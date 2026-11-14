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Στην επόμενη φάση της διαδικασίας πώλησης της γερμανικής ενεργειακής εταιρείας Uniper προκρίθηκαν η βρετανική Centrica και η νορβηγική Equinor, καθώς το Βερολίνο προχωρά στην αποεπένδυση από τον όμιλο που διέσωσε το 2022, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής.

Η Centrica και η Equinor συγκαταλέγονται στους υποψήφιους επενδυτές που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας πώλησης της γερμανικής Uniper, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.

Στην επόμενη φάση προκρίθηκε επίσης η κοινοπραξία της Brookfield Asset Management με το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).

Αντίθετα, εκτός διαδικασίας έμεινε η EPH του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Ντάνιελ Κρετίνσκι, όπως και η κοινοπραξία των KKR και RWE, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των συζητήσεων.

Η στρατηγική του Βερολίνου και το ποσοστό του 25%

Η ενδεχόμενη πώληση της Uniper θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την απεμπλοκή του γερμανικού Δημοσίου από τις έκτακτες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την ενεργειακή κρίση, μετά τη διάσωση της εταιρείας το 2022.

Δεδομένου ότι η Uniper αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εισαγωγείς φυσικού αερίου και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία, η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο όμιλος θα περάσει σε έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή, ο οποίος θα μπορεί να υποστηρίξει τη στρατηγική σημασία της εταιρείας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Βερολίνο σχεδιάζει να διατηρήσει συμμετοχή περίπου 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της Uniper, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση μιας ενδεχόμενης συναλλαγής.

Η Brookfield, η Uniper και η KKR αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, ενώ οι EPH, RWE, Centrica και Equinor δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα σχετικά αιτήματα του Bloomberg. Δεν κατέστη επίσης δυνατή η επικοινωνία με το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών για σχόλιο.

Την ίδια ώρα, το συμβούλιο εργαζομένων της Uniper αντιτίθεται στην πώληση, εκτιμώντας ότι η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο θα αποτελούσε καλύτερη επιλογή για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της.

Η δημόσια εγγραφή (IPO) εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των εναλλακτικών που εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση.