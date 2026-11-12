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Η MSC Cruises βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστική διαμάχη σχετικά με καταγγελίες ότι υπέκλεψε εμπορικά μυστικά από μια νεοφυή επιχείρηση κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για συνεργασία, καθώς και με ισχυρισμούς ότι ανώτατο στέλεχός της προέβη σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις προς την ιδρύτρια της εταιρείας.

Η εταιρεία ψυχαγωγικών εμπειριών εμβύθισης Dreamology Labs και η ιδρύτριά της, Αλεσάντρα Μαντέρνι, ισχυρίζονται σε αγωγή ύψους 1,8 δισ. δολαρίων που έχουν καταθέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η MSC Cruises χρησιμοποίησε τις ιδέες τους χωρίς άδεια.

Η MSC προσέφυγε πλέον σε δικαστήριο του Λονδίνου, επιχειρώντας να αποτρέψει την εκδίκαση σημαντικού μέρους της αγωγής της Μαντέρνι στη Φλόριντα.

Η εταιρεία ζήτησε από δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου να διατάξει ώστε οι καταγγελίες που αφορούν στην κοινοποίηση και στη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών να εξεταστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν επιδίωξε, ωστόσο, να εμποδίσει την εκδίκαση των ισχυρισμών περί σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς και εξαναγκασμού που στρέφονται κατά του εκτελεστικού προέδρου της, Πιερφραντσέσκο Βάγκο.

Η νομική αντιπαράθεση σε Λονδίνο και Μαϊάμι

Η MSC Cruises, η μεγαλύτερη μη εισηγμένη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο, υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε σχετική υπόθεση θα πρέπει να εκδικαστεί στο Λονδίνο, επειδή οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και οι αξιώσεις δεν θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί στο Μαϊάμι.

«Αμφισβητούμε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στις αμερικανικές δικαστικές διαδικασίες, καθώς και τα επιχειρήματα υπεράσπισης που προβλήθηκαν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Λονδίνο», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Θα αντικρούσουμε δυναμικά αυτές τις αξιώσεις μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων επιδιώκοντας να καταστήσουμε την κ. Μαντέρνι και την Dreamology Labs υπεύθυνες για τις ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις τους», πρόσθεσε.

Η εταιρεία χαρακτήρισε τις καταγγελίες περί σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς «ψευδείς και αβάσιμες».

Η MSC Cruises δεν έχει ακόμη καταθέσει την υπερασπιστική της θέση στο δικαστήριο της Φλόριντα.

Η οικογένεια Απόντε και ο στόλος της MSC Cruises

Ο τελικός έλεγχος της MSC Cruises ανήκει στην οικογένεια Απόντε, επικεφαλής της οποίας είναι ο Τζανλουίτζι Απόντε, με περιουσία που ανέρχεται σε 51 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Η MSC Cruises διαθέτει στόλο 25 μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, όπως το MSC World America, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 6.700 επιβάτες.

Παράλληλα, διαχειρίζεται έξι μικρότερα πλοία με το εμπορικό σήμα Explora, τα οποία προσφέρουν αυτό που η εταιρεία περιγράφει ως μια «υπερκομψή» εμπειρία για πελάτες υψηλότερων εισοδημάτων.

«Στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, και η αντίδραση της MSC στο Ηνωμένο Βασίλειο με έχει κάνει ακόμη πιο αποφασισμένη να επιδιώξω την απόδοση ευθυνών τόσο για την καταγγελλόμενη εμπορική όσο και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση», δήλωσε η Μαντέρνι σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Bloomberg.

Η γνωριμία του 2019 και τα σχέδια επιχειρηματικής συνεργασίας

Ο Βάγκο και η Μαντέρνι γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2019, σύμφωνα με τους δικηγόρους της Dreamology στην αγωγή που κατατέθηκε στη Φλόριντα.

Η Dreamology Labs προσέφερε «μια έντονη απόλαυση για τις αισθήσεις […] κάτι που δεν μπορεί να συγκριθεί με τα ωριαία ψυχαγωγικά προγράμματα ποικίλου περιεχομένου που συναντά κανείς συνήθως στα κρουαζιερόπλοια», σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα που επισυνάπτεται στην αγωγή.

Η Dreamology υποστηρίζει ότι το «σύμπαν ωκεάνιων φεστιβάλ» που είχε δημιουργήσει, με γοργόνες, μυθικά θαλάσσια πλάσματα και ανθρωπόμορφους θαλάσσιους χαρακτήρες, απέφερε έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων ήδη στο στάδιο της πιλοτικής απόδειξης της ιδέας, σύμφωνα με το δικόγραφο.

Ο Βάγκο επικοινώνησε αργότερα απευθείας με τη Μαντέρνι για να εκφράσει το ενδιαφέρον του, σύμφωνα με την αμερικανική αγωγή.

Κανονίστηκε συνάντηση και ακολούθησαν συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή επιχειρηματική συνεργασία.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία μη αποκάλυψης εμπιστευτικών πληροφοριών και άρχισαν να ανταλλάσσουν ιδιόκτητες επιχειρηματικές ιδέες και σχέδια.

Οι καταγγελίες για ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις

«Αναπτύχθηκε μια δυναμική εξαναγκασμού, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Βάγκο συνέδεε τις σεξουαλικές προσεγγίσεις με υποσχέσεις επιχειρηματικών συμφωνιών», ανέφεραν οι δικηγόροι της Μαντέρνι σε έγγραφα που προετοιμάστηκαν για δικαστική ακρόαση στο Λονδίνο στις 3 Νοεμβρίου.

Στις αρχές του 2022, εν μέσω συζητήσεων για «συνεργασίες αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων», ο Βάγκο προσκάλεσε τη Μαντέρνι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Μαϊάμι και τη φίλησε απροσδόκητα στο μάγουλο, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι δικηγόροι της στην αγωγή της Φλόριντα.

Την επόμενη ημέρα, την προσκάλεσε ξανά στο δωμάτιό του και επιχείρησε να ξεκινήσει σεξουαλική επαφή, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι της στην αμερικανική δικαστική υπόθεση.

Προσθέτουν ότι, όταν εκείνη εξέφρασε την αντίθεσή της, ο Βάγκο τη διαβεβαίωσε ότι θα εξακολουθούσε να τη στηρίζει, αλλά στη συνέχεια ακύρωσε συναντήσεις και ουσιαστικά αποσύρθηκε από την προοπτική της συμφωνίας.

Οι ισχυρισμοί για αντιγραφή ιδεών και οι οικονομικές απώλειες

Η Dreamology υποστηρίζει ότι ιδέες που είχε μοιραστεί με την MSC Cruises, μεταξύ των οποίων υπερμεγέθη γλυπτά ψαριών, κατασκευές πλοίων καλυμμένες με πλοκάμια θαλάσσιων τεράτων και παιχνίδια για νεότερους επιβάτες, αντιγράφηκαν αργότερα σε σχεδιασμούς και δραστηριότητες πάνω στα κρουαζιερόπλοια.

Σύμφωνα με την Dreamology, η συμπεριφορά της MSC και του Βάγκο δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο την οικονομική ζημία της εταιρείας, αλλά και την απώλεια άλλων ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη, άντληση κεφαλαίων και σύναψη συνεργασιών.