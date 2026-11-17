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Οι τελευταίοι περιορισμοί των ΗΠΑ στην πρόσβαση σε μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει σε αναστολή των διαδικασιών για τη χορήγηση δανείου ύψους 480 εκατ. δολαρίων, το οποίο προορίζεται για την αγορά προηγμένου εξοπλισμού της Nvidia Corp. που θα χρησιμοποιούσε ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός ByteDance, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Τραπεζικά στελέχη από πέντε πιστωτικά ιδρύματα που εξετάζουν τη συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση ανέφεραν ότι έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμφωνία ή μη συμμετοχής σε αυτήν, λόγω ανησυχιών ότι η συναλλαγή ενδέχεται να παραβιάζει τους νέους αμερικανικούς κανόνες.

Η Aolani Cloud Pte, εταιρεία παροχής υπολογιστικών υποδομών νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, άρχισε πρόσφατα να προσκαλεί τράπεζες να συμμετάσχουν στο δάνειο, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτούνταν η αγορά μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) για ένα κέντρο δεδομένων στη Μαλαισία.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο κανονισμό, ο οποίος υποχρεώνει τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία να εξασφαλίζουν ειδική άδεια για την αγορά προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξ αποστάσεως πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε αυτήν την τεχνολογία. Πρόκειται ακριβώς για το μοντέλο χρήσης που σχεδίαζε να εφαρμόσει η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, αξιοποιώντας τις μονάδες GPU της Nvidia.

Η αναστολή των διαδικασιών για το δάνειο αναδεικνύει τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε στους διαπραγματευτές χρηματοδοτικών συμφωνιών στην Ασία η απροσδόκητη απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ.

Σε ολόκληρη την περιοχή, οι τράπεζες επιχείρησαν την Τρίτη να αποσαφηνίσουν τις συνέπειες των νέων κανονισμών για δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με έργα τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για χρηματοδοτήσεις που βρίσκονται υπό προετοιμασία όσο και για συμφωνίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

«Έχουμε αφιερώσει σημαντικό χρόνο, σε συνεργασία με τις τράπεζες και τους χρηματοδοτικούς μας εταίρους, προκειμένου να αξιολογήσουμε και να προβλέψουμε τους ρυθμιστικούς κινδύνους πριν από την πρόσφατη έκδοση του νέου κανονισμού», δήλωσε εκπρόσωπος της Aolani, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αναστολή των διαδικασιών χρηματοδότησης.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις ρυθμιστικές αρχές και τους χρηματοδοτικούς μας εταίρους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει με πλήρη συμμόρφωση προς τον νέο κανονισμό», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η διαδικασία έγκρισης των απαιτούμενων αδειών, καθώς και ποιες εταιρείες θα υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η αβεβαιότητα αυτή έχει προκαλέσει πλήθος ερωτημάτων από τους δυνητικούς δανειστές, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θεωρείται απίθανο να υπάρξει πρόοδος στη χρηματοδότηση της Aolani προτού οι τραπεζίτες μπορέσουν να αξιολογήσουν πλήρως τις επιπτώσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου.

Μάλιστα, ορισμένα τραπεζικά στελέχη έχουν χαρακτηρίσει εσωτερικά τη συγκεκριμένη δανειακή συμφωνία ουσιαστικά «νεκρή», εξαιτίας των κινδύνων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες εάν διαπιστωνόταν ότι η χρηματοδότηση παραβιάζει τους νέους αμερικανικούς περιορισμούς.