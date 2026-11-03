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Στις αγορές ομολόγων επιστρέφουν μαζικά οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η νέα κινητοποίηση έρχεται έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες αποχής από την αμερικανική αγορά εταιρικού χρέους, μετά την ανησυχία που είχε προκαλέσει στους επενδυτές το προηγούμενο κύμα δανεισμού εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Oracle άντλησε τη Δευτέρα 10 δισ. δολάρια μέσω ομολόγων, παράλληλα με έκδοση μετοχών ύψους περίπου 9,9 δισ. δολαρίων. Η Meta Platforms εξετάζει την άντληση τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων μέσω ομολογιακής έκδοσης σε πολλαπλά νομίσματα, ενώ η Microsoft προχώρησε την περασμένη Πέμπτη σε έκδοση ομολόγων 25 δισ. δολαρίων, την πρώτη της στις ΗΠΑ από το 2017.

Το κύμα χρηματοδότησης δεν περιορίζεται στην αμερικανική αγορά. Η Alphabet, μητρική της Google, επέστρεψε τη Δευτέρα στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων για δεύτερη φορά μέσα στο 2026.

Η κινητικότητα αποτυπώνει την αποφασιστικότητα των τεχνολογικών εταιρειών να συνεχίσουν τις τεράστιες επενδύσεις στην AI, παρά τις αυξανόμενες επιφυλάξεις των διαχειριστών κεφαλαίων για το ύψος των δαπανών και τον χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι να αποδώσουν.

Πάνω από 330 δισ. δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, οι εταιρείες έχουν αντλήσει φέτος περισσότερα από 330 δισ. δολάρια από την αμερικανική αγορά εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάγκη για νέα κεφάλαια παραμένει τεράστια, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αναπτύσσουν κέντρα δεδομένων, υπολογιστικές υποδομές και συστήματα απαραίτητα για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

«Υπάρχει μια ακόρεστη ανάγκη για κεφάλαια λόγω της κατασκευής υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και οι εταιρείες αναζητούν χρηματοδότηση όπου μπορούν να τη βρουν», δήλωσε ο Μάικλ Ρέινολντς, αντιπρόεδρος επενδυτικής στρατηγικής της Glenmede.

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το πώς θα εξελιχθεί η αναπτυξιακή προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η χρονική συγκυρία των νέων εκδόσεων δεν είναι τυχαία. Οι εταιρείες επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την πρόσφατη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου

Παρότι οι εκδόσεις συνεχίζονται, οι αγορές δείχνουν όλο και πιο επιφυλακτικές απέναντι στο κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έντονη πτώση των τεχνολογικών μετοχών την προηγούμενη εβδομάδα αποτέλεσε μία ακόμη ένδειξη ότι ο ενθουσιασμός για την AI μπορεί να έχει αρχίσει να περιορίζεται.

Στην αγορά πιστώσεων, η S&P Global Ratings προειδοποίησε για το ενδεχόμενο υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Meta μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, μεταβάλλοντας σε αρνητική την προοπτική για το χρέος της εταιρείας.

Ο οίκος επικαλέστηκε τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η επιφυλακτικότητα αντανακλάται και στα ασφάλιστρα κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές για να αγοράσουν εταιρικά ομόλογα τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Το μέσο περιθώριο απόδοσης έναντι των αντίστοιχων κρατικών τίτλων για τα αμερικανικά τεχνολογικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης αυξήθηκε στις 1,08 ποσοστιαίες μονάδες, από 0,76 μονάδες στα τέλη του 2025.

Η διεύρυνση αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν.

Ωστόσο, παρά τα υψηλότερα ασφάλιστρα, το συνολικό κόστος δανεισμού έχει υποχωρήσει για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, όπως και για τις αμερικανικές εταιρείες γενικότερα.

Η μέση απόδοση των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης διαμορφωνόταν την Παρασκευή περίπου στο 5,79%, έχοντας ξεπεράσει το 6% τον Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου.

«Το περιβάλλον είναι πλέον πιο ευνοϊκό για νέες εκδόσεις σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο», επισήμανε ο Τζέιμς Μάρτιν, ανώτερος αναλυτής πιστωτικών αγορών της SMBC.

Oracle: Δανεισμός 10 δισ. με επιτόκια έως 8,65%

Η Oracle προχώρησε σε έκδοση ομολόγων ύψους 10 δισ. δολαρίων, κατανεμημένη σε πέντε σειρές με διάρκειες από τρία έως 20 χρόνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας αργά τη Δευτέρα, τα ομόλογα διατέθηκαν με κουπόνια από 7% έως 8,65%, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Για να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, η Oracle προσέφερε πρόσθετο περιθώριο απόδοσης περίπου 0,30 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το υφιστάμενο χρέος της, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Επικεφαλής τόσο της ομολογιακής όσο και της μετοχικής συναλλαγής ήταν η Bank of America, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα.

Παρά το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, η ζήτηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία, οι προσφορές για τα ομόλογα κορυφώθηκαν περίπου στα 38 δισ. δολάρια, ποσό σχεδόν τετραπλάσιο από το ύψος της έκδοσης.

