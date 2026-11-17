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Στους δρόμους της Γαλλίας, η κοινωνική δυσαρέσκεια εξακολουθεί να βρίσκει φωνή. Εργαζόμενοι και μαθητές ετοιμάζονται να κατέβουν ξανά στους δρόμους, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς, παιδεία και ουσιαστικές απαντήσεις απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής. Γαλλικά συνδικάτα και φοιτητικές οργανώσεις προγραμματίζουν για σήμερα Τρίτη μία ακόμη ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων, δοκιμάζοντας τις αντοχές και τη δυναμική ενός κινήματος που έχει προκαλέσει επανειλημμένες αναταράξεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι διαδηλωτές επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση, μετά τις παραχωρήσεις στις οποίες προχώρησε, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι δεσμεύσεις για επενδύσεις στις εκπαιδευτικές υποδομές.

«Η αποφασιστικότητά μας, ανάγκασαν την κυβέρνηση να ανοίξει το ταμείο της. Παρότι οι ανακοινώσεις της απέχουν πολύ από τα αιτήματά μας, καταφέραμε να την κάνουμε να αντιδράσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μαθητική οργάνωση Coordination Nationale Lycéenne, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Οι μαθητικές διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, διευρύνθηκαν σταδιακά, μετατρέποντας την αρχική δυσαρέσκεια σε ένα ευρύτερο κύμα αντιδράσεων για την αύξηση του κόστους ζωής. Στο πλευρό των μαθητών συντάχθηκαν και τα συνδικάτα, διεκδικώντας υψηλότερους μισθούς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε επίσης το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο εμφανίστηκε το 2018.

Η ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στις πορείες έχει αποτρέψει σε μεγάλο βαθμό την επανάληψη των γεγονότων της 17ης Οκτωβρίου, όταν οι διαδηλώσεις εκφυλίστηκαν σε επεισόδια και λεηλασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, η συμμετοχή στις πιο πρόσφατες κινητοποιήσεις εμφανίζει πτώση.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας διαθέτει ολοένα και μικρότερα περιθώρια ελιγμών προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα των διαδηλωτών, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη και με μια κρίσιμη κοινοβουλευτική αναμέτρηση για τον προϋπολογισμό. Οι δυνατότητές της περιορίζονται επιπλέον από την απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού, καθώς ο συνδυασμός των πολιτικών, κοινωνικών και δημοσιονομικών δυσκολιών έχει πυροδοτήσει μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά ομολόγων.

Η κυβέρνηση έχει επικεντρώσει μεγάλο μέρος της αντίδρασής της σε προτάσεις που δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αύξηση του ανώτατου ορίου καταθέσεων στους ρυθμιζόμενους αποταμιευτικούς λογαριασμούς, καθώς και η αναμόρφωση της διαδικασίας εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Ωστόσο, η αύξηση του κατώτατου μισθού, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να επιβαρύνει το κράτος με περίπου ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ καθώς προβλέπεται παράλληλα αύξηση και στις χαμηλότερες μισθολογικές κλίμακες των δημοσίων υπαλλήλων.

«Μερικά επιπλέον ευρώ στον κατώτατο μισθό δεν αρκούν για να κατευνάσουν την οργή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την περασμένη εβδομάδα το συνδικάτο CGT. «Πρέπει να αυξηθούν όλοι οι μισθοί, καθώς και ο δείκτης μισθολογικής αναπροσαρμογής των δημοσίων υπαλλήλων».