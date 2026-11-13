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Νέες διαστάσεις αποκτά το σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Nvidia, καθώς έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg αποκαλύπτουν ότι κινεζική εταιρεία που είχε ιδρύσει η Άλις Χουάνγκ, η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης η οποία οδήγησε στην αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία του αμερικανικού κολοσσού, απέκτησε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης των οποίων η εξαγωγή στην Κίνα υπόκειται σε αμερικανικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επεξεργαστές εντοπίστηκαν σε κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο διατηρεί πολλαπλές συνδέσεις με επιχειρήσεις και πρόσωπα του επαγγελματικού περιβάλλοντος της Άλις Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της Megaspeed International, εταιρείας που ίδρυσε στη Σιγκαπούρη το 2023.

Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τις υπόνοιες ότι ένα εκτεταμένο δίκτυο κινεζικών επιχειρήσεων κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένο εξοπλισμό της Nvidia μέσω ενδιάμεσων εταιρειών του εξωτερικού.

Η υπόθεση εγείρει νέα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ, αλλά και για τις επιχειρηματικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν γύρω από τη Nvidia κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η διαδρομή των μικροτσίπ από τη Σιγκαπούρη στη Σαγκάη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η Aperia Cloud Services, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συμμετείχε στο επίσημο δίκτυο συνεργατών υπολογιστικού νέφους της Nvidia.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Bloomberg, η Aperia αγόρασε από τη Dell Technologies 22 διακομιστές (servers), εξοπλισμένους με επεξεργαστές Nvidia H800, των οποίων η πώληση στην Κίνα περιορίστηκε από την Ουάσιγκτον το 2023.

Ωστόσο, ο εξοπλισμός δεν παρέμεινε στη Σιγκαπούρη. Αντίθετα, κατέληξε σε εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη, η οποία συνδέεται με εταιρεία που είχε ιδρύσει η Άλις Χουάνγκ περίπου μία δεκαετία νωρίτερα.

Πηγή με γνώση της συναλλαγής επιβεβαίωσε στο Bloomberg, βάσει των σειριακών αριθμών των διακομιστών, ότι η Aperia ήταν πράγματι ο πελάτης της Dell.

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέκοψε όλες τις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη προς την Aperia τον Φεβρουάριο του 2025, επικαλούμενη ανησυχίες για μη εξουσιοδοτημένη εκτροπή εξοπλισμού.

Τον ίδιο μήνα, οι αρχές της Σιγκαπούρης συνέλαβαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της Aperia, κατηγορώντας τον για εξαπάτηση προμηθευτών διακομιστών. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Η Nvidia είχε υποστηρίξει ότι η Aperia δεν αποτελούσε πλέον ενεργό πελάτη της κατά τον χρόνο της σύλληψης, ενώ στη συνέχεια την αφαίρεσε από τον δημόσιο κατάλογο των συνεργατών της.

Τον Μάιο του 2025, πάντως, ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις για εκτροπή μικροτσίπ προς μη εξουσιοδοτημένους προορισμούς.

Servers αξίας 73 εκατ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για δάνεια

Τα σημαντικότερα νέα στοιχεία προκύπτουν από εταιρικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε βάση δεδομένων την οποία διατηρεί φορέας συνδεδεμένος με την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας.

Σύμφωνα με αυτά, θυγατρική της Shanghai Longteng Intelligent Computing, εταιρείας που ίδρυσε η Άλις Χουάνγκ, χρησιμοποίησε 193 διακομιστές εγκατεστημένους στη Σαγκάη ως εγγύηση για χρηματοδότηση τον Ιανουάριο του 2025.

Η συνολική αξία του εξοπλισμού που προσφέρθηκε ως εξασφάλιση ανερχόταν σε 485 εκατ. γουάν, περίπου 73 εκατ. δολάρια.

Μεταξύ των διακομιστών περιλαμβάνονταν οι 22 μονάδες της Dell, καθώς και 52 servers της αμερικανικής Super Micro Computer, εξοπλισμένοι με επεξεργαστές Nvidia H100 ή H200.

Οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγής προς την Κίνα και απαιτούν ειδική άδεια από τις αμερικανικές αρχές.

Στο ίδιο πακέτο εγγυήσεων περιλαμβάνονταν ακόμη 119 διακομιστές της ταϊβανέζικης Gigabyte Technology, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τα διαθέσιμα έγγραφα το ακριβές είδος των επεξεργαστών που περιείχαν.

Η Super Micro δήλωσε στο Bloomberg ότι πούλησε τους συγκεκριμένους διακομιστές τηρώντας την ισχύουσα αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών και επανεξαγωγών.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν πούλησε απευθείας επεξεργαστές Nvidia στις κινεζικές εταιρείες που συνδέονται με την εγκατάσταση και ότι δεν διατηρεί σχέση με το συγκεκριμένο κέντρο δεδομένων.

