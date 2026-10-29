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Η Lloyds Banking Group Plc ανακοίνωσε κέρδη υψηλότερα των εκτιμήσεων για το τρίτο τρίμηνο, χάρη στην αύξηση τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και των εσόδων από προμήθειες, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 3,8 δισ. στερλίνες (5,1 δισ. δολάρια) κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πέμπτης. Η επίδοση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,33 δισ. στερλίνες, ξεπερνώντας τη μέση πρόβλεψη των 2,29 δισ. στερλινών.

Η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, καταγράφει «συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων, βελτίωση της λειτουργικής μόχλευσης και ισχυρές και σταθερές επιδόσεις στην ποιότητα των πιστώσεων», ανέφερε στην ανακοίνωση ο διευθύνων σύμβουλος Τσάρλι Ναν.

Ωστόσο, οι υποκείμενες χρεώσεις απομείωσης για πιστωτικές ζημίες αυξήθηκαν στα 313 εκατ. στερλίνες κατά το τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 78% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη αντανακλά, σύμφωνα με την τράπεζα, «τον αντίκτυπο της επιδείνωσης των οικονομικών προοπτικών», καθώς και τις συνέπειες των υψηλότερων επιτοκίων.

Τα υψηλά επιτόκια και η ενίσχυση των τραπεζικών εσόδων

Τα επιτόκια στη Βρετανία έχουν παραμείνει στο 3,75% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθιστώντας πιθανότερες περαιτέρω αυξήσεις.

Οι τράπεζες συχνά εμφανίζουν μεγαλύτερη κερδοφορία σε περιόδους υψηλών επιτοκίων, καθώς διευρύνεται η διαφορά ανάμεσα στους τόκους που εισπράττουν από τα δάνεια και σε εκείνους που καταβάλλουν για τις καταθέσεις.

Ωστόσο, οι υψηλές αποδόσεις δεν οδηγούν πάντοτε σε αναβάθμιση των οικονομικών προβλέψεων. Αυτό κατέδειξαν και οι απογοητευτικές προοπτικές που παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η HSBC Holdings Plc.

Η ετήσια αύξηση των κερδών της Lloyds είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2025 είχε επιβαρυνθεί από χρέωση 800 εκατ. στερλινών για την αποζημίωση πελατών στους οποίους είχαν πωληθεί καταχρηστικά δάνεια αυτοκινήτων.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση είχε περιορίσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς, ενισχύοντας τη βάση σύγκρισης για το φετινό τρίμηνο.

Η επέκταση στη διαχείριση πλούτου και στις ασφάλειες

Η Lloyds επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας και στον ασφαλιστικό κλάδο, εγκαινιάζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξής της υπό τον Τσάρλι Ναν, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του ομίλου πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει να εντείνει την παρουσία της στην αγορά επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η Aviva Plc.

Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τις διασταυρούμενες πωλήσεις προϊόντων (cross-selling), συνδυάζοντας υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και ασφάλισης μέσα από μια περισσότερο ενοποιημένη τραπεζική εφαρμογή.

Η Halifax, το εμπορικό σήμα τραπεζικών υπηρεσιών προς νοικοκυριά, ενσωματώνεται επίσης στο ευρύτερο σχήμα της Lloyds.

Η βρετανική τράπεζα επιδιώκει επιπλέον να αναπτύξει τις δραστηριότητες εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής στο εξωτερικό, προκειμένου να υποστηρίξει τις συναλλαγές των πελατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και να διευρύνει τις υπηρεσίες της στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με παρουσίαση της εταιρείας νωρίτερα φέτος, ο όμιλος σχεδιάζει να επεκτείνει στις ΗΠΑ υπηρεσίες και δυνατότητες που ήδη διαθέτει σε άλλες αγορές.

Η αύξηση της φορολογίας στις βρετανικές τράπεζες

Την Τετάρτη, οι μετοχές της Lloyds και άλλων βρετανικών τραπεζών σημείωσαν άνοδο, όταν η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση του τραπεζικού κλάδου.

Η αύξηση, ωστόσο, θα εφαρμοστεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα είναι μικρότερη από εκείνη που φοβούνταν ορισμένοι παράγοντες της αγοράς.

Το πρόσθετο φορολογικό τέλος για τις τράπεζες προβλέπεται να αυξηθεί στο 6% από 3%, με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων.

Η ανακοίνωση περιόρισε μέρος της αβεβαιότητας γύρω από τις σχεδιαζόμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, συμβάλλοντας στη θετική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου

Στα υπόλοιπα στοιχεία των αποτελεσμάτων της Lloyds ξεχωρίζουν τα εξής: