την πολιτική και την προσέγγισή της. «Είναι κρίσιμο να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων» της ΕΚΤ, τόνισε.

Οι δύο επίσημοι υποψήφιοι για τη διαδοχή της Λαγκάρντ, η οποία αποχωρεί σχεδόν εννέα μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της θητείας της, είναι ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

Η πρόεδρος της ΕΤΕπ χαρακτήρισε και τους δύο υποψηφίους «εξαιρετικά ισχυρούς από τεχνικής άποψης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πριν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας ότι η συνάντηση θα αποτελέσει ένα στάδιο ενημέρωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του υποψηφίου. «Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα», ανέφερε. «Η φιλοδοξία μας είναι να έχει ολοκληρωθεί ολόκληρη η διαδικασία έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.