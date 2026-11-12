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Ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρώην πρωθυπουργός που ηγήθηκε της αποτυχημένης εκστρατείας υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησε τον σημερινό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να μην επιδιώξει την επανένταξη της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις για στενότερες σχέσεις.

Ο Κάμερον, ο ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος που προκήρυξε το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 υπό την πίεση της ευρωσκεπτικιστικής δεξιάς, δήλωσε στη Μισάλ Χουσεΐν του Bloomberg ότι αισθάνθηκε «απελπιστικά απογοητευμένος» όταν οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ πριν από δέκα χρόνια.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η προσπάθεια ανατροπής της απόφασης των ψηφοφόρων μία δεκαετία αργότερα αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση.

«Αντί να ξεκινήσουμε μια αντιπαράθεση για την επανένταξη —που πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ μακρά και επίπονη διαδικασία, χωρίς κανείς να γνωρίζει πού θα κατέληγε—, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς μπορούμε να είμαστε ο καλύτερος φίλος, ο καλύτερος γείτονας και ο καλύτερος εταίρος», δήλωσε ο Κάμερον σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Mishal Husain Show, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί ολόκληρη την Παρασκευή.

Η επιστροφή του Brexit στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Οι δηλώσεις του Κάμερον, ο οποίος παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία μετά την αποτυχία της εκστρατείας του υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, έρχονται την ώρα που ο Μπέρναμ αναζωπυρώνει την έντονα διχαστική συζήτηση για τη σχέση της Βρετανίας με την Ένωση.

Σε ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος τον Σεπτέμβριο, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά όφελος», προσθέτοντας στη συνέχεια ότι όλες οι επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην ΕΕ, βρίσκονται στο τραπέζι.

Η κίνηση του Μπέρναμ θεωρήθηκε προσπάθεια αφενός να συσπειρώσει την φιλοευρωπαϊκή αριστερά και αφετέρου να προσελκύσει τους λεγόμενους Συντηρητικούς του «Ενός Έθνους» (One Nation Tories), οι οποίοι υποστήριζαν την παραμονή στην ΕΕ και αποτελούσαν τη βάση της πολιτικής υποστήριξης του Κάμερον.

Η αντίθεση του πρώην ηγέτη των Συντηρητικών στην επανένταξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο εύκολο θα είναι για τον Μπέρναμ να αξιοποιήσει το Brexit προκειμένου να διασπάσει την εκλογική βάση της κεντροδεξιάς.

«Είμαι δημοκράτης, πιστεύω στη δημοκρατία», δήλωσε ο Κάμερον. «Ψηφίσαμε να αποχωρήσουμε».

Στις δηλώσεις του απάντησε ο υπουργός Συντάξεων των Εργατικών, Τόρστεν Μπελ, ο οποίος δήλωσε στο Bloomberg Radio:

«Πιστεύω ότι οι περισσότεροι επιχειρηματικοί ηγέτες —ιδιαίτερα εκείνοι που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές— θα αντιμετωπίσουν με μεγάλη επιφύλαξη οτιδήποτε προέρχεται από τον Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος, φυσικά, επέλεξε το Bloomberg για να εκφωνήσει την ομιλία του με την οποία υποσχέθηκε δημοψήφισμα για την ΕΕ πριν από περισσότερο από μία δεκαετία».

«Άφησε τη χώρα με μια συμφωνία Brexit που δεν πιστεύω ότι θεωρεί κανείς πως λειτουργεί προς όφελος των βρετανικών επιχειρήσεων ή των Βρετανών εργαζομένων», δήλωσε ο Μπελ την Πέμπτη.

Η απόφαση του 2013 που οδήγησε στο δημοψήφισμα

Ο Κάμερον έβαλε τη Βρετανία στον δρόμο της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ομιλία το 2013, στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία του Bloomberg στο Λονδίνο, όπου δεσμεύθηκε να διεξαγάγει δημοψήφισμα εφόσον επανεκλεγόταν.

Αφού εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία το 2015, ο Κάμερον πέτυχε μεταρρυθμίσεις από τις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων έναν «μηχανισμό έκτακτης αναστολής» παροχών κοινωνικής πρόνοιας προς Ευρωπαίους πολίτες.

Υποστήριζε ότι οι βελτιωμένοι όροι συμμετοχής ήταν απαραίτητοι για να πείσει τους Βρετανούς να παραμείνουν στην Ένωση.

Στις 23 Ιουνίου 2016, οι ψηφοφόροι απέρριψαν τη συμφωνία που είχε εξασφαλίσει και επέλεξαν την αποχώρηση, με ποσοστό 52% έναντι 48%.

Η έξοδος της χώρας από την ΕΕ κόστισε στη βρετανική οικονομία μεταξύ 2% και 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο.

Παράλληλα, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παραίτηση του Κάμερον σηματοδότησε επίσης την έναρξη μιας περιόδου πολιτικής αστάθειας για τη Βρετανία, καθώς η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με οικονομικούς κλυδωνισμούς, δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες και έντονες διαφωνίες για το μέλλον της εκτός ΕΕ.

Από την αποχώρησή του, έξι πρωθυπουργοί έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Η νέα σύνοδος Βρετανίας – ΕΕ και οι συμφωνίες στο τραπέζι

Ο Μπέρναμ προετοιμάζεται για μια σύνοδο κορυφής Βρετανίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες αργότερα μέσα στον μήνα, κατά την οποία οι διαπραγματευτές ελπίζουν να ολοκληρώσουν συμφωνίες για ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων, για τον αγροδιατροφικό τομέα και για τη σύνδεση των αγορών δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.

Η Βρετανία επιδιώκει επίσης να αποκτήσει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Made in Europe».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να παρέμβει «περίπου την περίοδο» της συνόδου, προκειμένου να παρουσιάσει προτάσεις για περαιτέρω προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ίδιος και το γραφείο του έχουν καταστήσει σαφές ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την ένταξη της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ, στην ενιαία αγορά, ακόμη και την αποδοχή μετανάστευσης χωρίς ανώτατο αριθμητικό περιορισμό, σε περίπτωση πλήρους επανένταξης στην Ένωση.

Το τελευταίο ενδεχόμενο παραμένει ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο μεταξύ των ψηφοφόρων.

Ο Μπέρναμ επανέλαβε την επιθυμία του για στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τετάρτη.

Δήλωσε ότι επικεντρώνεται αρχικά στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να προσθέσει 0,4% στο βρετανικό ΑΕΠ.

«Οποιαδήποτε ανάπτυξη αυτού του μεγέθους αξίζει να την επιδιώξουμε», είπε, προσθέτοντας: «Θα την αξιοποιήσουμε και θα επιδιώξουμε αυτή τη συμφωνία».

Κάμερον: Η συζήτηση για επιστροφή μπορεί να αποδυναμώσει τη διαπραγματευτική θέση

Ο Κάμερον, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ από το 2023 έως το 2024 και κατέχει έδρα στη Βουλή των Λόρδων, προειδοποίησε ότι το «φλερτ με την επανένταξη» θα μπορούσε να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Κινδυνεύετε να εξασφαλίσετε μια λιγότερο ευνοϊκή συμφωνία συνεργασίας, επειδή, φυσικά, οι χώρες της ΕΕ θα σκεφτούν: “Αυτοί πρόκειται ούτως ή άλλως να επιστρέψουν, επομένως ποιος ο λόγος να τους προσφέρουμε μια καλή συμφωνία συνεργασίας;”», δήλωσε.

Οι παρατηρήσεις του πρώην πρωθυπουργού συμπίπτουν με εκείνες του υπουργού Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς, ο οποίος, μία ημέρα πριν από την παρέμβαση του Μπέρναμ στο συνέδριο, είχε προειδοποιήσει για την αβεβαιότητα που θα μπορούσε να δημιουργήσει το εκ νέου άνοιγμα της συζήτησης για την Ευρώπη.

Η συνάδελφός του στο υπουργικό συμβούλιο, Λίζα Νάντι, άφησε επίσης να εννοηθεί ότι αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την προσέγγιση του πρωθυπουργού.

«Δεν πιστεύω ότι κανείς επιθυμεί να επαναλάβουμε τις ίδιες ατέρμονες αντιπαραθέσεις για το “μέσα ή έξω”, “αποχώρηση ή παραμονή”», δήλωσε η Νάντι στο BBC την Κυριακή.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει η παραμικρή ουσιαστική διαφορά μεταξύ εμού και του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι καλός μου φίλος, σε αυτό το ζήτημα».

Οι ενστάσεις για την τελωνειακή ένωση και τα προβλήματα της βρετανικής οικονομίας

Ο Κάμερον εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του σε επιλογές που δεν φτάνουν μέχρι την πλήρη επανένταξη στην ΕΕ.

Διαφώνησε με τον πρώην υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησής του, Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση.

Σύμφωνα με τον Κάμερον, μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε από το Ηνωμένο Βασίλειο να καταργήσει όλες τις άλλες εμπορικές συμφωνίες που έχει διαπραγματευθεί μετά το Brexit.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί την απάντηση σε όλα τα οικονομικά προβλήματα της Βρετανίας.

«Αν εξετάσετε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, πραγματικά δεν πιστεύω ότι έχουν καμία σχέση με το Brexit», δήλωσε.

«Τα οικονομικά μας προβλήματα είναι ότι δαπανούμε υπερβολικά, δανειζόμαστε υπερβολικά, επιβάλλουμε υπερβολικούς φόρους, έχουμε υπερβολική ρύθμιση της οικονομίας και ξοδεύουμε πάρα πολλά για κοινωνικές παροχές προς άτομα σε ηλικία εργασίας».

«Πρόκειται για μια σειρά προβλημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με το Brexit», κατέληξε.