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε και για τη μετοχική έκδοση, ύψους περίπου 10 δισ. δολαρίων, με τη ζήτηση να υπερβαίνει σημαντικά το ζητούμενο ποσό ήδη από τη Δευτέρα.

Η Oracle ανακοίνωσε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η διάθεση των μετοχών, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται κεφαλαιουχικές επενδύσεις, αποπληρωμή χρέους, εξαγορές, επενδύσεις, καταβολή μερισμάτων ή επαναγορές μετοχών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η μετοχή της εταιρείας είχε καταγράψει πρόσκαιρη ισχυρή άνοδο, ενώ ένας δείκτης πιστωτικού κινδύνου υποχώρησε σημαντικά, μετά τη δέσμευση της διοίκησης να περιορίσει την αύξηση του ακαθάριστου χρέους στα 10 δισ. δολάρια έως την οικονομική χρήση του 2030 και την παρουσίαση προβλέψεων για τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Meta: Σχέδιο άντλησης τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων

Η Meta Platforms εξετάζει επίσης μια μεγάλη επιστροφή στην αγορά χρέους, με πιθανή έκδοση ύψους τουλάχιστον 20 δισ. δολαρίων σε διαφορετικά νομίσματα.

Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική ομολογιακή έκδοση της εταιρείας εδώ και έξι μήνες και την πρώτη της παρουσία στην αγορά ομολόγων σε ευρώ.

Η Meta ακολουθεί έτσι το παράδειγμα ανταγωνιστών της, όπως η Alphabet και η Amazon, οι οποίες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές χρηματοδότησής τους αξιοποιώντας διαφορετικές νομισματικές αγορές.

Τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία πραγματοποίησε συναντήσεις με επενδυτές στην Ευρώπη, χωρίς αυτές να συνδέονται με συγκεκριμένη έκδοση ομολόγων.

Alphabet: Ακριβότερος δανεισμός στην Ευρώπη μετά την πίεση στη μετοχή

Στην ευρωπαϊκή αγορά επέστρεψε και η Alphabet, πραγματοποιώντας τη δεύτερη έκδοση ομολόγων σε ευρώ μέσα στο 2026.

Η εταιρεία χρειάστηκε να προσφέρει αισθητά υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοσή της τον Μάιο, καθώς οι ανησυχίες για τον ρυθμό των επενδύσεων στην AI έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις πιστωτικές αγορές.

Η νέα συναλλαγή, ύψους 6 δισ. ευρώ ή περίπου 6,73 δισ. δολαρίων, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία υπολείπονταν των προσδοκιών και προκάλεσαν έντονη πτώση της μετοχής.

Παράλληλα, τα περιθώρια των συμβολαίων ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου (CDS) της Alphabet ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό.

Για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των επενδυτών, η εταιρεία προσέφερε σημαντικά μεγαλύτερο ασφάλιστρο νέας έκδοσης από τον μέσο όρο των εταιρικών δανειοληπτών σε ευρώ φέτος, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Κάθε σειρά της νέας έκδοσης συνοδευόταν επίσης από πρόσθετο περιθώριο απόδοσης περίπου διψήφιου αριθμού μονάδων βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη έκδοση του Μαΐου.

Oracle: Πιθανότατα η τελευταία μεγάλη έκδοση για νέες επενδύσεις στην AI

Παρά το νέο κύμα χρηματοδότησης, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Oracle μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της περιόδου κατά την οποία αντλεί νέο χρέος για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με επενδυτές και αναλυτές, η ομολογιακή έκδοση των 10 δισ. δολαρίων της Δευτέρας ενδέχεται να είναι η τελευταία νέα άντληση χρέους για επενδύσεις στην AI τα επόμενα χρόνια.

Οι μελλοντικές εκδόσεις αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.

Οι αναλυτές της CreditSights εκτιμούν ότι η Oracle θα μπορούσε να προχωρήσει σε επιπλέον εκδόσεις περίπου 20 δισ. δολαρίων την περίοδο 2027-2029, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα που λήγουν.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα για το συνολικό ύψος των χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας δεν έχει εξαλειφθεί.

«Η Oracle έδειξε σήμερα ότι οι μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικών υποδομών εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων, αλλά αυτή η πρόσβαση έχει τίμημα», δήλωσε ο Γκραντ Νάχμαν, επικεφαλής επενδύσεων της Shorecliff Asset Management.

Όπως επισήμανε, οι εταιρείες υποχρεώνονται να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις για να προσελκύσουν επενδυτές, καθώς η αγορά ανησυχεί για τον τεράστιο όγκο νέων εκδόσεων που αναμένεται να ακολουθήσει.

Η επιστροφή των τεχνολογικών κολοσσών στις αγορές ομολόγων αναδεικνύει έτσι τη βασική αντίφαση της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη: οι επιχειρήσεις χρειάζονται ολοένα περισσότερα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, αλλά οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερο αντάλλαγμα για να αναλάβουν τον σχετικό κίνδυνο.