Τα εταιρικά έγγραφα δεν διευκρινίζουν πώς αποκτήθηκαν τα μικροτσίπ ούτε αποδεικνύουν προσωπική συμμετοχή της Άλις Χουάνγκ στις επίμαχες συναλλαγές.

Οι συνδέσεις με τη Megaspeed και το data center της Σαγκάης

Το κέντρο δεδομένων, γνωστό ως Yangtze River Delta Project, παρουσιάζει σειρά επιχειρηματικών συνδέσεων με την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed International.

Η Megaspeed είχε χρησιμοποιήσει το 2024, σε παρουσίαση προς επενδυτές, απεικόνιση της συγκεκριμένης εγκατάστασης, περιγράφοντάς την ως το μεγαλύτερο έργο της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να αποκαλύπτει τη χώρα στην οποία βρισκόταν.

Παράλληλα, άλλη κινεζική εταιρεία, η Shanghai Shuoyao, η οποία εμφανίζει επιχειρηματικές ομοιότητες με τη Megaspeed, αναζητούσε μηχανικούς με εμπειρία στους επεξεργαστές H100 και H200, για εγκατάσταση σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από το data center.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πρόεδρος του Yangtze River Delta Project είναι ο Κανγκ Γουέι, επί χρόνια επιχειρηματικός συνεργάτης της Άλις Χουάνγκ, ο οποίος έχει επίσης συνδεθεί προσωπικά μαζί της, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο Κανγκ είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της Shanghai Hexi, εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που χρηματοδότησε το έργο και στην οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν η Άλις Χουάνγκ.

Τα νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη έρευνα του Bloomberg, τον Δεκέμβριο του 2025, που είχε αναδείξει τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις μεταξύ της Megaspeed και του κινεζικού κέντρου δεδομένων.

Η διαφορά είναι ότι πλέον υπάρχουν επίσημες εταιρικές καταχωρίσεις που επιβεβαιώνουν την παρουσία συγκεκριμένων διακομιστών με ελεγχόμενους επεξεργαστές Nvidia στην εγκατάσταση της Σαγκάης.

Ο ρόλος της Άλις Χουάνγκ και οι έρευνες των αμερικανικών αρχών

Η Άλις Χουάνγκ είχε αποχωρήσει από τη μετοχική σύνθεση της Shanghai Longteng το 2017. Τη θέση της πήρε η Χουάνγκ Γιου, την οποία το μέσο The Information έχει αναγνωρίσει ως αδελφή της.

Σύμφωνα με τα επίσημα εταιρικά μητρώα, η Χουάνγκ Γιου παρέμεινε βασική μέτοχος έως τον Ιανουάριο του 2026, καλύπτοντας επομένως την περίοδο κατά την οποία οι διακομιστές χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση.

Τα έγγραφα δείχνουν, επίσης, ότι ο εξοπλισμός που δηλώθηκε ως εξασφάλιση για τα δάνεια αποτελεί μόνο μέρος των συνολικών υποδομών που αποκτήθηκαν για το έργο.

Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2024, θυγατρική της Shanghai Longteng είχε εξασφαλίσει επιπλέον υπολογιστικούς διακομιστές αξίας 747 εκατ. γουάν, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο ίδιο κέντρο δεδομένων. Τα έγγραφα δεν προσδιορίζουν τους κατασκευαστές ή τα μοντέλα τους.

Η Megaspeed βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για υποψίες παράνομης μεταφοράς επεξεργαστών Nvidia στην Κίνα, κατηγορίες τις οποίες η εταιρεία έχει κατηγορηματικά αρνηθεί.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις, ενώ η Megaspeed δεν απάντησε στα ερωτήματα του Bloomberg. Η Aperia έχει επίσης αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Το πρακτορείο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την Άλις Χουάνγκ, η οποία, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του, βρίσκεται πλέον στο Πεκίνο. Είχε επιστρέψει στην Κίνα αφού οι αρχές της Σιγκαπούρης έκριναν ότι δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία για την άσκηση δίωξης εις βάρος της σχετικά με την έρευνα για τη Megaspeed.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή οι εισαγγελικές αρχές της Σιγκαπούρης απήγγειλαν κατηγορίες σε πέμπτο πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις προσθέτουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην κρίση που οδήγησε στην αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, καθώς εντείνουν τα ερωτήματα για το πώς προηγμένοι αμερικανικοί επεξεργαστές καταλήγουν σε κινεζικές εγκαταστάσεις παρά τους εξαγωγικούς περιορισμούς.

Το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι εάν οι αμερικανικές αρχές θα μπορέσουν να τεκμηριώσουν τις διαδρομές του εξοπλισμού και να εντοπίσουν ποιοι γνώριζαν ή συμμετείχαν στις επίμαχες συναλλαγές.