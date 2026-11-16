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Οι επενδυτές που αναζητούν καταφύγιο από τις αναταράξεις στις παγκόσμιες μετοχές, οι οποίες τροφοδοτούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, στρέφουν την προσοχή τους σε ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές.

Η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη έχει πλήξει σοβαρά τον κύριο δείκτη MSCI των αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς οι κολοσσοί των μικροτσίπ SK Hynix Inc., Samsung Electronics Co. και Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. αντιπροσωπεύουν συνολικά σχεδόν το 30% του δείκτη.

Κοιτάζοντας πέρα από τις κινήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι διαχειριστές κεφαλαίων αναφέρουν ότι διαβλέπουν μια ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από τις εξαιρετικά χαμηλές αποτιμήσεις και τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις στις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες είναι οι φθηνότερες από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση πριν από 18 χρόνια.

«Το να επικεντρώνεσαι μόνο σε τρεις ή τέσσερις μετοχές και να έχεις πραγματικά συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο δεν αποδίδει μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Σατ Ντούρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson Investors. «Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά άλλων τομέων εκτός της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αποδώσει πολύ καλά, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί».

Ο αναλυτής ανέφερε ότι έχει προσθέσει μετοχές με υψηλότερες αποδόσεις στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, επικαλούμενος τη «βελτίωση της πειθαρχίας στη διανομή μερισμάτων».

Άλλοι επενδυτές επισημαίνουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας της Νότιας Αμερικής, τους κατασκευαστές καταναλωτικών αγαθών της Κίνας και της Ταϊβάν, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ως ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις έναντι των μετοχών που εκτίθενται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αναδυόμενες αγορές έχουν βιώσει τις δικές τους ιδιόμορφες αναταράξεις τους τελευταίους μήνες, που κυμαίνονται από ένα σκάνδαλο χειραγώγησης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τουρκία έως την απειλή του MSCI να αποκλείσει την Ινδονησία από τον δείκτη αναφοράς του και την πτώση των μετοχών που ακολούθησε την αιφνιδιαστική επανεκλογή του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, το τεράστιο χάσμα στις αποτιμήσεις και η σχετικά χαμηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένες περιοχές των αναδυόμενων αγορών προσελκύουν ορισμένους επενδυτές. Οι προσδοκίες για λιγότερο επιβαρυντικές εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα που ευνοεί την ανάκαμψη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ταχεία εκκαθάριση των θέσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης την περασμένη εβδομάδα οδήγησε επίσης στη ροή δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ινδία, η οποία μέχρι πρόσφατα υστερούσε φέτος.

Ο δείκτης NSE Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 2% πρόσφατα, ολοκληρώνοντας την καλύτερη εβδομάδα του από το 2021, ενώ άλλοι δείκτες αναφοράς στην Ασία και την Ευρώπη παρέμεναν στο κόκκινο.

Οι μετοχές της Νότιας Αμερικής αρχίζουν επίσης να προσελκύουν αγοραστές μετά τη σφοδρή πτώση που ακολούθησε τη νίκη του Λούλα στη Βραζιλία έναντι του Φλάβιο Μπολσονάρο.

«Η Λατινική Αμερική είναι μια άλλη περιοχή που παρουσιάζει ελάχιστη έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη, υψηλή αξία και εμπορεύματα», δήλωσε ο Μάλκολμ Ντόρσον, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Global X Management, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 93 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Η μεταβλητότητα της Βραζιλίας έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά χαμηλό όριο για την επίτευξη υπεραπόδοσης».

Ο Ρόμπερτ Νες, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Nordea Investment Management, έχει μετατοπίσει τις επενδύσεις του προς τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των καταναλωτικών αγαθών, αγοράζοντας μετοχές εταιρειών όπως η κινεζική εταιρεία αθλητικών ενδυμάτων Anta Sports Products Ltd. και ο κατασκευαστής υπολογιστικών συστημάτων της Ταϊβάν, Getac Holdings Corp.