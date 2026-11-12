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Η Kraft Heinz αναμένει ότι τα οργανικά της έσοδα θα επιστρέψουν σε τροχιά ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη, ενόψει της Ημέρας Επενδυτών (Investor Day).

Ο αμερικανικός όμιλος τροφίμων εκτιμά ότι οι οργανικές καθαρές πωλήσεις θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες στο σύνολο του 2027, προτού περάσουν σε σταθερή ανάπτυξη το 2028.

Παράλληλα, θέτει ως στόχο την επίτευξη διψήφιας συνολικής απόδοσης για τους μετόχους το 2029, καθώς αναμένει ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης των εμπορικών σημάτων που παρουσιάζουν αδύναμες επιδόσεις θα αρχίσουν να αποδίδουν περισσότερο.

Επενδύσεις 700 εκατ. δολαρίων για την ανάκαμψη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Kraft Heinz, Στιβ Κέιλαν, εργάζεται για την αναστροφή της πορείας της εταιρείας από τον Ιανουάριο, όταν ανέλαβε τα ηνία του ομίλου.

Αφού ανέστειλε τα σχέδια διάσπασης της εταιρείας, ο Κέιλαν διέθεσε 700 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση του μάρκετινγκ, τις εκπτώσεις στα προϊόντα, την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία, το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα κατανέμεται σε 325 εκατ. δολάρια για το μάρκετινγκ, 250 εκατ. δολάρια για την τιμολογιακή πολιτική, 75 εκατ. δολάρια για νέες προσλήψεις και 50 εκατ. δολάρια για τη βελτίωση προϊόντων και συσκευασιών.

Η Kraft Heinz προβλέπει ότι τα νέα προϊόντα θα αντιπροσωπεύουν το 5% των καθαρών λιανικών πωλήσεών της στις ΗΠΑ το 2027, έναντι 3% το 2026.

Περίπου τα μισά προϊόντα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη επικεντρώνονται στην υγεία και την ευεξία, με έμφαση στην προσθήκη πρωτεΐνης, στη μείωση της ζάχαρης και στη στροφή προς τα λεγόμενα προϊόντα «καθαρής ετικέτας» (clean label), τα οποία διαθέτουν μικρότερους καταλόγους συστατικών.

Η Kraft Heinz ανακοίνωσε επίσης την Πέμπτη ότι αύξησε το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά κατά 30 μονάδες βάσης φέτος, σε σύγκριση με το 2025.

Πώληση των Maxwell House και Gevalia έναντι 650 εκατ. δολαρίων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναζωογόνησης συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων, η εταιρεία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προχωρά στην πώληση της δραστηριότητάς της στον καφέ στη Βόρεια Αμερική.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα Maxwell House και Gevalia, μεταξύ άλλων, τα οποία θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων One Rock Capital Partners LLC.

Η συναλλαγή αποτιμά τη δραστηριότητα σε 650 εκατ. δολάρια, σε όρους επιχειρηματικής αξίας (enterprise value).

Η Kraft Heinz θα διατηρήσει μη ελέγχουσα μετοχική συμμετοχή 30% στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Νέες αυξήσεις τιμών το 2027 λόγω πληθωρισμού

Με τον πληθωρισμό να παραμένει επίμονος, η Kraft Heinz είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις τιμών το 2027, όπως ανέφερε ο Κέιλαν στους αναλυτές την περασμένη εβδομάδα, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Ο επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε ότι οι πωλήσεις του τυριού κρέμας Philadelphia δεν παρουσίασαν ανάπτυξη κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά τη μείωση των τιμών.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει να ανακατευθύνει πόρους σε άλλες δραστηριότητες.

Αντίθετα, η Kraft Heinz ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η σειρά προϊόντων mac-and-cheese, δηλαδή ζυμαρικών με τυρί, η οποία αντιμετώπιζε έντονο ανταγωνισμό από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και νεοφυή εμπορικά σήματα, επέστρεψε σε ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι επενδύσεις στα καρυκεύματα και στις σάλτσες, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Heinz Ketchup, καθώς και στα επιδόρπια, αρχίζουν επίσης να αποδίδουν καρπούς.