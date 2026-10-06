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Μια ασυνήθιστη μεταβολή στη θαλάσσια ζωή στα ανοικτά της Μοζαμβίκης καταγράφει το επιστημονικό παρατηρητήριο που ίδρυσε η Νίνα Φλορ, σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες. Όρκες και φαλαινοκαρχαρίες, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν εξαιρετικά σπάνιο θέαμα στην περιοχή, εμφανίζονται πλέον με εντυπωσιακά μεγαλύτερη συχνότητα.

Οι επιστήμονες του Bazaruto Center for Scientific Studies, του μοναδικού ωκεάνιου παρατηρητηρίου στην Αφρική, εξετάζουν εάν το φαινόμενο συνδέεται με το Ελ Νίνιο και τις αλλαγές που προκαλεί στις θερμοκρασίες, στα θαλάσσια ρεύματα και, κατ’ επέκταση, στη διαθεσιμότητα τροφής για τα μεγάλα θαλάσσια είδη.

Οι εμφανίσεις που άλλοτε ήταν σχεδόν ανύπαρκτες έχουν εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες σε συχνό φαινόμενο, σύμφωνα με τον επικεφαλής επιστήμονα του παρατηρητηρίου, Μάριο Λεμπράτο.

«Μέχρι τώρα δεν είχαμε δει καμία και ξαφνικά άρχισα να τις βλέπω κάθε εβδομάδα, από τα τέλη της περασμένης χρονιάς», ανέφερε.

Το μυστήριο πίσω από τις όρκες

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη αποδείξει ότι οι ασυνήθιστες εμφανίσεις συνδέονται άμεσα με το Ελ Νίνιο. Τα δεδομένα, ωστόσο, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον τους.

«Συνδέεται με το Ελ Νίνιο; Δεν ξέρω», είπε ο Λεμπράτο. «Αλλά όταν έχεις αυτή τη χρονοσειρά δεδομένων και δεν το έχεις ξαναδεί, μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι ίσως υπάρχει κάποια σύνδεση».

Οι αλλαγές στα ρεύματα και στη θερμοκρασία των υδάτων στο Κανάλι της Μοζαμβίκης, ανάμεσα στη Μαδαγασκάρη και την αφρικανική ηπειρωτική χώρα, ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδα του πλαγκτού και άλλες πηγές τροφής, οδηγώντας τα μεγάλα θαλάσσια ζώα σε νέες περιοχές.

Το φετινό Ελ Νίνιο αναμένεται, σύμφωνα με το αμερικανικό Climate Prediction Center, να είναι το ισχυρότερο από τότε που άρχισαν να τηρούνται σχετικά αρχεία το 1950.

Το κυκλικό κλιματικό φαινόμενο προκαλείται όταν η ατμόσφαιρα αντιδρά στη θέρμανση των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό και μπορεί να προκαλέσει ξηρασίες σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και πλημμύρες σε άλλες. Παράλληλα, μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τις μεταναστευτικές διαδρομές των ζώων.

Το παρατηρητήριο που δημιούργησε η Νίνα Φλορ

Το Bazaruto Center for Scientific Studies δημιουργήθηκε το 2017 από τη Νίνα Φλορ, Ελβετίδα επιχειρηματία και κόρη του ιδρυτή της VistaJet.

Η Φλορ, η οποία παντρεύτηκε τον Φίλιππο Ντεγκρές, παραμένει ιδιοκτήτρια του παρατηρητηρίου.

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από τα έσοδα του Kisawa Sanctuary, του resort που ανήκει στη Φλορ και τον σύζυγό της και βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

Το παρατηρητήριο βρίσκεται στο νησί Μπενγκέρα, στο αρχιπέλαγος Μπαζαρούτο, και συλλέγει επιστημονικά δεδομένα για μια περιοχή όπου ιστορικά υπήρχαν σημαντικά κενά στην παρακολούθηση των ωκεανών.

«Τα ζώα πηγαίνουν εκεί όπου βρίσκουν τις κατάλληλες συνθήκες»

«Οι θερμοκρασίες αλλάζουν, οι υδάτινες μάζες αλλάζουν, τα ζώα μετακινούνται», εξήγησε ο Λεμπράτο.

«Δεν γνωρίζουν αν βρίσκονται στο Μπαζαρούτο, στη Νότια Αφρική ή στην Τανζανία. Απλώς μετακινούνται εκεί όπου οι συνθήκες είναι κατάλληλες γι’ αυτά».

Το παρατηρητήριο καταγράφει, μεταξύ άλλων, θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας, απόλυτη υγρασία, βροχοπτώσεις και αλατότητα, καθώς και δεδομένα για κύματα, παλίρροιες και ταχύτητες των θαλάσσιων ρευμάτων.

Τα δεδομένα είναι ανοικτά στους ερευνητές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των επιστημονικών μοντέλων και την παραγωγή ακριβέστερων προβλέψεων για μια περιοχή του πλανήτη όπου τέτοιου είδους πληροφορίες ήταν παραδοσιακά περιορισμένες.

Δεν είναι μόνο οι όρκες

Οι όρκες και οι φαλαινοκαρχαρίες δεν είναι τα μόνα ασυνήθιστα είδη που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.

Στη θαλάσσια περιοχή των περισσότερων από 7.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που παρακολουθεί το κέντρο έχουν καταγραφεί επίσης δερματοχελώνες και διαφορετικά είδη καρχαριών που δεν συνδέονταν συνήθως με την περιοχή.

«Βλέπουμε περισσότερους σφυροκέφαλους καρχαρίες από ό,τι συνήθως», ανέφερε ο Λεμπράτο, προσθέτοντας ότι οι επιστήμονες εντόπισαν ακόμη και ένα είδος δελφινιού που δεν είχαν παρατηρήσει στο παρελθόν.

Το παρατηρητήριο συνεργάζεται με κυβερνήσεις και ερευνητικά ιδρύματα, ενώ τα στοιχεία του έχουν χρησιμοποιηθεί και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από εταιρείες μηχανικών και συμβούλων έως επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, για τη βαθμονόμηση μοντέλων και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών αξιολογήσεων.

Οι νέες καταγραφές δεν αποδεικνύουν ακόμη ότι το Ελ Νίνιο βρίσκεται πίσω από την αλλαγή στη θαλάσσια ζωή της Μοζαμβίκης. Προσφέρουν, όμως, στους επιστήμονες μια ασυνήθιστη εικόνα για το πόσο γρήγορα μπορεί να μεταβάλλεται η παρουσία των θαλάσσιων ειδών όταν αλλάζουν οι συνθήκες στους ωκεανούς.

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