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Η Meta Platforms Inc. επιδιώκει να αντλήσει έως και 97,5 δισ. δολάρια μέσω της πώλησης κοινών και προνομιούχων μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προχωρώντας σε μία από τις μεγαλύτερες εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία.

Η εταιρεία διέθεσε προνομιούχες μετοχές αξίας 12,5 δισ. δολαρίων, στην τιμή των 50 δολαρίων ανά μετοχή, και κοινές μετοχές αξίας 25 δισ. δολαρίων, στην τιμή των 625 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά τη Δευτέρα.

Το ύψος της προσφοράς κοινών μετοχών αυξήθηκε από τα 22,5 δισ. δολάρια που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Παράλληλα, η Meta σχεδιάζει να αντλήσει έως περίπου 60 δισ. δολάρια μέσω προγράμματος πώλησης μετοχών στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (at-the-market ή ATM), το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να διαθέτουν μετοχές στην ανοιχτή αγορά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά τις σχεδιαζόμενες μετοχές κατηγορίας C (Class C), οι οποίες δεν θα παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. (AMD) και Broadcom Inc. συμφώνησαν να αγοράσουν από κοινού κοινές μετοχές αξίας έως 5 δισ. δολαρίων, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εταιρεία.

Η Meta σκοπεύει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια για να υποστηρίξει τις επενδύσεις της σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και προσωπική υπερνοημοσύνη.

Η αντίδραση της μετοχής και οι επενδύσεις στην AI

Η μετοχή της Meta υποχωρούσε κατά 1,7%, στα 631,51 δολάρια, στις 09:53 το πρωί στη Νέα Υόρκη.

Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, η μετοχή είχε καταγράψει απώλειες 2,7% από την αρχή του έτους.

Νωρίτερα φέτος, η Alphabet Inc. και η Intel Corp. πραγματοποίησαν επίσης ασυνήθιστες για τις ίδιες εκδόσεις μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απαιτούν τεράστιες υποδομές και υπολογιστική ισχύ.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ζήτηση ξεπέρασε τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αναδιοργάνωσε τις δραστηριότητες τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, προχωρώντας σε επιθετικές προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού.

Παράλληλα, έχει παρουσιάσει νέα προϊόντα και έχει δεσμεύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη των μοντέλων AI.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης έναν προσωπικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Muse, καθώς και ένα μοντέλο AI που ονομάζεται Muse Wonder.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Meta, το Muse Wonder βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic PBC σε εργασίες όπως ο προγραμματισμός.

Το πρώτο σκέλος της προσφοράς περιλάμβανε 250 εκατομμύρια αποθετήριες μετοχές (depositary shares), καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει συμμετοχή ίση με το 1/20 μιας υποχρεωτικά μετατρέψιμης προνομιούχου μετοχής.

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος πώλησης μετοχών ATM δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Επικεφαλής των εκδόσεων μετοχών της Meta βρίσκονται η Morgan Stanley και η Goldman Sachs Group Inc.

Νέες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου

Κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, η Meta γνωστοποίησε τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα μπορούσαν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εξαγορών και άλλων δαπανών.

Οι μετοχές Class C θα διανεμηθούν στους υφιστάμενους μετόχους μέσω μερίσματος σε μετοχές.

Κάθε μέτοχος θα λάβει μία μετοχή της νέας κατηγορίας για κάθε υφιστάμενη μετοχή, σε μια διαδικασία που ουσιαστικά θα ισοδυναμεί με διάσπαση μετοχών σε αναλογία δύο προς μία (stock split 2-for-1).

Η Meta αναμένει ότι η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο.